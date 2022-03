Labdarúgás: megyei II. osztály, 16. forduló



Gémtech csoport



Kocsord–Sonkád 1–5 (0–3)

Kocsord, 50 néző, v.: Tóth.

Kocsord: Sztároszta – Szabó, Erdei (Haga A.), Pálfi, Haga G., Szimuly, Jónás M., Varga, Erdei, Jónás A., Horváth. Edző: Disznós Gusztáv.

Sonkád: Kánya – Kölcsi (Botos V.), Siket (Horváth), Srjuba, Balog, Cigus, Gyurkó (Bakos), Pálóci, Németh (Blanár), Német, Botos Á. Edző: Homoki Endre.

Gól: Varga, illetve Srjuba 2, Balog 2 (egyet 11-esből), Cigus. Ifi: 0–10.

Disznós Gusztáv: – Akaratban, küzdeni tudásban, futóteljesítményben egy U16-os lány csapattal sem tudnánk felvenni a versenyt. Tavaszi pontjainkat tekintve már most cserélnék a katicabogárral.

Homoki Endre: – Magabiztos győzelem. Gratulálok az ifinek is a győzelemhez! Köszöntjük a Sándorunkat!

Encsencs–Nyírvasvári 4–1 (1–0)

Encsencs, 60 néző, v.: Veres.

Encsencs: Klenik – Kozma (Szilágyi G.), Kóródi, Nagy M., Tallódi, Balogh, Radnai, Kiss Á. (Milák), Bíró Zsolt II. (Kiss Z.), Bíró Zsolt I., Vincze. Játékos-edző: Szilágyi Gábor.

Nyírvasvári: Nagy P. – Bécsi, Karczub, Balogh, Tóth, Pető, Csiszár, Papp, Polacsek, Farkas (Serbán), Kiss B. (Lazók). Edző: Berettyán Gábor.

Gól: Kiss Á. 2, Nagy M. (11-esből), Vincze, illetve Tóth. Ifi: 0–13.

Szilágyi Gábor: – Mezőnyben jobban passzolt és talán többet birtokolta az ellenfél a labdát, de a kontratámadásainkkal nem tudott mit kezdeni, így megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. További sok sikert a Nyírvasvárinak!

Berettyán Gábor: – Nem elég, hogy rengeteg technikai hibával játszottunk, a csapat jó néhány tagjánál még motivációs problémák is jelentkeztek. Ezeknek egyenes következménye a végeredmény.

Ópályi–Nyírbéltek 0–4 (0–3)

Ópályi, zár kapuk mögött, v.: Kiss P.

Ópályi: Mándi – Máté (Lupcsa), Varga, Varjasi, Patály A. (Patály B.), Benkő (Jónás), Kiss, Balogh (Szender), Máté A., Patály L. (Terjék), Fodor. Edző: Bartha Miklós.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Békési, Boldizsár E. (Boldizsár G.), Bákai (Kósa), Szabó, Jónucz, Gyarmati, Gózner (Kóka), Fleisz (Kevert), Sárga. Edző: Körmös Miklós.

Gól: Jónucz, Fleisz, Boldizsár, Szabó. Ifi: 4–1.

Bartha Miklós: – Egy bajnokesélyes csapat ellen nem fér bele, hogy tíz perccel később kezdjük a meccset. Őszinte részvétünk a Papp családnak!

Körmös Miklós: – Korrekt játékvezetés mellett, sportszerű ellenfelet győztünk le megérdemelten. Győzelmünket a csapatot körülvevő Sándoroknak és Józsefeknek ajánljuk. Gratulálok a srácoknak, további sok sikert az Ópályinak!

Milota–Nábrád 4–1 (2–0)

Milota, 100 néző, v.: Jurkinya.

Milota: Szidor – Lizák, Fejes M., Delényi (Tóth), Móricz, Bunna, Rácz V., Fejes D., Nagy (Makula), Fejes P., Rétfalvi. Edző: Elek László.

