Mint arról korábban beszámoltunk, február utolsó hétvégéjén a terembajnokság lezárásaként a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Bencs-csarnokában nyolc csapat részvételével megrendezték a szuperdöntőt. A főszervező, Dajka László akkor azt ígérte, hogy az időjárás függvényében március végén indítják a szabadtéri idényt. Nos, az időjárás kegyeibe fogadta a szervezőket, így minden akadály elhárult, hogy a több mint 100 csapat belevesse magát a küzdelmekbe a városi stadion salakpályáin.

Zavartalanul játszhatnak

– A terveknek megfelelően jövő hétfőn elindul a bajnokság, amelyet a csapatok már nagyon várnak. Télen nem lépett vissza senki, így különböző csoportokban 115 csapat küzd meg a bajnoki címekért. A menetrend a korábbi években megszokott forgatókönyv szerint zajlik, továbbra is 10 osztályban mérik össze tudásukat, a hét amatőrcsoport mellett három öregfiúkcsoportunk is van, a mérkőzéseket pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken rendezzük, a csapatokra közel 600 összecsapás vár. Júniusban szeretnénk befejezni a szezont, mert már elkezdtük szervezni a jubileumi, 10. sóstói strandfocibajnokságot, amely az évek során méltán vívott ki magának országos elismertséget – tájékoztatta lapunkat a Nyíregyházi Sportcentrum sportszervezője, Dajka László.



Jelenleg a Városi Stadion területén építkezés zajlik, ez azonban nem befolyásolja a kispályás bajnokságot, a salakos kis pályák továbbra is használhatók. Több fejlesztés is történt itt az elmúlt években, új öltözőket alakítottak ki, javítottak a pályák állapotán, és világítást is telepítettek, így késő estig lehet futballozni. A város vezetése igyekszik teljesíteni a csapatok igényeit.



– Kisebb zökkenőktől eltekintve, az építkezés ellenére zavartalanul tudjuk játszani a mérkőzéseket, a NyírVV Nonprofit Kft. már elkezdte a pályák karbantartását, biztos vagyok benne, hogy ezúttal is kifogástalan állapotban tudjuk majd birtokba venni azokat.

A Stadion utca felől érkezzenek

Felmerült annak lehetősége is, hogy a salak helyett a későbbiekben műfüves pályákon rendezzék a bajnokságot, Dajka László elmondása szerint erre nyitott a város vezetése, és bízik abban, hogy ez az álmuk egy-két éven belül megvalósul.



A szervezők azt kérik a csapatoktól és a szurkolóktól, hogy a pályákat az építkezés miatt a Stadion utca felől közelítsék meg, mert a stadion többi bejárata le van zárva.