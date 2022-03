Nem lehet megunni, ez az, amit nem lehet megunni! Talán még sokan emlékeznek az egykori tejreklámra. Ez a szlogen igaz most a nyíregyházi atléták fedett pályás bajnoki szereplésének méltatására is.



Miként arról beszámoltunk, az első nem Budapesten rendezett felnőtt fedett pályás bajnokságnak a nyíregyházi Atlétikai Centrum adott otthont. A verseny minden szempontból nagyon sikeres volt, ez igaz a Nyíregyházi Sportcentrum atlétáinak szereplésére is. Négy bajnoki arany (Helebrandt Máté gyaloglás, Tóth Balázs súlylökés, Bakosi Péter magasugrás és Nyisztor Petra hármasugrás) és egy bronzérem (Pál Robin hármasugrás) mellett egy nyolcadik helyezés (dr. Abiwu Bettina) az eredmény. Minderről kedden délelőtt a Continental Arénában is megemlékeztünk.

Köszönet az önkormányzatnak

– Nagyon örömteli, hogy ilyen pozitív eredménnyel zárult hétvége után találkozhatunk – kezdte dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. sportigazgatója. – Először is szeretném személyesen megköszönni Nyíregyháza önkormányzatának, hogy segítségével létre­jöhetett egy ilyen gyönyörű létesítmény. Aminek értékét azonnal növelte, hogy az első felnőtt országos bajnokságon remek eredmények és szép nyíregyházi sikerek születtek. Ráadásul remek hangulatban, sok néző előtt.

Jó példa a gyerekeknek

– Én is nagyon örülök annak, hogy ilyen eredményesen szerepeltek a nyíregyházi atléták, amihez a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Gyulai Miklós is gratulált – vette át a szót Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétikai szakágának vezetője.

– Az külön örömteli, hogy nemcsak a szakma, a szövetség tagjai, a versenybírók, a versenyzők és edzőik, hanem a nézők, a versenyre kilátogató nyíregyháziak is igen elégedettek voltak. Utóbbiak láthatták, hogy milyen számok vannak, miért érdemes elkezdeniük a gyerekeknek az atletizálást.

– Ugyancsak nagy öröm, hogy remekül vizsgázott a pálya, kiváló a borítása. Bizonyíték erre a sok egyéni rekord és szezoncsúcs. Nem beszélve Kozák Luca országos rekordjáról és Illovszky Dominik világbajnoki szintjéről. Nagyon sok országos bajnokságon voltam már, így kijelenthetem, hogy végre elértük azt a színvonalat létesítményben, szervezésben és hangulatban, ami kijár egy bajnokságnak.

– Jó néhány fedett pályás Európa-bajnokságon vettem részt (kétszer aranyérmet nyert, egyszer ezüstöt, háromszor pedig bronzot – a szerk.), most olyan érzésem volt, mintha ilyenen lennék – kezdte Bakosi Béla, ugróink edzője. – Minden olyan volt, amilyennek lennie kell. Az edző kollégák is csak jót mondtak és irigykedtek, hogy mi ilyen körülmények között tudunk dolgozni. Az Atlétikai Centrummal persze nemcsak mi jártunk jól, hanem az egész magyar atlétika és a sport is, hiszen ilyen körülmények között megfelelően lehet készülni a világversenyekre.

Nagyon készültek az ugrók

– Peti nagyon készült, hiszen az elmúlt két esztendő a sérülések és gondok miatt nem úgy alakult, ahogyan terveztük. Szerencsére az elmúlt hónapokban már remek feltételek között tudott készülni és motivált volt. Aki nemzetközi szintre akar kerülni, annak meg kell oldani az ilyen problémákat. Ő megoldotta és nagyon jó hangulatú, izgalmas versenyben nyert.

– Petra is nagyon készült, igazából nem ő volt az esélyes. Bíztam abban, hogy kijön neki a lépés, ilyen eredményt vártam, az pedig külön öröm, hogy ez aranyat is jelentett.

– Robin is már régi motoros, Miskolcról jött ide és akkor kezdte, amikor Peti. Ő is munka mellett edz, annyit, amennyi időt tud rá szakítani. Az előzetes latolgatás alapján az ötödik-hatodik helyre volt kilátás, szerencsére végül a dobogóra állhatott. Még röviden Bettináról. Ő négy hónapja kezdte el ismét az edzéseket, hetente kétszer tud tréningezni. Ő is egyéni legjobbját ugrotta és a fiatalok mellett tudott bejutni a nyolcas döntőbe.

A résztvevők (balról): Bakosi Béla, Bakosi Péter, dr. Mohácsi Máté, Vas László, Tóth Balázs és Pál Robin

Forrás: Mán László

A sajtótájékoztatón a létszám nem volt teljes, hiszen Helebrandt Máté és mestere, Pokrovenszki József már útnak indult a portugáliai edzőtáborba. Nyisztor Petra a közeli uszodában edzősködött, Tóth Balázs edzője, Kerekes László pedig megbetegedett.

– Sok újat nem tudok már mondani a verseny remek szervezéséről, az én szempontomból is zökkenőmentes volt, nagyon jó hangulatú. Úgy vélem, amennyiben nem itthon van a bajnokság, nem sikerülhetett volna ilyen remekül. A versenyző társaimtól és az edzőiktől is csak pozitív visszajelzés érkezett – tudtuk meg Tóth Balázstól.

Szebben csillog a bronz

– A motivációm megvolt, bár a munka miatt kevesebbet edzek, de amikor kiderült, hogy Nyíregyházán lesz a verseny, az adott egy újabb lendületet. Pluszt pedig a hazai pálya, a szurkolók, az ismerősök biztatása. Éreztem is, hogy nekem jobban tapsoltak, mint a riválisaimnak, de az is erőt adott, hogy küzdeni kellett. Harminc felett szebben csillogott a bronzérmem, mint gondoltam. Remélem, jövőre is találkozunk majd ilyen körben, vagy szélesebben beszélhetünk a sikerekről – mondta végezetül Pál Robin.

Ettől frappánsabb végszó aligha lehetne.

A hazai pálya hatalmas motivációja

– Először is szeretném megköszönni Nyíregyházának, hogy egy ilyen remek létesítményben, ilyen rangos versenyen, hazai közönség előtt bajnoki címet szerezhettem – kezdte értékelését Bakosi Péter. – Tíz évvel ezelőtt talán még álmodni sem mertem arról, hogy majd ilyen körülmények között tudunk edzeni és versenyezni. Nagyon készültem, mert a legjobbat akartam kihozni magamból. A fiatal Török Gergely ugyan meglepett, ám én hazai közönség előtt ugorhattam, és ez hatalmas erőt adott.