Egy szép sorozat lezárult, kezdődhet a következő. A Kisvárda Master Good élvonalbeli focicsapata tíz fordulón át maradt veretlen, mígnem legutóbb a Fradi vendégeként 2–1-es vereséget szenvedett.

– Természetesen örültem volna, ha a korábbi sorozat még folytatódik, ám igyekszünk kihangsúlyozni a pozitívumokat – kezdte érdeklődésünkre Erős Gábor. – Levontuk a konzekvenciákat, ami igazán pozitív volt, az az első félidei játék. Az már nem, hogy szünet után a Ferencváros teljesen ránk erőltette az akaratát, a 91. percben pedig igen rossz gólt kapni.

Három pontra hajtanak

– A srácok hatalmas erőfeszítést tettek azért, hogy legalább döntetlen maradjon az eredmény. Véget ért a sorozat, valóban kezdődhet a következő, mégpedig már vasárnap. Beszéltünk arról korábban, hogy csipkedni, gyűjtögetni kell a pontokat. Értékeltük a döntetleneket, vannak értékes pontok, de most hármat kell szerezni.

Erre vasárnap lesz meg a lehetőség, amikor a Gyirmót vizitál a Várkerti Stadionban. A két együttesnek ez lesz a harmadik meccse a mostani pontvadászatban. Augusztusban Bohdan Melnyik és Claudiu Bumba góljaival 2–1-re nyertünk, novemberben Gyir­móton 1–1 volt az eredmény, Bumba ekkor is betalált. A mieink a harmadik helyen állnak 41 ponttal, a gyirmótiak a tizenegyediken 25 egységgel. A helyezések alapján a kisvárdaiak az esélyesek, ám a vendégek aligha fogják tálcán kínálni a három pontot.

– Nehéz mérkőzésre számítunk, de csak egyetlen elfogadható eredmény van, mégpedig a győzelem – folytatta Erős Gábor. – Nincs mellébeszéd, nyerni kell. A gyirmótiak jó formában vannak, hiszen a legutóbbi hatmeccses szériájukban legyőzték a Honvédot, a Paksot és az Újpestet, utána ugyan kikaptak otthon a Zalaegerszegtől, de azt követően ikszeltek a Fradinál, majd az MTK-val. Hat meccsen tizenegy pontot szereztek, ami komoly eredmény.

Bebizonyítani a különbséget

– Nagyon szervezett csapat, amit az eredmények igazolnak. Egységesek, nagyon nehéz őket feltörni. Ebből is kitűnik, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk, persze, nekik is megvannak a hibáik, ezeket igyekszünk majd kihasználni, hiszen számunkra csakis a győzelem lehet az egyetlen elfogadható eredmény. A két csapat között tizenhat pont a különbség, hazai pályán be kell bizonyítanunk, hogy ez nem véletlen. Ám ezért a sikerért bizonyára vért fogunk izzadni – így Erős Gábor.

Ötvös Bence eltiltás miatt nem játszhat, néhányan sérülésből vagy betegségből felépülve még nem érték utol magukat. A keret hadrafogható játékosai közül a legjobb csapat fog majd kezdeni a vasárnapi meccsen.