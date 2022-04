A múlt szerdán kiábrándító vereséget szenvedett Hübner Nyíregyháza BS és a négy meccse veretlen Zalaegerszeg csatájában az előjeleket vizsgálva nem a Cápák számítottak esélyesnek. A szombat esti meccs első három negyede után sem sokan fogadtak volna rá, hogy a vendég nyíregyháziak megnyerik a találkozót, de még a záró etapnak is voltak olyan időszakai, amikor úgy tűnt, a szinte végig vezető ZTE összeszedi magát és felülkerekedik. A Blue Sharks aztán mindenkire rácáfolt és bravúrgyőzelmet ért el!

Mindenhova odaértek

A zalaiaknál többen is jó teljesítményt nyújtottak, így Nigel Johnsonék hiába játszottak jobban, mint a Paks ellen, végig hátrányban voltak. Tizenhárom pont is volt a különbség, a negyedik negyedre fordulva tizenkettő volt közte. A Cápák nagy energiával mentek fel a pályára a hajrában, kiválóan védekeztek, 11 sikeres mezőnykísérlet (közte ötből öt tripla) mellett csupán kettőt hibáztak el, 31–14-re megnyerték a játékrészt, így 87–82-es sikert arattak.

– Stabil teljesítményt nyújtottunk, a ZTE viszont extrát hozott dobásokban is, illetve amikor kicsit közelebb jöhettünk volna, rendre kontrát kaptunk, vagy faulttal szerzett kosarat az ellenfél – értékelte a mérkőzést Pethő Ákos, a Blue Sharks vezetőedzője. – Jobban játszottunk, mint legutóbb, ám az ellenfél még jobban, emiatt végig vezetett.

– A negyedik negyedben javult a védekezésünk, ilyenkor sokkal jobb ritmusban tud támadni egy csapat, mert ez megadja a magabiztosságot és a ritmust – folytatta a tréner. – Kellettek bravúrdobások, de keveset kaptunk, a tizennégy ZTE-pontban voltak büntetők és egy szerintünk időn túli kosár is. Csapatszinten mindenhova odaértünk, nem sokat hibáztunk, de ha mégis, akkor azt könyörtelenül kihasználták a hazaiak. Az utolsó két védekezésünk extra volt. Lélektanilag megfoghatta őket, hogy ilyen nagy hátrányból visszajöttünk, azt hihették, hogy megvan a meccs.

Közelebb a bennmaradás

Ami az egyéni teljesítményeket illeti: C. J. Bryce 25 pontot és 9 lepattanót szerzett, Nigel Johnson 19 pontig jutott és volt 8 kiharcolt faultja, Al’Lonzo Coleman 12 pontjából két nagy hármast értékesített a negyedik negyedben, miként a 10 pontot szerző Bazsó Brúnó is nagyon fontos kosarakkal vette ki részét a fordításból.

A Cápák ezzel a sikerrel újra jó helyzetbe kerültek, a hátralévő három mérkőzésből adott esetben egy győzelem is elég lehet, hogy biztosítsák a bennmaradást. Azt a bizonyos sikert már pénteken elérhetik az alsóházban még nyeretlen Pécs vendégeként.



Borítókép: A kék mezes nyíregyháziak jó védekezésre építve nyerték meg a meccset | Fotó: hunbasket

Kosárlabda

Középszakasz, alsóház, 3. forduló

Paks–Pécs 82–66

Tabella

1. Hübner 29 11 18 2417-2510 0.69

2. ZTE 29 11 18 2251-2331 0.69

3. Paks 29 9 20 2304-2404 0.66

4. Pécs 29 8 21 2289-2505 0.64