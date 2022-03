A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt a nyíregyházi, Városi Sportgála, így a résztvevők ebben az évben még nagyobb örömmel érkezhettek meg szerda délután a városházán tartott eseményre. Elsőként dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a sikeres sportolókat.

Kiváló eredmények születtek

– Sajátos, nehéz év volt, ezt a sportolók, az edzők és a családi háttér is érezhette, és érezte az önkormányzat is – fogalmazott dr. Kovács Ferenc. – Mindezek ellenére a sport Nyíregyházán megtartotta a fontos szerepét az életünkben, születtek kiváló eredmények. A nagy eredményeket elért sportolók a város jó hírnevét erősítik, de fontos a közösségépítő szerepe is, a sport mindig összehozza az embereket. Fontos a példamutatás is, különösen a mi városunkban, ahol a szabadidősport is ilyen élénk.

– Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel támogatja ezt, a sportinfrastruktúra-fejlesztés sikeres programunk, ami a kormány támogatása és dr. Szabó Tünde államtitkár asszony közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre.

A polgármester hozzátette, nyíregyházi sajátosság, hogy minden fejlesztést próbálnak közelebb hozni az emberekhez a szabadidősporttal. A sportgála is bizonyítéka volt annak, hogy a város nem csak a profi sportolókat ismeri el.

Kitartás, küzdelem

A városvezető után dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár vette át a szót.

– Minden évben örömmel jövök a sportgálára, hiszen ilyenkor ünnepelhetjük a sikeres sportolókat, sportszakembereket, sportvezetőket – kezdte dr. Szabó Tünde. – Tavaly sajnos elmaradt a gála, most itt volt az ideje, hogy megköszönjük a munkát, kitartást, küzdést, amit egész évben érzékelhettünk tőlük. A magyar kormány kiemelten kezeli a sport területét, emiatt 2010 óta nemzetstratégiai ágazat a sport. Amelyik város felismeri ebben a lehetőségeket, az előrébb tart. Nyíregyháza sportos város, könnyű a dolgunk, hiszen polgármester úr sportszerető. Ha megnézzük, ­milyen célokat tűztünk ki a kormányzat részéről, azok mind teljesültek Nyíregyházán az elmúlt években. Azt akarjuk, hogy mindenki ­sportoljon, ehhez remek edzőkre és sportlétesítményekre, na meg ilyen kiváló sportolókra van szükség, hiszen példaképek vagytok, miattatok kezdenek el sportolni a fiatalok.

Nyíregyháza Sportgála

Élsport kategória

Nők: Kerekes Dóra (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum); Sztankovics Anna (úszás, Nyíregyházi Sportcentrum) – edző: Urbin Tamás; Hatházi Dóra (úszás, Nyíregyházi Sportcentrum) – edző: Urbin Tamás, Kovács Rita; Tóth Fruzsina (röplabda, Fatum-Nyíregyháza) – edző: Németh Szabolcs.

Férfiak: Helebrandt Máté (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum) – edző: Pokrovenszki József; Kovács Richárd (ökölvívás, NYVSC) – edző: Nagy Lajos; Tóth Balázs (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum) – edző: Kerekes László; Szikszai Róbert (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum) – edző: Kerekes László; Bakosi Péter (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum) – edző: Bakosi Béla. Kiss Norbert (kamionversenyző, Révész Racing); Fucsovics Márton (teniszező.)

Parasport kategória

Tarjányi István (kerekesszékes vívó) – edző: Pákey Béla. Kertész Róbert – (ülőröplabdázó) – edző: Drotár György.Csapatsport kategória

Fatum-Nyíregyháza (női röplabda) – edző: Németh Szabolcs. Hübner Nyíregyháza BS (férfi kosárlabda) – edző: Borisz Maljkovics és Pethő Ákos; Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata; Sunshine NyíKSE (férfi kosárlabda) – edző: Kovács Tibor; Révész Racing kamioncsapat; Spartacus Torna Club Aerobik csapat.

Utánpótlás kategória

Kiss Gergely László (sportlövészet, Nyír­egyházi Polgári Lövész Egyesület); Beri Kevin (ökölvívás, NYVSC Boxing); Balogh Leticia Doroti (atlétika, Nyíregyházi ­Sportcentrum); Barna Bianka Dorottya (úszás, Nyíregyházi Sportcentrum); ­Laskai Írisz (asztalitenisz, NAC Nyíregyháza).

Senior sport kategória

Vitkai Elemér (spartan race, Extreme Trail); Ifj. Belus Tamás (ultra futó); Dr. Borza Helga (spartan race, Mozaik Med); Németh Szabolcs (karate)

Nyugdíjba vonult testnevelők

Kisgáti Istvánné, a Kodály Zoltán Iskola testnevelője

A Nyíregyházi Egyetem Testneveléstudományi Intézetének oktatói:Pásztorné dr. Batta Klára, Hegedűs Ferenc, Seregi Ernő, Regős József, Vas László.

Munkásságáért: Balázs István röplabdaedző, 70 éves, közel 40 évig volt a Vasvári testnevelője, röplabdában férfi és női válogatottak nevelkedtek a kezei alatt.

Sportrendezvények szervezéséért

Mozaik Med Sportegyesület (I. Nyíregyházi Futófesztivál); Extreme Trail Hungary Sport­egyesület (Extreme Trail Akadályverseny); Aqua SE (vízilabda OB I.-es meccs); Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete (OBOR: Nemzetközi Kerékpárverseny); Omnis Forte Egyesület (Csillagfutás); Bringa Sziget (Bringa Piknik); Pokrovenszki Gergely, a Decathlon Élménypróba főszervezője

Szabadidősport eseményeken való aktív részvételért

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium; Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye; Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézménye.