Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 25. forduló

Kisvárda II.–Putnok 2–2 (2–1)

Kisvárda, v.: Virág (Urgyán, Bencze).

Kisvárda II.: Hotra – Czene, Králik, Avetiszjan, Sikorszki, Bíró R., Ötvös, Szentes (Hricu, 88.), Kirjuhin (Kotroczó, 71.), Puporka (Perevuznik, 71.), Bokor M. Edző: Kocsis János.

Putnok: Cserepka – Gellén, Sághy, Nádimov, Nagy Zs. (Riznicsenkó, 67.), Katona, Buda (Csutora, 79.), Szics, Dobrovolszki, Hadházi, Fülöp (Pápai, 60.) Edző: Szala Ákos.

Gól: Czene (4.), Bokor (41.), illetve Nagy Zs. (26.), Katona (66.).

Kocsis János: – Hasonló mérkőzés volt, mint a múlt heti, megszereztük a vezetést, sokáig kézben is tartottuk az eredményt. Az egyenlítés után ismét sikerült gólt szereznünk és le is zárhattuk volna az összecsapást, de sajnos nem sikerült. A támadás mellett védekezésben is hibáztunk, bízom benne, hogy a mostani hiányzóink visszatérnek és fognak élni a lehetőséggel.

Forrás: kisvardafc.hu