Nábrád: Horváth – Pásztor N., Balogh, Kónya, Mercz, Kovács, Rácz K., Pásztor A., Pásztor L. Edző: Kónya Zoltán.

Gól: Rácz V. 3, Fejes D., illetve Makula (öngól). Ifi: 8–0.

Elek László: – Az a lényeg, hogy megszereztük a három pontot. Gyorsan el kell felejtenünk ezt a produkciót, mert a jövőben komolyabb feladatok várnak ránk.

Kónya Zoltán: – Köszönöm a mérkőzésen megjelent kilenc játékosomnak. Nagyon jól futballoztak, mindent megtettek, talán még többet is, mint amit vártam. Igazi sportemberek, akik viszont cserben hagyták őket, már kevésbé.

Pannónia Zrt. csoport



Apagy–Tiszavasvári 2–1 (1–0)

Apagy, 120 néző, v.: Harsányi.

Apagy: Polgári – Ráti, Balogh (Korpás), Kovács (Hegedűs), Árpási, Marics T., Fekete, Marics G., Rakóczi, Hajdu, Németh. Játékos-edző: Németh Attila. Tiszavasvári: Krizsanovszki – Szolyka T., Mészáros, Lakatos (Viszokai), Balogh, Szolyka G., (Gyurján), Makula, Száraz, Mátyási, Lengyel (Vadász), Bolgár. Edző: Antal József.

Gól: Fekete 2, illetve Lengyel. Ifi: 1–5.

Németh Attila: – Küzdelmes mérkőzés volt, lehetett volna könnyebb is. Eldönthettük volna többször, a végén nagy ziccert hibáztak, így mi örülünk. További sok sikert a Tiszavasvárinak! Győzelmünket a Józsefeknek ajánljuk!

Antal József: – A rangadót a rutinosabb hazai csapat nyerte, egy ilyen meccshez méltatlan játékvezetés mellett.



Nyírlugos–Ófehértó 0–0

Nyírlugos, 100 néző, v.: Major.

Nyírlugos: Sinka – Kavalecz, Pénzes, Illés, Samad, Erőss, Majláth (Petrás), Muhammad (Balogh), Sveda, Csákányos, Holló. Edző: Kavalecz Béla.

Ófehértó: Nyiri (Kócs) – Rousseau (Fekete), Gyarmati N., Ruszinkó, Király, Papp, Hanchoue (Ulrich), Kádár, Novák, Baumgartner, Gyarmati Zs. (Kiss). Edző: Papp Attila.

Gól: Ifi: 2–5.

Kavalecz Béla: – Bűn gyenge mérkőzésen nem tudtuk kihasználni a helyzeteket, így maradt a pontosztozkodás.

Papp Attila: – Sajnos csak egy pontot szereztünk, de ennek is tudunk örülni. Gratulálok az ifi csapat győzelmének!



Kállósemjén–Nagykálló 3–0 (1–0)

Kállósemjén, 200 néző, v.: Kosztyu.

Kállósemjén: Ovszijenko – Szabó, Pekk, Marozsán ZS. Kiss, Danó, Lakatos, Fodor, Nagy, Hamza, Marozsán M. Játékos-edző: Ovszijenko Volodimir.

Nagykálló: Árpád – Balázsi (Tóth), Bencs, Erdei, Málik, Ruska (Juhász), Sipos, Árki, Balogh, Puluczkai, Marinka. Edző: Homann Richárd.

Gól: Hamza 2 (egyet 11-esből), Marozsán M. Kiállítva: Lakatos (75.). Ifi: 4–1.

Ovszijenko Volodimir: – Megnyertük a szomszédvári rangadót. Megyünk tovább!

Homann Richárd: – Ahogy említettem, a két csapat nem ugyanazokért a célokért küzd. Ezt a hazai csapat be is bizonyította, így nekünk nem marad más hátra mint a gratuláció.



Rakamaz–Geszteréd 2–2 (0–0)

Rakamaz, 100 néző, v.: Tiszóczki.

Rakamaz: Simkó – Chrabák (Czikó), Kántor, Karacs, Paczár, Galambosi K. (Bíró), Málik, Szabó, Dudás, Ludas, Huncsik. Edző: Madalina György.

