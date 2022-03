Mint arról korábban beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE a múlt hét elején átköltözött a Szent László Gimnázium csarnokába és a szezon hátralévő szakaszában ott készül és rendezi hazai mérkőzéseit.





Négyen hiányoztak



– A lehetőségek közül ez volt a legjobb opció, mert nem kell naponta utaznunk másik városba, másik helyszínre. Így ez nem is volt és nem is lesz téma nálunk, teljesen megfelelnek a körülmények, ezt kell elfogadnunk. Itt is 40x20-as a pálya, ugyanakkorák a kapuk, a legfontosabb az, hogy hazai meccseinket így valóban hazai pályán tudjuk majd megvívni – mondta Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

A szabolcsiakra szerdán és csütörtökön két komoly erőpróba vár, előbb a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásért, majd bajnoki mérkőzésen lépnek pályára Győrben. Felkészülésük a költözés mellett sem volt zökkenőmentes, hiszen két felnőtt válogatott játékosukat és két junior válogatottjukat is nélkülözniük kellett.

– Négy fontos játékosunk hiányzott a múlt héten, a juniorok, Juhász Gréta és Mérai Maja vasárnap érkeztek vissza, ők két edzésen tudtak részt venni. A felnőtt válogatottjaink, Tamara Radojevics és Alekszandra Sztamenics kifacsarva, fáradtan érkeztek meg, hiszen vasárnap Svédországból hazautaztak Belg­rádba, aztán autóba ültek és négy órát várakoztak a szerb–magyar határon, hétfő hajnalban érkeztek meg Kisvárdára. Hétfő délután rehabilitációs foglalkozáson vettek részt és a keddi egy edzéssel a kezükben, lábukban tartanak velünk a mérkőzésre. Mivel két nap alatt játszunk két mérkőzést, különösen figyelnünk kell azokra a játékosokra, akik sok időt töltenek a pályán, gondolok itt elsősorban a posztján egyedül lévő Udvardi Laurára valamint Dombi Lucára, az ő rotálásukra nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ne kapjanak túlságosan nagy terhelést.





Ősszel szépen helytálltak



Az őszi kisvárdai mérkőzésen nagyon szépen helytálltak a hazaiak, a félidőben még vezettek és a Győr csak az utolsó tíz percben tudta a maga javára fordítani a meccset.

– A két találkozó legfontosabb feladata az lesz, hogy újra együtt visszazökkenjünk a bajnoki ritmusba, elkezdjük és gyakoroljuk azokat a taktikai elemeket, amelyekkel eddig eredményesek voltunk. Biztos vagyok benne, hogy a Győr nagy tempót fog diktálni, amelyet ha sikerül felvennünk, abból a jövőben építkezni tudunk. Örülnék annak, ha legalább az egyik mérkőzésen jó eredményt érnénk el, de arra törekszünk, hogy mindkét találkozón legyen tartásunk, megfelelő szinten játsszunk – zárta Bakó Botond.

Borítókép: Bouti Fruzsináék (labdával) októberben a félidőben még vezettek a Győr ellen | fotó: KM-archív/Pusztai Sándor