Nincs mese, nyerni kell. Így indultak Kaposvárra a Fatum-Nyíregyháza extraligás női röplabdázói. A bajnoki negyeddöntőben a somogyiak 2–1-re vezettek a három győzelemig tartó párviadalban, így vasárnap csakis a győzelemben gondolkodhattak a mieink. Így is kezdtek, s az első szett nagy részében vezettek. A hazaiak a hajrában kétszer is egalizáltak (20:20, 23:23). A második után időt kért Szasa Nedeljkovics, a vendégek mestere, aki az előző szezonban a kaposváriakat dirigálta. Drámai volt a végjáték, három-három szettlabdánál is hibáztak a csapatok, a negyediket viszont értékesítették a kaposváriak, így előnyhöz jutottak.

A folytatásban meggyőzőbben játszottak a mieink, a szett derekához közeledve megnyugtató volt az előnyük (8:14). Sajnos nem sokkal később változott a helyzet (12:14), amire a vendégek is időt kértek. A hajrában eldőlni látszott a szett, ám 16:22 után a hazaiak zsinórban hat ponttal izgalmassá tették a meccset, ám Nikola Radosová a tizennegyedik pontjával egyenlített.

Zárásként hazai örömjáték

A harmadik etap a kevesebbet hibázó hazaiaké volt, akik ezzel ismét szettelőnybe kerültek. Ezzel már csak egyjátszmányira voltak a számukra bravúrhoz, az elődöntőbe jutáshoz. Fel is pörögtek rendesen, a mieinken pedig inkább a hatalmas teher kezdett egyre nyomasztóbb lenni. A magabiztosabban játszó kaposváriak egyre inkább hizlalták az előnyüket, Szasa Nedeljkovics cserékkel próbálta megtörni a somogyiak lendületét, nem sok sikerrel. Egyre jobban szétesett a Fatum játéka (16:5), a házigazda pedig amolyan örömjátékkal tíz pont alatt tartva a vendégeket behúzta a negyedik szettet, és nyerte a vasárnapi meccset, valamint a párviadalt is.



Ezzel hatalmas meglepetésre a címvédő nyíregyháziak nem jutottak a négy közé, és érem nélkül maradnak. A folytatásban már csak az ötödik hely lehet a legjobb eredmény.

Röplabda: női Extraliga

Negyeddöntő, 4. mérkőzés

Kaposvár–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (29, -22, 18, 8)

Kaposvár, v.: Mezzőffy, Szabó. Kaposvár: Grbac 2, Matics 17, Wirth 6, Boshnakova 22, Szedmák 20, Lemmens 18. Csere: Szpin (liberó), Budai. Vezetőedző: Vincent Lacombe. Nyíregyháza: Pintér 7, Cicic 3, Radosová 18, Bodovics 6, Radonjics 12, Vaszileva 15. Csere: Tóth F., Tóth D. (liberók), Vaida, Lászlop. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

A mérkőzés alakulása

1. játszma (33 perc): 0:1, 2:2, 2:6, 4:8, 5:10, 9:13, 14:17, 19:19, 20:22, 24:23, 26:27, 27:28.

2. játszma (29): 2:2, 3:5, 5:9, 8:14, 12:14, 14:16, 14:21, 16:23, 22:23.

3. játszma (24): 2:0, 3:3, 7:4, 11:5, 13:9, 17:15, 21:16, 22:17.

4. játszma (19): 1:0, 2:2, 8:2, 10:4, 12:5, 20:5, 23:6.