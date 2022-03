A Kisvárda Master Good SE idénybeli legnagyobb különbségű győzelmét aratta október végén Szombathelyen. Szombaton ezúttal pályaválasztóként mérik össze erejüket Bouti Fruzsináék a kiesés szélén táncoló vasiakkal. Az idényt még Marosán Györggyel kezdő vendégek három vereséggel indították az aktuális pontvadászatot, majd október végén hazai pályán legyőzték a Vasast.



A Vasast kétszer győzték le



Sokáig ez volt az egyetlen sikerük, majd tizenkét vereséget követően márciusban a Sterbinszky Amália csarnokban ismét legyűrték az angyalföldieket. Az eredménytelenség Marosán György állásába került, akinek a helyét február elején Pődör Zoltán ügyvezető-igazgató vette át. A változások a játékoskeretet is érintették, októberben leigazolták az orosz jobbszélső, Jekatyerina Lubjanaját, november elején pedig a román származású olasz válogatott jobbátlövő Cristina Gheorgét. Ezzel még nem volt vége, januárban jelentették be Szekerczés Luca érkezését, a négyszeres válogatott a Metzingen gárdájától érkezett, ugyanekkor távozott a brazil Ana Luiza Borba, Jeka­tyerina Lubjanaja és a horvát Kristina Prkacin. A két gárda eddig ötször találkozott egymással az élvonalban, három kisvárdai siker mellett egy alkalommal nyertek a vasiak, egyszer pedig döntetlenre végeztek a felek. Ez utóbbit májusban rendezték Kisvárdán, akkor igazi jobbszélsőparádét hozott a találkozó, hazai oldalon Udvardi Laura hatszor volt eredményes egykori csapata ellen, míg a másik oldalon a Kisvárdán is megforduló Orbán Adrienn hét gólt dobott. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a hazaiak hétgólos hátrányukat ledolgozva a lefújás előtt másfél perccel Dombi Luca találatával egalizáltak.



– Az előző szezonban is azt mondtam, de ezt most is tartom, hogy a Szombathely sokkal jobb annál, mint amit a tabella mutat. Véleményem szerint vannak a vasiaknál szerényebb képességű keretek is az élvonalban, ez egy masszív csapat. Az, hogy miért állnak ott, ahol, azt nem a mi dolgunk megítélni – fogalmazott Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.



Motiváltan, nagy akarattal



– Vannak jó kézilabdázói, és magas stabil védőfalat tudnak felállítani, támadásban pedig komoly lövősorral rendelkeznek és sokat foglalkoztatják magas beállójukat. Az őszi eredménnyel nem foglalkozunk, az már történelem, ahogy mindig, most is az előttünk álló feladatra koncentrálunk. Természetesen győzni szeretnénk, ehhez azonban az kell, hogy ne a tabellán elfoglalt helyezéseken járjon az eszünk, hanem motiváltan és nagy akarattal álljunk bele a mérkőzésbe – zárta Bakó Botond.