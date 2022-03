Az elmúlt másfél évben eljutottunk odáig, hogy a Ferencváros–Kisvárda párosítás mérkőzéseit nyugodtan nevezhetjük rangadónak. Így van ez jelen beharangozónkban is, hiszen a listavezető a harmadikat fogadja, mindezt úgy, hogy a két gárda között csupán két pont a különbség.

Mindenképp biztató, hogy a szabolcsiak (épp a Fradi mögött) a második legkevesebb gólt kapják a bajnokságban, az előző négy idegenbeli meccsük mindegyikén érintetlen maradt a kapujuk. Hozzá kell tenni, emellett a Várda is gólképtelen volt az otthonától távol játszott előző három találkozóján.

Csapatszintű jó védekezés

– Az utóbbi idegenbeli mérkőzéseinken a védekezés teljesen rendben volt – reagált a felvezetésre Erős Gábor, a Kisvárda vezetőedzője. – Azt hozzáteszem, a védekezés az első támadótól, adott esetben Mesanovictól kezdődik, a támadásépítés pedig a kapusunktól, Dávidtól indul. A támadók és a középpályások is sokat segítenek abban, hogy ilyen a védekezésünk, hiszen csapatvédekezésről beszélünk. Emellett szeretnénk a helyzetkihasználásra jobban odafigyelni, mert minden meccsen megvoltak a lehetőségeink, hogy gólokat szerezzünk, ami nem sikerült. Bízunk benne, hogy vasárnap ez a jég is megtörik és végre idegenbeli meccsen is az ellenfél kapujába találunk.

Akadozik a zöld-fehér gépezet

Az FTC vezeti ugyan a bajnokságot, ám az utóbbi időben korántsem egy verhetetlen csapat képét mutatja. A zöld-fehérek a téli edzőváltás után 1–0-ra megverték az Újpestet, 3–0-ra kikaptak a Paks­tól, majd 3–1-re megverték a ZTE-t, az utóbbi két meccsén viszont a kieső helyen álló MTK, Gyirmót duóval is csak ikszeltek. Ilyen előzmények után talán megismételhető az első forduló meglepetése (1–2), azaz lehet esély arra, hogy a Kisvárda elhozza a három pontot a Groupama Arénából.

– Most kicsit nehéz beszélni a Ferencváros játékáról. Természetesen van egy alapstílusuk, de rengeteg helyen változtatnak az új edző, valamint sérülések, betegségek, új játékosok érkezése miatt is. Ettől függetlenül ugyanolyan becsületesen felkészülünk belőlük, mint az összes többi ellenfelünkből. Tudjuk, hogy az ország talán legjobb csapata ellen fogunk játszani, viszont számunkra kedvező, hogy jelenleg nem mondhatjuk el a Ferencvárosról, hogy a legkiválóbb formájában lenne, hiszen akadozik még a gépezet. Bízunk a saját csapatunkban és abban, hogy ha egyszer sikerült megcibálni az oroszlán bajszát, miért ne sikerülhetne még egyszer – zárta szavait a tréner.

Ezzel a fordulóval kezdődik meg a bajnokság harmadik, utolsó szakasza: innen minden gárda már csak egyszer-egyszer találkozik a másikkal.

Labdarúgás: NB I.

23. forduló

PéntekGyirmót–MTK lapzárta utánSzombatPaks–Mezőkövesd 14.30Újpest–Puskás Akadémia 17Honvéd–DVSC 19.30VasárnapZTE–Mol Fehérvár FC 15.15Ferencváros–Kisvárda 17.45