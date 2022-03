Pannónia Zrt. csoport

Kálmánháza–Tiszalök 1–4 (0–1)

Kálmánháza, 90 néző, v.: Szőnyi.

Kálmánháza: Petró – Tóth (Takács), Tolnai, László, Nagy, Kotricz, Csatári, Fekete, Blága, Dávid (Trencsényi), Raduly. Játékos-edző: Kotricz Zoltán.

Tiszalök: Szombati – Csáki, Balogh S., Balogh A., Cseh (Fábián), Lakatos (Kiss), Puncsák, Szalka, Bacskai (Budai), Gál, Aszalós (Majoros). Edző: Magyar Gergely.

Gól: Blága, illetve Cseh 4. Ifi: 6–0.

Kotricz Zoltán: – Az első félidőben itt is, ott is akadt lehetőség, de egyszer magára hagytuk a Tiszalök veszélyes támadóját, amit azonnal góllal büntetett. Ez a játékrész kiegyenlített volt, bár inkább a Tiszalök akarata érvényesült. A második félidőre viszont nagyon jól jöttünk ki, végig tudtunk dominálni, lehetőségeket kialakítani, viszont egy hiba után az ellenfél növelni tudta az előnyét. Ezután kockázatot kellett vállalnunk, amibe sajnos hiba is csúszott, hiába tettünk meg mindent, a vendégek kíméletlenül kihasználták a hibáinkból adódó lehetőségeiket, így megérdemelten győztek. Sajnos a múltkori mérkőzéshez képest ismét több hiányzónk lett, nagyon bízom benne, hogy jövő hétre már a sérültek közül is többen felépülnek és örülhetünk a mérkőzés után.

Magyar Gergely: – Az első perctől kezdve kezünkben tartottuk a mérkőzést, mi irányítottunk, meglett az eredménye. Gratulálok a fiúknak, külön Cseh Kristóf négy góljának! Igazi csapatmunka volt!



Biri–Rakamaz 1–0 (0–0)

Biri, 120 néző, v.: Szilágyi.

Biri: Jakocska – Kiss, Rácz, Barabás (Huri), Katona, Takács, Nagy T., Daróczi, Nagy M. (Makács), Ónadi, Földi. Edző: Dankó Zsolt.

Rakamaz: Miski – Bíró, Kántor, Karacs, Dinó, Huncsik (Dudás), Galambos (Paczári), Málik, Chrabák (Tóth), Szabó (Galambosi), Ludas. Edző: Madalina György.

Gól: Nagy T. Ifi: 1–1.

Dankó Zsolt: – Ezt a nagyon fontos győzelmünket beárnyékolta Szász Simon bácsi rosszulléte. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!

Madalina György: – Egy játékra alkalmatlan pályán a hazai csapat talált egy gólt és azzal megnyerte a mérkőzést.



Geszteréd–Kállósemjén 0–7 (0–3)

Geszteréd, 80 néző, v.: Kósa.

Geszteréd: Papp – Marozsán G., Bárány (Görög), Balogh, Birovecz (Mikó), Horváth (Dobos), Vass, Lovas, Géczi (Kiss), Felföldi, Serbán. Játékos-edző: Szilágyi Zoltán.

Kállósemjén: Ovszijenko – Marozsán Zs., Szabó, Hamza, Lakatos (Bodnár), Danó (Docsa), Marozsán M. (Petruska), Fodor, Pekk, Nagy Zs. (Páll), Kiss J. Játékos-edző: Ovszijenko Volodimir.

Gól: Hamza 3, Lakatos 2, Docsa, Fodor. Ifi: 0–2.

Szilágyi Zoltán: – Jelenleg ez a valóság.

Ovszijenko Volodimir: – Gratulálok a csapatomnak! A fiúk maximálisan teljesítettek mindent, amit megbeszéltünk, megint nagyon sok gólhelyzetet alakítottunk ki, amit szép arányban sikerült gólra váltani. További sok sikert a hazaiaknak! Megyünk tovább!



Nagykálló–Nyírlugos 2–0 (1–0)

Nagykálló, 150 néző, v.: Pokoracki.

