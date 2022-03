Az utolsó esély megragadása – ismét. A Hübner Nyíregyháza BS úgy vágott neki az alapszakasz utolsó három mérkőzésének, hogy mindegyiket meg kell nyernie a középházba jutáshoz, emellett más pályákon is kedvezően kell alakulnia az eredményeknek. A Cápák múlt szombaton a Szeged legyőzésével teljesítették az első feladatot, a második „felvonásban” Paksról kell sikerrel távozni.





Edzőt váltottak a héten



A Tolna megyeieknek is létfontosságú a szombati találkozó, hiszen – bár már biztosan az alsóházban folytatják az alapszakasz után – minél jobb mérleggel igyekeznek bemenni a végjátékra, ráadásul a riválisok ezen a meccsen épp egymást hozhatják rosszabb helyzetbe, aminek nagy jelentősége lehet még az idény végén.

A sereghajtó Atomerőmű a szezon eleje óta a tabella alsó harmadában kullog, emiatt többször is edzőt, valamint légiósokat cserélt. Petar Mijovics vezetőedző az egészségi állapota miatt állt fel a kispadról a hét elején, további döntésig Jan Pavlík másodedző látja el a feladatait. A kiismerhetetlenséget fokozza, hogy a jelenlegi légióskontingensből a kanadai Shaquille Keith és a litván Martynas Pacevicius ellen sem játszott még a Blue Sharks.

– Az utolsó idegenbeli alapszakasz-mérkőzésünkön veszélyes csapat lát vendégül minket, hiszen többek között a DEAC-ot és a Körmendet is legyőzte pályaválasztóként – vezette fel a találkozót Pethő Ákos vezetőedző.





Minden felállásra készülnek



– Akkor még Szekszárdon játszottak, most már a felújított paksi csarnokban fogadnak minket. Több edzőváltásuk is volt, és légiósokat cseréltek. Az az érdekes helyzet, hogy a hat szerződtetett külföldijükből egynek mindig ki kell maradnia. Nekünk mind a hatot fel kell térképeznünk, illetve megnézni, milyen felállásban, hogyan játszanak. Ez bonyolítja a felkészülésünket, de ha azt tudjuk játszani, amit a Szeged ellen három negyeden át meg tudtunk csinálni, akkor idegenben is megszerezhetjük a győzelmet. Ez a célunk, hiszen még nem tettünk le arról, hogy a középházban szerepeljünk. Nincs a saját kezünkben a sorsunk, de kettőből kettő meccset kell nyernünk – tette hozzá. MK



Borítókép: Nigel Johnson (23) decemberben 27 pontot dobott a Paksnak | Fotó: KM-archív