Geszteréd: Marozsán – Bárány, Nagy (Görög), Balogh, Horváth (Felföldi), Birovecz, Géczi, Papp, Horváth (Dobos), Serbán (Kiss), Mikó. Játékos-edző: Szilágyi Zoltán.

Gól: Bíró, Ludas, illetve Serbán, Géczi. Ifi: 3–4.

Madalina György: – Jó hozzáállásban játszottunk, ennek ellenére ellenfelünk kétszer is vezetést szerzett. A második félidei játékunkban, benne volt a győzelem lehetősége is, ami sajnos nem jött össze.

Szilágyi Zoltán: – Gratulálok az egész csapatnak, erőnk felett teljesítettünk mindannyian. Számunkra értékes pontot szereztünk. További sok sikert a Rakamaznak!



Nyíribrony–Kálmánháza 2–2 (2–2)

Nyíribrony, 80 néző, v.: Tordai.

Nyíribrony: Udvari – Zsiros, Orgován (Imre), Támba, Kántor (Kiss), Fodor, Támba B.(Kokrák), Juhász, Varga, Király, Badarász. Edző: Papp Tamás.

Kálmánháza: Petró – Tolnai, Trencsényi (Tóth), László, Dávid, Nagy, Kotricz (Raduly), Csatári, Blága (Kiss), Fekete, Korsoveczki. Edző: Kotricz Zoltán.

Gól: Juhász, Orgován, illetve Kotricz, Tolnai. Kiállítva: Kiss (85.). Ifi: 4–2.

Papp Tamás: – Igazságos döntetlen.

Kotricz Zoltán: – Parázs hangulatú mérkőzésen közelebb álltunk a győzelemhez. Sajnos a befejezéseknél és a passzoknál pontatlanok voltunk. A megszokott játékunkat nehezen tudtuk játszani ezen a talajon, így sokszor hibáztunk. A pontszerzés jó, de hiányérzetünk van, mert több volt ebben a mérkőzésben. Az ellenfélnek további sok sikert!



Baktalórántháza–Kótaj 2–6 (2–3)

Baktalórántháza, 50 néző, v.: Mónus.

Baktalórántháza: Csordás – Balogh, Faragó, Hatházi (Illés), Lakatos, Molnár (Németh), Juhász (Berki), Fábri, Maleskovits, Geda, Zámbori. Edző: Illés László.

Kótaj: Szabó – Hangácsi, Nagy, Tóth (Miguel), Papp (Sárközi), Verner, Pápa, Balogh, Bagoly, Boros, Csörgő. Edző: Seregi Mihály.

Gól: Molnár, Maleskovits, illetve Verner, Sárközi 2-2, Tóth, Nagy. Ifi: 5–3.

Illés László: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, kettő nullás vezetésnél két ajtó-ablak ziccert hibáztunk el. Amennyiben berúgjuk, véleményem szerint, akkor sem alakul másképp. Osztálykülönbség volt a két csapat között. Egy középszerű megye kettes csapat találkozott egy nagyon jó ellenféllel. Gratulálok Németh Bendegúznak a felnőtt csapatban a bemutatkozásához. Sok sikert a Kótajnak!

Seregi Mihály: – Ezen a vasárnap délután minden tekintetben felülmúltuk ellenfelünket. Gratulálok a fiúknak, sok sikert a Baktának!



Nyírerdő csoport



Pátroha–Ajak 2–1 (0–1)

Pátroha, 55 néző, v.: Balogh.

Pátroha: Kiss – Kalu (Mohl), Varga (Mikó), Mozga, Jenei, Balogh I. (Kovács), Molnár, Kovács, Méhész (Balogh G.), Csáki, Csépke. Edző: Vitalij Minyin.

Ajak: Leskovics – Magyar D. (Gergely), Iski, Markos, Kovács, Balogh T. (Czap), Magyar P., Czvik, Harakály, Homoki, Bakó (Horváth). Edző: Barati István.

