Hét közben kétszer is megmérkőzött egymással a Kisvárda Master Good SE a Győrrel az Audi Arénában. Szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében, míg csütörtökön bajnoki mérkőzésen álltak szemben egymással a felek. Meglepetés nem történt, az esélyeknek megfelelően mindkét alkalommal a hazaiak nyertek és jutottak a kupa négyes döntőjébe, illetve szerezték meg a két pontot.

– Azzal nem mondok újdonságot, hogy Győrben nem könnyű játszani egyet sem, nemhogy 24 órán belül kettőt, ráadásul szerdán egy hosszú utazás után léptünk pályára – kezdte értékelését Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Örömteli, hogy szerdán és csütörtökön is jól kezdtünk, a találkozók első szakasza rendben volt. Az első meccsen az első fél­időben jól kézilabdáztunk, a fordulás után beálló Silje Solberg ellen sokat hibáztunk, a norvég kapus 60 százalékkal védett, ennek is köszönhető a nagy különbség. A találkozó végére fizikálisan is elfogy­tunk, felőrölt bennünket a hazai csapat.

A Fehérvár ellen folytatják

Ezen a találkozón több szerephez jutottak a Kisvárda fiataljai.

– Fontos volt, hogy a fokozott terhelés miatt sokat cseréljünk, rotáljuk a csapatot. Leskóczi Bogi végig védte a második félidőt, nem is rosszul, sokat volt a pályán Makkai Kitti és Dombi Katalin is.

Másnap a két gárda szinte lemásolta a szerdai forgatókönyvet: élesebben kezdett a Kisvárda, és percek alatt többgólos előnybe került, amelyet fokozatosan dolgozott le a Győr, majd átvette az irányítást és végül magabiztosan nyerte meg a találkozót.

– Az első 15-20 percben kiemelkedően kézilabdáztunk, aztán a belső hármasunkat felőrölte a Győr magas, ám mozgékony fala. Utána már nem tudtunk abban a dinamikában helyzeteket teremteni, amelyben szerettünk volna. Támadójátékunk visszaesett, sokat hibáztunk az előkészítő fázisokban, rossz döntéseket hoztunk – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda a rehabilitácós és regenerációs szakaszt követően tovább készül az előtte álló fontos szakaszra. Legközelebb jövő pénteken, a Szent László Gimnázium csarnokában a Fehérvár ellen lépnek pályára.