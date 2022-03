A futsal NB II. Keleti csoportjának felsőházi rájátszása előtt tétet emelt az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza. A jelenleg harmadik helyen álló, de feljutásra pályázó együttes kedd reggel sajtótájékoztatón jelentette be Lovas Norbert vezetőedző, Lakatos László, Hegyes Benjámin, valamint a brazil Daniel Henrique da Silva Leal szerződtetését.



Lovas Norbert az elmúlt hat és fél évben az első osztályban vitézkedő Nyírgyulaj KSE vezetőedzője volt. Lakatos László – ismertebb nevén „Csoki” – elsősorban nagypályás labdarúgásban ismert a megyében, legutóbb Sényőn játszott, Hegyes Benjámin pedig a balkányi megye egyes futballcsapat kapusa.



A 21 éves, Lukaku becenévre hallgató Daniel Leal háromszoros futsalbajnok Brazíliában, az ifjúsági mellett párhuzamosan felnőttben is játszott a Vasco da Gama színeiben – innen érkezett Nyíregyházára. A center pozícióban bevethető játékos egy hónapja az új csapatával készül és hétfőn be is mutatkozhat.



A Nyíregyháza a rájátszás első körében, hétfő 19 órakor a Gyöngyöst fogadja a Continental Arénában.