Gól: Mikó 2 (egyet 11-esből), illetve Magyar D. Ifi: 9–3.

Lusánszki László elnök: – Nehezen, de nyertünk. Gratulálok a csapatnak!

Barati István: – Gratulálok a Pátrohának! A második félidőre elfáradtunk.

Gergelyiugornya–Jéke 3–2 (1–0)

Gergelyiugornya, 200 néző, v.: Pokoracki.

Gergelyiugornya: Révész – Balogh, Baráth, Danku J., Czirják (Szilágyi), Sebestyén, Illés, Danku A., Bancsi, Boda R. (Lakatos), Csonka (Szabó). Edző: Szilágyi Bertalan.

Jéke: Csucska – Bunkóczki, Iván, Szatmári, Németh, Végső, Borzák, Huszti, Kovács, Végső Sz., Boda. Megbízott játékos-edző: Boda Tamás.

Gól: Balogh 2 (egyet 11-esből), Bancsi, illetve Szatmári, Bunkóczi. Ifi: 2–3.

Balogh István elnökhelyettes: – Csak a győzelemnek tudunk örülni, jobbulást kívánunk Csonka Leventének és az ellenfél játékosának! További sikert a Jékének!

Boda Tamás: – Az első félidőben korrekt játékvezetés mellett egy nullás hátránnyal vonultunk be az öltözőbe. Kicsit tanácstalanul játszottunk, helyzetek nélkül… A második félidőben egy teljesen más úriembert ismertünk meg citromsárga mezben, ami rányomta a bélyegét a játékunkra. Túl nagy tiszteletet kapott tőle a hazai csapat. Előbb nem kaptunk meg egy jogos tizenegyest, később az Ugornya természetesen megkapta – szintén jogos volt. Építő jellegű viszont, hogy mindezt háttérbe szorítva próbáltuk játszani, amit igazán tudunk. Fiatalos lendületünket kihasználva sikerült beszorítanunk a „foghíjasan” felálló bajnokcsapatot, negyedórával a vége előtt és egy kis időhúzásra kényszeríteni – már három kettes állásnál. Ennyire futotta az erőnkből, saját magunkat vertük meg! Egy ilyen kaliberű csapattól csak maximális koncentrációval lehet pontot, pontokat rabolni! Gratulálok az ificsapat győzelméhez, további sok sikert az Ugornyának!

Ladányi TC–Kék 0–3 (0–1)

Mezőladány, 80 néző, v.: Balogh.

Ladányi TC: Pécsi – Kokas (Kun), Sajtos (Lakatos J.), Balogh, Jónás M., Jónás J., Demeter, Szitai, Cser, László (Lőrinc), Jónás K. II. Edző: Sajtos András.

Kék: Kiss – Mátrai, Pauliska, Poór, Szuromi (Veress), Bodó, Lakatos E. (Szurcsik), Tóth, Dócs, Veress (Varga), Szikszay. Edző: Fabók István.

Gól: Szikszay, Bodó, Lakatos E. Ifi: 0–4.

Sajtos András: – Nagyon szégyellem magam egyes játékosom nevében, ha így folytatjuk, nehéz lesz a helyzet. Sok sikert a Kéknek!

Fabók István: – Ez olyat ütött, mint a zománcos lavóron a Baba-szappan.

Újdombrád–Fényeslitke 3–2 (3–2)

Újdombrád, 100 néző, v.: Gergely.

Újdombrád: Balla D. – Lippai (Lakatos), Zámbor (Bilecz), Kocsi, Balla J., Sinka, Tóth N., Ponczók, Jóni (Mondok), Tóth Á., Németh. Edző: Balla János.

Fényeslitke: Csáki – Gyüre (Miskolczi G.), Nagy Z., Szaharda, Kovács, Osztolykán (Rusznák), Nagy B., Miskolczi Á., Nagy M., Toma, Balogh. Edző: Nagy Zoltán.

Gól: Tóth N., Jóni, Zámbor, illetve Nagy M., Kovács. Ifi: 0–2.