Nagykálló: Pekk – Balázsi (Árpád), Bencs, Erdei, Málik, Ruska (Juhász), Sipos, Árki (Bakó), Simon, Balogh, Puluczkai. Edző: Homann Richárd.

Nyírlugos: Sinka – Erőss, Samad, Sveda, Majláth (Tarcsai), Balogh, Horváth (Kereki), Muhammad, Pénzes, Csákányos, Holló. Edző: Kavalecz Béla.

Gól: Balogh, Sipos. Ifi: 7–1.

Homann Richárd: – Küzdelmes mérkőzésen értékes három pontot szereztünk!

Kavalecz Béla: – Jól játszottunk, de sajnos ezt a jó játékot a játékvezetői hármas nem értékelte, gratulálok nekik!



Ófehértó–Apagy 3–5 (1–4)

Ófehértó, 100 néző, v.: Maleskovits.

Ófehértó: Kócs – Rousseau, Fekete (Ruszinkó), Gyarmati N. (Gyarmati Zs.), Magyar, Király, Papp, Kádár (Duleba), Iváncsik (Kiss), Novák (Ngonthe), Baumgartner. Edző: Papp Attila.

Apagy: Polgári – Balogh, Korpás (Rocska), Rakóczi (Svelta), Árpási, Marics T., Fekete, Hajdu, Hegedüs, Marics G., Kovács. Játékos-edző: Németh Attila.

Gól: Novák 2, Iváncsik (11-esből), illetve Marics 3 (egyet 11-esből), Fekete 2. Ifi: elmaradt.

Papp Attila: – Az első félidőt elveszítettük, a másodikat hiába nyertük meg, nem kaptunk ezért pontot. Gratulálok az Apagy csapatának!

Németh Attila: – Jól kezdtünk, szép gólokat szereztünk, majd belefásultunk a mérkőzésbe. „Sikerült” felhoznunk ellenfelünk játékkedvét. Ezt a győzelmet születésnaposainknak és Ráti Gergő kisfia születésére ajánljuk. További sok sikert az Ófehértónak!



Nyíribrony–Kótaj 0–2 (0–1)

Nyíribrony, 70 néző, v.: Knobloch.

Nyíribrony: Udvardi – Orgován (Nagy), Támba B. (Gellén), Juhász, Imre, Fodor, Kiss (Bagoly), Varga Z., Zsiros, Badarász (Varga M.), Támba G. Edző: Papp Tamás.

Kótaj: Csikós – Hangácsi, Nagy, Verner, Bagoly (Pápa), Csörgő, Papp, Boros, Tóth (Chingueta), Szarka (Sárközi), Balogh (Ferenczi). Edző: Seregi Mihály.

Gól: Tóth, Chingueta. Ifi: 1–8.

Papp Tamás: – Ebben a mérkőzésben ennyi volt. Csapatom küzdött, csúszott-mászott, elmarasztalni nem tudom a játékosokat. A következő fordulóban már csak a győzelem az elfogadható.

Seregi Mihály: – A hazai csapat mindent megtett, hogy jól jöjjön ki ebből a mérkőzésből, de a többnyire meddő mezőnyfölényünket győzelemre tudtuk váltani. A mérkőzést több góllal kellett volna megnyerni, ettől függetlenül gratulálok a fiúknak a győzelemhez. További sok sikert a Nyíribronynak!

Gémtech csoport



Nábrád-Ópályi 2-5 (0-2)

Nábrád, 50 néző, v.: Kocsis.

Nábrád: Pásztor A. - Pásztor N., Fábián L. D., Kónya (Horváth), Pásztor L., Mercz Z. (Mercz Gy.), Kovács, Fábián G., Pásztor Z., Nagy, Pásztor L. Edző: Kónya Zoltán.

Ópályi: Oláh – Máté, Varga (Lupcsa), Varjasi, Patály A., Patály L., Jónás (Bartha), Balogh, Patály B. (Terjék), Máté, Fodor. játékos-edző: Bartha Miklós.

Gól: Mercz Z., Pásztor L., illetve Varjasi, (mindkettőt 11-esből), Máthé 2, Fodor. Ifi: 0-13.

Kónya Zoltán: - A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy sikerült gólt rúgnunk.

