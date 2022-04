Egy hét alatt három bajnoki várt a másodosztályú focibajnokság résztvevőire, köztük a Szparira. A nyíregyháziak múlt vasárnap 1–0-ra kikaptak Siófokon. Szerdán az élcsoporthoz tartozó Kecskemét volt a vendég, és egy sokáig emlékezetes találkozón döntetlen született (2–2). Vasárnap idegenben lépnek pályára a nyírségiek, ezúttal a sereghajtó Szolnok vendégeként.





Ismerősök a szolnokiaknál



A Tisza-partiak idén egyetlen győzelmet arattak, múlt vasárnap ikszeltek otthonukban a Péccsel, szerdán pedig 4–1-re kikaptak Győrben. A Romanek János irányította tiszaligetieknél lesznek ismerősök, így a kapus Hegedüs Lajos, aztán Szekszárdi Tamás, Hleba Tamás és Csörgő Raul, akik a Szpariban is fociztak. Csörgő kölcsönben szerepel a vasárnapi házigazdánál.

– Nem sok időnk maradt a Szolnok elleni felkészülésre, igaz, a tabellán utolsó helyen álló csapathoz utazunk, ám az ilyen mérkőzések mindig nehezek – kezdte érdeklődésünkre Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Ráadásul több játékosunkat is elveszítettük, a héten Debreceni Zalán és Szokol Zsolt sem állt rendelkezésre, most Jánvári Gábor és Papucsek Barna is kiesett. A legfontosabb a stabil védőket megfelelően pótolni. Ráadásul Sigér Ákos begyűjtötte az ötödik sárgáját, így rá sem számíthatunk. A frissítés mellett a legfontosabb az lesz, hogy megtaláljuk a legütőképesebb csapatot vasárnapra – így Feczkó Tamás.





Egymeccses eltiltás



Miként arról beszámoltunk, a Kecskemét elleni mérkőzésen a reklamáló Feczkó Tamás piros lapot kapott, és a második félidő nagy részét a lelátóról figyelte. A piros lappal eltiltás is jár, így vasárnap nem ülhet le a szolnoki kispadra.



Labdarúgás: NB II.





32. forduló, vasárnap:

Szolnoki MÁV Előre–Nyíregyháza Spartacus. Tiszaligeti Stadion, 17., v.: Lovas (Punyi, Márkus).



További mérkőzések

Budaörs–Budafok16

PMFC–ETO FC Győr16

Szentlőrinc–Soroksár 16

Siófok–III. Kerületi TVE17

Kecskemét–Békéscsaba17

Ajka–Szombathelyi Haladás 17

DVTK–Tiszakécske 17

Csákvár–Dorog17

Hétfő: Vasas–Szeged 20



Borítókép: Novák Csanád (labdával) az előző bajnokságban még szolnoki színekben játszott | Fotó: dm/archív