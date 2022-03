Az öltözőből frissebben jöttek ki a Fejér megyeiek, szűk 10 perc alatt lőtávon belül kerültek, a hazaiaktól ezalatt csak Tamara Radojevics volt eredményes büntetőből. Bakó Botond ki is kérte idejét, a rövid pauzát követően Dombi Luca a 42. percben lőtte a hazaiak első akciógólját. Tovább szorongatott azonban a Fehérvár, a hajrára fordulva Karnik Szabina két találatával ismét néggyel vezettek a hazaiak, amelyet meg is tartottak a végéig. A találkozót stílszerűen a mezőny legeredményesebb játékosa, Dombi Luca találata zárta.

Kisvárda Master Good SE-Alba Fehérvár KC 30-26 (19-14)

Kisvárda, 320 néző, v.: Nagy F., Túróczy. Kisvárda: Mátéfi – Dombi L. 8, Mészáros-Mihálffy, Karnik 3, Siska 2, Bouti 4, Sztamenics 4. Csere: Udvardi 4/1, Radojevics 4/2, Dombi K., Juhász 1. Edző. Bakó Botond. Fehérvár: Pievic – Töpfner 5/1, Boldizsár, Ohjama 4, Varga 1, Utasi 2, Szarka. Csere: Tóth N.(kapus) Besszer 4, Bardi 1, Domokos 1, Takó 4, Gerháth K. 2, Triscsuk 2/1. Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 1-1, 11. p.: 5-5, 16. p.: 11-5, 24. p.: 17-10, 29. p.: 19-14, 38. p.: 20-17, 48. p.: 23-21, 53. p.: 26-22, 58. p.: 28-25.

Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/3, illetve 4/2.

Mesterszemmel

Bakó Botond: - Az első félidőben jól kézilabdáztunk, jó tempót mentünk és talán ebbe bele is fáradtunk kicsit a második félidőre. A Fehérvárnak volt tartása nyolc gólos vezetésünknél sem törtek meg. Nehéz mérkőzésre számítottam és a második félidőben az is lett, talán az döntött, hogy kulcsszituációkban jól találtuk meg Dombi Lucát és a szélsőink is jól fejezték be az akciókat.

Józsa Krisztián: - Az első félidőben kinyírtuk saját magunkat, főleg védekezésben. Pedig ez a játékelem az erősségünk volt az előző három mérkőzésen. A második félidőben visszajöttünk a meccsbe, szorossá tudtuk tenni, kulcsszituációkban azonban hibáztunk. Gratulálok a Kisvárdának, jobbak voltak nálunk, nem érdemeltünk volna győzelmet.