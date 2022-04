A nyíregyházi Fokos utcán található az extrém sportokat kedvelők pályája. A Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete által működtetett NYKSE Park a BMX-esek, görkorisok és gördeszkások gyakorlóhelye, amelyet már kikezdett az időjárás. Pénteken illusztris vendég látogatott a pályára, dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár pedig nem érkezett üres kézzel.





A kerékpársport népszerűsítése



– Úgy vélem, az egyesület és a parkot használók teljes mértékben rászolgáltak arra, hogy támogassuk őket – kezdte a sajtótájékoztatót dr. Szabó Tünde.

– Három lépésből álló kéréssel kerestek meg. Az első ütemben 6,3 millió forintot kap az egyesület arra, hogy felújítsa a pályát. A második ütem már több mint húsz milliót jelent, s remélhetőleg már idén megvalósulhat. Fontos, hogy az itteni fiatalok népszerűsítik a kerékpáros sportágat, ráadásul a BMX mindenkit elér és olimpiai sportág is. Igyekszünk a fejlesztésekkel minden sportágban megfelelő feltételeket biztosítani a fiataloknak, most a kerékpárosok kerültek sorra.

– Természetesen nagyon örülünk a jó híreknek – vette át a szót Solymosi János, az egyesület elnöke. – A felújítás elsősorban a gördeszkások miatt elodázhatatlan. A második ütemben modernebbé tennénk a pálya geometriáját, és olyan 5-7 méter magas elemekkel építenénk be, amelyeket a nemzetközi megmérettetéseken használnak a sportolók.

– A harmadik ütem komplex fedést biztosítana. Amennyiben le tudjuk fedni a területet, hatalmas lépést teszünk ahhoz, hogy évente akár tíz hónapon át gyakorolhassanak a sportolók. Az eső akkor már nem okozna gondot, így a versenyeket is biztonságosabbá tudnánk tenni.

És még nem volt vége, ez egy igen emlékezetes péntek lesz az egyesület életében. A nyíregyházi Tiéd a Sport ­Alapítvány nevében Mikucza Tamás értékes görkorikat, -deszkákat és védőfelszereléseket adott át a BMX-es szakmában jegyzett Újvári Zoltánnak, aki a sajtótájékoztató előtt parádés bemutatót tartott.



Borítókép: Dr. Szabó Tünde és Solymosi János is kíváncsi volt a bemutatóra | Fotó: Mán lászló