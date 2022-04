A közelmúltban véget értek az alapszakasz küzdelmei az NB II. Keleti csoportjában, a tabella élén a Sunshine-NyíKSE együttese végzett. A nyíregyháziak mondhatni rajt-cél győzelmet arattak a sorozatban, hiszen egy vereségük mellett az összes többi mérkőzésüket nagy különbséggel nyerték meg. Ezzel a teljesítménnyel teljesítették az idény előtt kitűzött céljukat, miszerint az első két hely valamelyikén szeretnének végezni.



– Elsődleges feladatunk az, hogy a megyében tanuló és dolgozó, ilyen szinten játszani képes játékosok nálunk megtalálják a számításaikat. Aztán a csapatszervezés után tudunk megfogalmazni célokat – kezdte érdeklődésünkre Kovács Tibor, az együttes vezetőedzője. – Döcögősen indult, aztán a játékosállományunk úgy alakult, hogy reálisan kitűzhessük ezt a szép célt magunk elé. Azt, hogy ilyen különbségű győzelmeink voltak, elsősorban kemény védekezésünknek és a szisztematikus felkészülésünknek köszönhetjük, ebben nagy szerepe van Brane Savic fanatizmusának, elhivatottságának és óriási tapasztalatának. Illetve olyan jó csapatszellem alakult ki, amely minden edző álma, a srácok ezt az egységet vitték minden mérkőzésen a pályára, amely az eredményben is megmutatkozott.

A négyes nagydöntőbe vágynak

– Menet közben arról beszéltem a csapatnak, hogy a sikereinket szerényen kell kezelni, mert ha esetleg elbizakodottá válunk, az később az eredmény rovására mehet. Szerencsére ezzel kapcsolatban nyitott fülekre találtam, minden mérkőzésen az aktuális ellenfelet maximálisan tisztelve, megfelelő alázattal léptünk pályára.



Mint az ismert, a NyíKSE ellenfelei nagyrészét nagy különbséggel múlta felül.



– Ezek a különbségek nem mindig voltak reálisak, mert bizony a csapatokat sokszor sújtotta betegség és sérüléshullám, valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy amatőrök lévén az első mindig az iskolai, vagy a munkahelyi elfoglaltság. Egyébként maximálisan elégedett vagyok az eddig nyújtott teljesítménnyel.



Kovács Tibor együttese, amely az előző szezonban aranyérmes volt az NB. II. Keleti csoportjában, majd bejutott az országos döntőbe, ahol harmadik helyen zárt, ebben az idényben is országos négyes döntőbe vágyik. Vasárnap kezdődik a rájátszás, amely során hat mérkőzés vár a csapatra és a vezetőedző bízik abban, hogy az első helyről kerülnek be az országos rájátszásba. Nem titkolt céljuk azonban, hogy ezen is túljutva a négyes nagydöntőbe is bejussanak.