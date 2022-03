Mátészalka–Újfehértó 3–2 (1–2)

Mátészalka, 100 néző, v.: Major. Mátészalka: Szilágyi (Budaházi) – Szabó, Szántó (Scheibli), Farkas (Lyáh), Huszti, Makó (Szigeti), Gergely, Magyari, Bodó, Papp (Ötvös), Sárosi. Edző: Kiss Gábor. Újfehértó: Dukát. – Dénes, Kecskeméti (Csizmarik), Petics., Barta, Veres (Kertész), Hudák, Pallai, Daróczi, Jócsák, Szilágyi (Tábori). Edző: Piskóti Zsolt. Gól: Papp, Farkas, Sárosi, illetve Jócsák, Petics.

Kiss Gábor: - Amikor az akaratról és a küzdeni tudásról beszéltünk az öltözőben a srácokkal, akkor erre gondoltunk. A játékban is fejlődtünk egy kicsit de ott mèg van hová. Gratulálok minden játékosomnak, most mutattak a csapatszellemből egy "kicsit".

Piskóti Zsolt: Gratulálok a Mátészalkának.



Tarpa–Nyírbátor 2–2 (2–1)

Tarpa, 100 néző, v.: Pethő. Tarpa: Sas – Mruha, Komári (Bodan), Dolináj, Druzsbljak, Moticska (Kovács, Rácz), Barta, Lovincsuk, Herman, Djacsenko (Csepovoj, Rozman.), Gál. Edző: Varga Gyula. Nyírbátor: Borkó – Czerula, Bakosi (Sőre), Szabó, Molnár, Danó, Bakó (Selymes), Varga, Hegedüs, Török (Nemes), Lukács. Játékos-edző: Erdei Zoltán. Gól: Barta K. (11-esből), Gál, illetve Bakó, Török.

Varga Gyula: - Plusz egy pont, most ennyivel kell beérnünk.

Erdei Zoltán: - Nagyon értékes pontot tudtunk szerezni a Tarpától, gratulálok a srácoknak.





Csenger–Gyulaháza 3–1 (1–0)

Csenger, 150 néző, v.: Oláh. Csenger: Makay – Péter, Barcsay, Popovics, Nagy (Katona), Lengyel (Oláj), Stef, Antal, Balogh, Bence, Csorvási. Edző: Barcsay István. Gyulaháza: Tóth B. – Kozma, Gáti., Parádi, Tóth F., Dolhai. (Varga L.), Illés, Koszta, Lakatos, Varga, Köblös. Edző: Bardi Gábor. Gól: Barcsay 2 (mindkettőt 11-esből), Balogh, illetve Kozma. Ifi: 4-2 .

Barcsay István: - Nagyon örülünk örülünk a győzelemnek.

Bardi Gábor: – Rengeteg hiányzónk ellenére rászolgáltunk volna egy pontra. Sajnos egy játékvezetői hiba megpecsételte a sorsunkat





Nagyecsed–Nyírgyulaj 2–1 (1–0)

Nagyecsed, 200 néző, v.: Lipcsei. Nagyecsed: Makó – Sarkadi, Zámbó, Nyíri (Kóka S.), Bulyáki K. (Bernáth), Bulyáki A., Kóka R., Erdős, Angyal, Nyíregyházi (Gömze), Somlyai. Edző: Kósa József. Nyírgyulaj: Somogyi – Bégányi (Szabó), Kovács, Tóth, Ács, Nagy, Szöcs, Haburcsák, Vass, Bag, Orosz. Edző: Lukács Tibor. Gól: Angyal, Gömze, illetve Ács. Ifi: 5-2.



Kósa József: - Nagyon megfogyatkozva sok sérülttel egy kifejezett jól játszó ellenféllel szemben sikerült a három pontot itthon tartani.

Lukács Tibor edző: - Egy ikszes mérkőzésen nem mi szereztük a győztes gólt, így nem maradt más mint gratulálni az ellenfélnek.