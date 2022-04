Az aktuális szezonban is a nemzetközi szereplést érő helyre pályázó Vácot fogadta pénteken a Kisvárda Master Good SE a bajnokság aktuális fordulójában ideiglenes otthonában. A hazaiak a Budaörs elleni magabiztos győzelemmel a hátuk mögött várták az összecsapást, míg a vendégek legutóbb a Győr otthonában maradtak alul tíz góllal. Nem ez volt azonban a közelmúltban az egyetlen vereségük, Ottó Katalin csapata sorra veszítette el kulcsmérkőzéseit, kikaptak az edzőváltás után magára találó Siófoktól, ami ennél fájóbb lehetett számukra, hogy Debrecenből is pont nélkül távoztak, így lépéshátrányba kerültek a bronzért folytatott csatában a Lokival szemben. A hazaiak ezzel szemben utóbbi három mérkőzésükön a lehetséges hat pontból ötöt begyűjtöttek, így okkal várhatták bizakodva a találkozót, ráadásul Kisvárdán rendre szoros mérkőzéseket játszanak egymással a felek.

A maroknyi váci szurkoló síppal, dobbal felszerelkezve hazai pályát varázsolt a a Szent László Gimnázium csarnokából, otthon is érezték magukat Kácsor Grétáék, rendre megtalálták a vonalon Helembay Fannit és szélsőik is eredményesek voltak. Kapujukban pedig Pásztor Bettina magabiztosan állta útját egykori társai próbálkozásainak, egyedül Dombi Luca tudott túljárni az eszén. A félidő derekán már hattal vezettek a vendégek, Bakó Botond rövid időn belül kétszer is magához rendelte övéit. Az időkérések hasznosnak bizonyultak, a Kisvárda megkezdte a felzárkózást, négynél közelebb azonban nem sikerült férkőzniük. Pedig megvolt rá a lehetőségük, de kettős emberelőnyben eladták a labdát, aztán Juhász Gréta a saját hatosának előteréből pontatlanul célzott az üres kapura, majd Tamara Radojevics lövése is célt tévesztett.