Az NB I. 28. fordulójának rangadója, nem a legemlékezetesebb mérkőzést hozta. Az ezüstcsatának is nevezett összecsapáson a Puskás Akadémia és a Kisvárda is kevés helyzetet alakított ki, a kapuk érintetlenek maradtak, így a csapatoknak és a nézőknek is be kellett érniük a 0–0-s döntetlennel.

Megfontoltan játszottak



– Nagyon értékes pontot szereztünk – kezdte az értékelést Erős Gábor, a várdaiak vezetőedzője. – Olvashattunk már több nyilatkozatot, egyet kell értsek, valóban nem a legszebb mérkőzés volt, hanem inkább taktikai csata. Mindkét csapat nagyon megfontoltan játszott, keveset mert kockáztatni, ennek az eredménye lett a nulla nullás döntetlen. Nem mondom, hogy győzelmet érdemeltünk, de talán egy pici szerencsével meg is lehetett volna nyerni a meccset. Hangsúlyozom viszont, reálisnak és jó eredménynek tartom a döntetlent.



A harmadik helyen álló szabolcsiaknak azért is jó a vasárnapi eredmény, mert azt megelőzően két meccsen vereséget szenvedtek.



– Stabilizálni akartuk a védekezést, hiszen nem volt ránk jellemző, hogy annyi gólt kapjunk, mint az előző két meccsen – folytatta a tréner. – Azokon hétszer találtak be az ellenfelek, míg korábban több mérkőzést is lehoztunk nullára, vagy minimális kapott gólszámmal. Ennek az egy pontnak akkor lesz nagy értéke, ha hétvégén, hazai pályán sikerül a Debrecen ellen győzelmet aratnunk. Akkor teszünk egy hatalmas lépést, hogy megőrizzük a jelenlegi pozíciónkat, vagy akár eggyel feljebb is lépjünk a tabellán.



Hét pont az előny



A Kisvárda az egy ponttal még növelte is a különbséget üldözőivel szemben: öt fordulóval a bajnokság vége előtt hét ponttal előzi meg az Újpest, Fehérvár, ZTE hármast és két pontra van a második Puskás Akadémiától.