Bartha Miklós: - Játékra alkalmatlan pályán, korrekt játékvezetés mellett vért izzadva szereztük meg a három pontot.



Nyírvasvári-Kocsord 12-1 (5-1)

Nyírvasvári, 50 néző, v.: Bodolai.

Nyírvasvári: Nagy (Kiss Sz.) – Bécsi, Karczub, Balogh, Tóth, Pető, Csiszár (Bukovenszki), Schmidt, Papp (Serbán), Polacsek, Kiss B. (Lazók). Edző: Berettyán Gábor.

Kocsord: Gergely (Sztáraszta) – Fetter, Erdei A., Pálfi, Haga A. (Varga), Szimuly, Jónás M., Ruha, Haga G., Erdei E., Jónás A. Edző: Disznós Gusztáv.

Gól: Balogh 6 (egyiket 11-esből), Polacsek 2, Papp, Tóth, Csiszár, Lazók, illetve Haga G.. Ifi: 10-0.

Berettyán Gábor: - Nem jellemzők ránk a nagy különbségű győzelmek, de ezúttal rászolgáltunk.

Disznós Gusztáv: - Ilyen produkció után nem tudok mit mondani.



Nyírcsaholy-Tisztaberek 3-2 (3-1)

Nyírcsaholy, 120 néző, v.: Tóth L.

Nyírcsaholy: Gáspár – Szabó, Putirka, Makszim, Botos, Tóth, Baráth, Székely, Bozsányi S. (Ilku), Tanka (Bozsányi J.), Baráth. Játékos-edző: Makszim Gábor.

Tisztaberek: Lancsár – Lukács, Molnár R., Molnár K. (Szilágyi), Bencze, Tóth, Bodó, Jóni, Garda, Algács (Makuka), Gergorics. Megbízott-edző: Mester Attila.

Gól: Baráth D., Botos, Baráth S., illetve Lancsár, Bencze. Kiállítva: Lancsár (75. p.). Ifi: 3-4.

Makszim Gábor: - Jól kezdtük a mérkőzést, viszont ezúttal is elkerülhető gólokat kaptunk. Hétről hétre rövidebb kerettel készülünk, de ha 10 leszünk is, akkor is kiállunk és megküzdünk a győzelemért. Bon voyage Bihó!

Mester Attila: - Ha csak a helyzeteket nézzük, akkor a döntetlen igazságosabb lett volna. Amíg azonban a helyzeteinket nem tudjuk gólra váltani, addig nagyon nehéz dolgunk lesz.



Nagydobos-Vámosoroszi 0-0

Nagydobos, 100 néző, v.: Szilágyi.

Nagydobos: Pindzsula – Kovács, Budaházi, Bégány, Pál (Darcsi), Paragh (Filep), Rácz Zs., Szabó, Molnár, Rácz P., Rácz D. Edző: Czine Máté.

Vámosoroszi: Nagy – Garda (Csatári), Márton, Somogyi R., Imre (Szabó), Rigó, Imre M., Róka, Riskó, Somogyi T., Szabó. Játékos-edző: Riskó Tibor.

Czine Máté: - nem nyilatkozott

Riskó Tibor: - Idegenben mindig jó a döntetlen, ránk ez most hatványozottan igaz.



Milota-Csengersima 0-3 (0-1)

Milota, 120 néző, v.: Oláh.

Milota: Szidor – Varga, Lizák, Fejes M., Lukács, Fejes D., Bunna, Rácz, Delényi, Nagy (Rétfalvi), Fejes P. Edző: Elek László.

Csengersima: Orosz – Horváth, Ilbán (Barna), Mona, Asztalos (Szabó), Szabó D. II., Algács (Belbe), Dávid, Volkán(Tóth), Halász, Balogh. Edző: Volkán Roland.

Gól: Dávid, Ilbán, Orosz. Ifi: 2-0.

Elek László: - Tisztességesen helyt álltunk. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink ahhoz, hogy másképpen alakuljon a mérkőzés kimenetele.

Volkán Roland: - Nehéz mérkőzésen vagyunk túl egy jól játszó hazai csapat ellen. Nagyon örülök a három pontnak, szükségünk volt rá. Algács Arnoldnak jobbulást kívánunk.



