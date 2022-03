Az egyik sikerült, a másik nem. Három fordulóval ezelőtt az akkori listavezető diósgyőrieket 1–0-ra legyőzte a Szpari. Vasárnap ismét egy éllovas, a Vasas volt a vendég Balmazújvárosban és a fővárosi piros-kékek 1–0-ra nyertek.

Az első félidőben nem született gól, a második elején a hazaiaknak volt egy nagy esélye, ami kimaradt. A rutinos, élvonalat megjárt labdarúgókat felvonultató angyalföldiek egy figyelmetlenséget kihasználva megszerezték a három pontot érő találatot.

Elpuskázott nagy helyzet

– Sajnos a meccs hetén nem tudott minden játékosunk teljes értékű edzésmunkát végezni, emiatt kissé deffenzívebb játékmódot választottunk – kezdte visszapillantását a vasárnapi bajnoki találkozóra Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.



– Tettük ezt azért, hogy fizikálisan ne legyen problémánk. Az első félidőben igen szervezettek voltunk, ám elöl nagyon sok hibát vétettünk, nem is tudunk beszélni támadójátékról. Szünet után változtattunk, jól is jöttünk ki. Hiába volt több lehetősége a Vasasnak, a legnagyobb helyzet a miénk volt, ám öt méterről nem sikerült eltalálni az üres kaput. Sajnos nem tudtuk értékesíteni, emellett volt két olyan gyanús szituáció az ellenfél tizenhatosán belül, aminél VAR-vizsgálat után akár tizenegyest is lehetett volna adni.



– Amikor nem volt benne a Vasas játékában az átütő erő, akkor kaptuk a gólt és ez az, ami a leginkább bosszant. Ráadásul pontrúgásból. Emiatt bosszant a vereség, még ha tudjuk is, hogy a Vasas jobb csapat – így Feczkó Tamás.



A válogatott edzőmérkőzése miatt a hétvégén nem lesz bajnoki forduló a másod­osztályban, így van idő arra, hogy a betegség és sérülés okán edzéseket kihagyók fizikálisan utolérjék társaikat.