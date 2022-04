A pandémia miatti kényszerszünetet követően a húsvéti Matador Nemzetközi Ralikrossz Fesztivállal elrajtol a szakág idei szezonja. A hagyományoknak megfelelően a nyitány a máriapócsi RabócsiRingen lesz. A verseny a hazai pontvadászat és a Közép-európai Zóna Bajnokság (CEZ) első megmérettetése lesz. A mezőnynek 117 tagja van.



A Királykategóriát jelentő SuperCarsban tizennégyen neveztek, köztük hazájuk bajnokságának címvédői, így Kárai Tamás, a lengyel Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta), a cseh Ales Fucik (WV Polo), valamint az öreg motoros osztrák Alois Höller (Ford Fiesta).

Nemzeti bajnokok

Az ő skalpjukra többen is vadásznak, így például ifjabb Kiss László (Peugeot 208), a kategóriában tavaly debütált Luigi (Ford Fiesta) és a nyíregyházi Mózer Márk (Peugeot 208) meglepetést szeretne szerezni. Koncseg Zoltán és Vass Zoltán (mindketten Audi A1), Vass Csaba (Skoda Fabia) és Antal István (Mitsubishi Colt) is, valamint örökös bajnok Kotán Péter (Ford Escort) és Harsányi Zoltán (Mitsubishi EVO X).



A Super1600 kategória ismét régi fényében tündököl, hiszen a már tízfős mezőnyben a magyar élmenők, mint Körmöczi Balázs (Suzuki Swift), Laczkó Lehel (Opel Astra), Répási Róbert (Skoda Fabia), vagy a visszatérő Kistuki (Audi A1) mellett ide is érkeznek külföldi neves pilóták szerencsét próbálni, mint a lengyel Damian Litwinowicz (Audi A1), az osztrák Dominik Senegacnik (WV Polo) vagy a cseh Jiri Susta (Skoda Fabia) is.



A SuperToringCars +2000-ben is izgalmas összecsapásokra van kilátás, hiszen itt lesz Vámosi Tibor, Nagy „Biggy” Robi, Gabay Zion és a lengyel Halk is BMW E36-al, itt lesz még Bészi (BMW M3), G. Nagy Zoltán (BMW E30), Béke Attila (BMW E87) és Szabó Bulcsú kakukktojásként egy Honda Civiccel. A SuperTouringCars -2000-ben a cseh bajnok Castoral Roman (Opel Astra) mellett Held Zoltántól (Seat Ibiza), a tavalyi STC-1600 bajnok Körmöczi Gergőtől (Suzuki Swift) vagy Zentai Sándortól (Ford Puma) is várható meglepetés, SuperTouringCars -1600-ban pedig kíváncsian várjuk Fekete Dani (Peugeot 206) és ifj. Pallag-Bozsák Csaba évadnyitó szereplését.



A Magyar Kupában -1400-ban rajhoz áll a tavalyi bajnok Szabó Csanád (Suzuki Swift), -1600-ban pedig Újházi Tamástól (Toyota Yaris) várható meglepetés. A Swift Hybrid Rx Cup kategóriában Takács Balázs és Bartha Aurél kiélezett csatájára lehet számítani, MX5 kupában Lóránt Benjámin, Hankook Racer Cup kategóriában Csuti Kristóf, Astra Kupában Nagy Kamilla, Junior Kupában pedig Csermely Móric a legesélyesebb a tavalyi teljesítmény alapján.

Ralikrossz

A Matador RX Fesztivál menetrendje

Szombat

8.30: 1. edzés RNOB+CEZ

10.30: 2. edzés RNOB+CEZ

12.30: 1. kvalifikációs futam RNOB+CEZ

15.30: 2. kvalifikáció RNOB+CEZ

Vasárnap

8.30: 3. kvalifikáció RNOB+CEZ

11.30: 4. kvalifikáció CEZ

13.30: Elődöntő RNOB+CEZ

15.30: döntő RNOB+CEZ

16.30: díjkiosztó