Nyírerdő csoport



Fényeslitke-Ladányi TC. 1-0 (0-0)

Fényeslitke, 100 néző, v.: Mónus.

Fényeslitke: Juhász – Toma (Osztolykán), Gyüre Gábor, Nagy Z. (Rusznák) Kovács, Gyüre Gergely, Szaharda, Miskolczi, Nagy M., (Arnóczki), Takács. Balogh. Edző: Nagy Zoltán. Ladányi TC: Pécsi – Cser, Jónás M, Demeter, Jónás K., Jónás J., Sajtos (Kun), Szitai, Varga, Lőrincz (Lakatos), Jónás D. (Laczkó). Edző: Sajtos András. Gól: Balogh. Ifi: 5-2.

Nagy Zoltán: - Mindkét csapatnak szüksége lett volna a három pontra, ez rányomta a bélyegét a játékra . A bomba gólt viszont mi szereztük, gratulálok minden játékosomnak.

Sajtos András: - Gyenge színvonalú mérkőzésén jól eltalált lövés döntötte el a meccs végkimenetelét. További sok sikert Fényeslitkének.



Kék-Gergelyiugornya 2-2 (1-0)

Kék, 140 néző, v.: Tordai.

Kék: Kiss – Mátrai, Pauliska, Poór (Veres), Bodó, Lakatos (Szuromi), Varga (Szurcsik),Ferenczi (Duan), Tóth, Dócs, Szikszay. Edző: Fabók István. Gergelyiugornya: Révész – Balogh, Danku, Mándi, Czirják, Sebestyén (Bancsi) Fejes, Peregrin, Boda (Tóthh),Csonka, Danku. Edző: Szilágyi Bertalan. Gól: Szurcsik, Szuromi, illetve Csonka, Balogh. Ifi: 2-3.

Fabók István: - Tibi öcsém szerint: ,, Mondanak ilyet is olyat is, de hallani ezt is azt is.”

Balogh István elnökhelyettes: - Gratulálok a kéki csapatnak, lelkesek,harcosak voltak, akár a győzelmet is megérdemelték volna. A mi csapatunk amíg kihagy hat, hét gólhelyzetet addig nem is várjuk, hogy győzni fogunk. Gratulálok az ifi csapat győzelméhez.



Jéke-Pátroha 1-3 (0-2)

Jéke, 100 néző, v.: Tóth.

Jéke: Csucska (Szűcs) – Bunkóczi, Iván, Németh (Borzák),Végső Á., Farkas, Huszti, Kovács, Végső Sz. (Dakó), Szabó, Boda. Edző: Dolhai Máté. Pátroha: Csáki T.– Kalu (Mohl), Varga, (Balogh G.),Mozga, Jenei, Balogh I.(Mikó), Molnár, Kovács, Méhész, Csáki L.,(Nagy), Csépke. (Bedő). Edző: Vitalij Minyin. Gól: Farkas 11-esből, illetve Jenei 2, Méhész. Ifi: 2-3.

Dolhai Máté: - Sajnos a meccs elején, bent maradtunk az öltözőben és handicappal indultunk. A hozzáálláson és a helyzetkihasználáson javítani kell, hogy jobb eredményt tudjunk elérni.

Vitalij Minyin: - Küzdelmes mérkőzést sikerült megnyerni. A fiúk maximális teljesítményt nyújtottak. Gratulálok mindkét csapatunknak. Sok sikert Jékének.



Ajak-Tiszakanyár 0-2 (0-1)

Ajak, 100 néző, v.:Hadházi.

Ajak: Leskovics – Magyar D., Iski, Markos, Magyar P., Balogh, Szopkó (Czvik), Harakály (Czap), Kovács (Dancs), Horváth (Homoki), Bakó. Edző: Barati István. Tiszakanyár: Kanyári – Feka A. (Oláh), Szarvas, Bodnár, Csire, Feka L., Dobrai (Csépke), Nagy, Orosi, Tóth, Pásztor. Edző: Bodnár Gábor. Gól: Feka L. 2. Ifi: 3-0.

Barati István: - Nem játszottunk jól. Gratulálok a vendégeknek, fegyelmezett játékkal megérdemelten nyertek.

