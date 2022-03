Az önbizalomra és a hangulatra aligha lehet panasz a Szpari edzésein. A nyíregyházi együttes szerdán nagy fegyvertényként nyert derbit a Diósgyőr ellen. Igaz, ez már a múlt, hiszen vasárnap jön az újabb megmérettetés, mégpedig Csákváron.

A frissítés a legfontosabb

A két együttes őszi, balmazújvárosi találkozója döntetlennel (1–1) zárult. A dunántúliak a hétközi fordulóban nagy csatában 4–3-ra kaptak ki Győrben.

– A két meccs között nem sok időnk van, az egyik legfontosabb, hogy a kisebb sérülések ellenére mindenki a lehető legfrissebb állapotban várja majd a vasárnapi találkozót – kezdte a beszélgetést Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – A Csákvár nagyon jó focit játszó csapat, meglepetésre a tabella alsó részében tanyázó hat-nyolc együttes egyikeként a kiesés ellen küzd. A támadójátékukat minősíti a Győrben szerzett három gól, igaz, négyet kaptak is.

Nehéz meccs elé néznek

– Jó egyéni képességekkel bíró játékosaik vannak, az NB I.-et is megjárt rutinos focisták mellett tehetséges fiatalokkal is bírnak és jó elegyet alkotnak. Nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, de szeretnénk eredményesen szerepelni.

Jánvári Gábor eltiltása letelt, remélhetőleg vasárnapra az apróbb sérülések is meg­gyógyulnak.

Labdarúgás: NB II., 28. forduló, vasárnap. Csákvár–Nyíregyháza Spartacus. Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 17., v.: Horváth (Máyer, Punyi). További mérkőzések: Szentlőrinc–Tiszakécske, Budaörs–Dorog (14). Ajka–III. Kerületi TVE, DVTK–Békéscsaba, Siófok–PMFC, Kecskemét–Szolnok, Soroksár–Szeged (17), Vasas–ETO FC Győr (19.30). Hétfő: Szombathelyi Haladás–Budafok (20).