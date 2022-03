Nem közhely, hogy a Hübner Nyíregyháza BS számára a válogatott szünet utáni mindhárom mérkőzés nagyon fontos, hiszen mindegyiket meg kell nyernie ahhoz, hogy legyen esélye a középházba jutáshoz. A múlt szombati, Szeged elleni találkozó ráadásul a nyerhető kategóriába tartozott, mivel a két csapat decemberben is nagyon kiélezett összecsapást vívott, a Cápák csupán kettő ponttal bizonyultak rosszabbnak az akkor hazai pályán játszó Szedeákkal szemben.



Érződött a meccshiány



Itthon tehát vissza kellett vágni, hogy szép szezonhajrát indítson a Blue Sharks. Csakhogy nem kezdtek valami jól a hazaiak. A vendéggárda eleinte az első meccshez hasonlóan sok támadólepattanót szedett és a védekezése is lyukas volt a nyíregyháziaknak, így az első félidőt a Szeged uralta.



– Ez talán betudható annak, hogy hosszú szünetről jöttünk vissza, nem volt meg a meccsritmusunk – értékelte a mérkőzést Pethő Ákos vezetőedző. – Ezen csak túl kellett lendülni, ami sikerült, a második negyedtől jobban összeállt a védekezésünk, ennek köszönhetően a szegediek nagyobb előnyét a nagyszünetre öt pontra faragtuk. Tudtuk, hogy veszélyes csapat az ellenfelünk, a második félidőben is volt olyan szakasz, amikor elkapta a fonalat, több hárompontost értékesítve újra ellépett tizeneggyel, de gyorsan reagáltunk, Rytis válaszolt triplákkal.



Coleman jó játékkal debütált



Már-már a szokásoknak megfelelően ismét szoros végjátékra kényszerültek a Cápák, ezúttal azonban higgadtabbak voltak az utolsó két perc fontos helyzeteiben, így 86–81-re győztek.



Nagy szükség volt a kiváló egyéni teljesítményekre. A 23 dobott pontig és 35 VAL-ig jutott C. J. Bryce az egész forduló legjobbja volt, a már említett Rytis Pipiras mind a négy triplakísérletét értékesítve 20 pontot szerzett, Nigel Johnson 15 pont mellett 7 gólpasszt osztott ki, az új igazolás, Al’Lonzo Colemannek pedig (11 pont, 8 lepattanó, 3 szerzett labda) a végjátékban számos hasznos megmozdulása volt.



– Az első félidő neki is ritmustalan volt, hiszen ő még régebben játszott meccset, de a második félidőben belelendült, stabilitást adott a csapatnak – értékelte a tréner Coleman teljesítményét. – Rutinos játékos, tudja, hogy miben tud segíteni. Ha nem is volt még minden letisztázva, de jól olvasta a játékot támadásban és védekezésben, oroszlánrészt vállalt a sikerből. De több lábon álltunk: Rytisnek nagyon jó meccse volt, C. J.-nek csak az elején perdült ki néhány dobása, míg Kiss Beni épp az elején tolta meg a csapatot nyolc ponttal. Fontos volt továbbá, hogy – bár a 81 pont nem olyan kevés – magunkhoz képest jól védekeztünk.

A nyíregyháziak szombaton a sereghajtó Paks vendégeként folytatják a bajnokságot.

Tabella



1. Falco 24 21 3 2118–1802 0.9382. Szolnok 23 16 7 1845–1752 0.8483. Sopron 24 15 9 1977–1956 0.8134. Körmend 24 15 9 2036–1919 0.8135. DEAC 24 13 11 1987–1928 0.7716. Alba 24 13 11 2071–2089 0.7717. Kaposvár 24 12 12 1890–1888 0.7508. Oroszlány 24 11 13 1830–1850 0.7299. Kecskemét 24 11 13 1885–2012 0.72910. Szeged 24 11 13 2037–2011 0.72911. Hübner 24 9 15 2035–2110 0.688 12. Pécs 23 7 16 1845–2004 0.65213. ZTE 24 7 17 1844–1956 0.64614. Paks 24 6 18 1919–2042 0.625