Bodnár Gábor játékos-edző: - Végre azt láttam a fiúkon, amit kértem. Helyenként jó játékot is mutattunk, így gratulálok a csapatnak.



Nyírkarász-Tuzsér 2-0 (1-0)

Nyírjákó, 100 néző, v.: Lucsik.

Nyírkarász: Kántor – Ujj K., Szegedi, Bombera (Barkasz), Kézi (Bencze), Kasza, Simon (Nagy), Mocsár (Farkas),Rákóczi, Ujj Gy., Molnár. Edző: Molnár István. Tuzsér: Csuka – Fábián, Jónás, Iván 1 Attila, Jaczina (Iván T.), Iván 2 Attila, Balogh, Iván E., (Balogh), Nagy, Szőke (Balogh T.), Setét. Edző: Szabó István. Gól: Szegedi, Bombera. Ifi: 1-6.

Molnár István: - Gratulálok a srácoknak, egy hajtós meccsen úgy érzem megérdemelten nyertünk.

Szabó István: - Akaratgyenge, elképzelés nélküli játékot produkáltunk amire semmi nem lehet magyarázat. Megérdemelt a nyírkarászi győzelem.



Szabolcsveresmart-Vaja 3-4 (1-2)

Szabolcsveresmart, 100 néző, v.: Goneth.

Szabolcsveresmart: Hosszú – Baksa, Deák, Tóth T., (Dancs), Tóth G., Tóth D., Kantár, Bandor, Rostás, Kovics (Horváth), Győri. Edző: Tara Sándor. Vaja: Vakarcs – Zakor M., Borsi, Bálint (Katona), Jónás, Lakatos I., Sándor, Zakor J., Pálfi, Zakor G. (Repelik), Lakatos T. Edző: Siska Attila. Gól: Tóth D. 2 (egyiket 11-esből), Győri, illetve Jónás, Zakor J., Lakatos, Sándor. Ifi: 0-2.

Tara Sándor: - Null kettőről úgy jöttünk vissza, hogy azt sokan nem gondolták volna. Három háromnál pedig nem az eredmény megtartására törekedtünk hanem újabb gólszerzésre, és ez lett a vesztünk.

Siska Attila: - Küzdelmes mérkőzésen, végig mi irányítottuk a játékot, így megérdemelten nyertünk.



Újdombrád-Záhony 1-2 (1-1)

Újdombrád, 150 néző, v.: Homonai.

Újdombrád: Balla D.– Bálint (Bilecz), Kocsi, Balla J., Sinka (Lakatos), Balla K., Tóth N, Ponczók, Németh, Mondok. Tóth M., Edző: Balla János. Záhony: Mészáros – Kacsúr, Tar, Zán (Kiss), Balogh (Gombkötő), Setét, Bara, Sárkány (Szabó), Angyal, Györke, Lupcsa. Edző: Gombkötő Sándor. Gól: Tóth, illetve Setét, Angyal. Ifi: 2-0.

Balla János: - A héten szerdán mikor megláttam a játékvezetői küldést, tudtam, hogy nehéz meccs lesz. Két ellentétes félidőt játszottunk: az elsőben mi, másodikban Záhony volt jobb. A játékvezető úgy gondolta ezt a meccset az ellenfélnek kell megnyernie, igaz a helyzeteket mi hagytuk ki, nem a játékvezető. A két kiállítás járt volna az ellenfélnél. Mikor az én játékosom lekönyököli a záhonyi játékost, amiért én is meg fogom büntetni, ő azt mondja azért nem állította ki az újdombrádi játékost mert akkor az első félidőben egy záhonyit is ki kellett volna állítani. Kérem a szövetséget Homonnai sporttársat ne küldjék többet hozzánk.

Gombkötő Sándor játékos-edző: - Az első félidőben nem találtuk el a hazaiak ellenfelét. Jól játszottak el is dönthették volna a meccset, de a második félidőben megmutattuk, hogy miért tartunk ott ahol. Ha a hazaiak kapusa nem fog négy, öt ziccert csúnya is lehetett volna a vége. Most megkerestem a hazaiak edzőjét, mert a múltkor én rúgattam be a kapusát, most meg mint jó házigazda ő fog engem.