A Nyíregyháza II. győzelmével behozhatatlan előnyt szerzett üldözőivel szemben, így megnyerte a bajnokságot.

Nyírbátor-Kemecse 0-0

Nyírbátor, 100 néző, v.: Takács A.

Nyírbátor: Borkó – Czerula, Bakosi (Nagy), Szabó, Sőre (Selymes), Danó, Bakó, Varga, Erdei, Nemes (Medve), Hegedűs. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Kemecse: Baráth – Hokk Á., Hokk B., Balogh, Hadházi, Kovács, Szaffián, Ács, Csáki, Madzin (Törő), Sándor. Megbízott edző: Resán Attila Kiállítva: Hegedűs.

Erdei Zoltán: – Úgy gondolom, hogy mindkét gárda előtt adódtak lehetőségek, a hálók azonban érintetlenek maradtak. Igazságos eredmény született.

Resán Attila: – Az első félidőben nekünk állt a zászló, fordulás után a hazaiak voltak jobbak. Így igazságos a végeredmény.

Vásárosnamény-Gyulaháza 7-2 (7-1)

Vásárosnamény, 120 néző, v.: Varga F.

Vásárosnamény: Kardos – Géci (Újvári), Bátyi, Szabó T. (Szabolcsi), Szabó R. (Berec), Zán, Deskó, Misák, Illés, Barta, Orosz. Edző: Harbula Balázs.

Gyulaháza: Parádi – Veisz, Papp, Kozma M., Csépke, Galambos, Kozma J., Kovács (Koszta), Lakatos, Illés, Kasza. Edző: Bardi Gábor.

Gól: Szabó 2, Deskó 2, Illés, Misák, Géci, illetve Lakatos 2. (egyiket 11-esből) Ifi: 4-1.

Harbula Balázs: – – Az első félidő nagyon rendben volt, a második játékrész viszont értékelhetetlen volt. Gyulaházi barátainknak további sok sikert!

Bardi Bábor: – Sajnos nagyon kevesen vagyunk, rengeteg a hiányzónk hétről hétre. Ennek ellenére ez nem lehet mentség az első félidőben mutatott teljesítményünkre. Sovány vigasz, hogy a második félidőt megnyertük. További sok sikert a Naménynak.

Nyírgyulaj-Balkány 1-1 (1-0)

Nyírgyulaj, 150 néző, v.: Goneth.

Nyírgyulaj: Szegedi – Bégányi (Bagi), Kovács (Fedor), Tóth, Ács, Nagy (Szabó), Haburcsák (Szőcs), Fekete, Vass, Domokos (Kerekes), Orosz. Edző: Lukács Tibor.

Balkány: Hegyes – Sallai, Kerecsen, Máté (Tőkés), Szabó (Fúró), Fodor, Rózsa, Bartha, Vasas, Németi, Pallai. Edző: Mirgai László.

Gól: Ács, illetve Rózsa. Ifi: 2-2.

Lukács Tibor: – Az első félidőben jól játszottunk, akár több gólos vezetést is szerezhettünk volna. Fordulás után viszont a Balkány irányította a játékot, így igazságos eredmény született.

Mirgai László: – Az első félidőben nagyon rosszul játszottunk, fáradtan, tompán mozogtunk. A szünetben rendeztük a sorokat, ahogy kijöttünk egy szép támadásból rúgtunk egy gólt. Érett a második találatunk is, is sajnos nem sikerült megszereznünk. Összességében igazságos a döntetlen végeredmény.

Nagyecsed-Tarpa 1-0 (0-0)

Nagyecsed, 105 néző, v.: Major.

Nagyecsed: Makó – Sarkadi, Zámbó, Pócsi, Bulyáki K., Kóka S., Kóka R., Bernáth (Nyíri), Angyal, Nyíregyházi (Erdős), Somlyai (Bulyáki A.). Edző: Kósa József.

Tarpa: Shosh – Klucsinszki, Dolináj, Druzbljak, Rozman (Rácz), Barta (Kosztyik), Herman, Lovincsuk, Komári (Moticska), Bodan (Gluskó), Gál. Edző: Varga Gyula.

Gól: Angyal.

Kósa József: – Tudtam, hogy egygólos mérkőzés lesz, szerencsére ezt mi szereztük meg. Gratulálok a játékosoknak. Az egész csapat osztozik elnökünk, Fodor András gyászában.

Varga Gyula: – Köszönöm a fiúknak a teljesítményüket. Nem rajtunk múlott, hogy elúszott a mérkőzés.

Mátészalka-Mándok 4-1 (2-0)

Mátészalka, 140 néző, v.: Pethő.

Mátészalka: Szilágyi – Szabó D., Lyáh, Farkas, Huszti, Gergely (Szigeti), Szabó B., Magyari, Bodó, Papp, Baráz (Virág). Edző: Kiss Gábor.

Mándok: Lőrincz – Maroda, Lusánszki, Haller (Szűcs), Krajnyák, Baglyos, Nardai, Gyüre (Dancs), Bugyi, Illés, Nagy. Megbízott edző: Dancs Attila.

Gól: Gergely, Lyáh, Pap, Szabó, illetve Maroda.

Kiss Gábor: – Megfelelő hozzáállással és akarattal sikerült győzni hazai pályán, ezért mindenképpen jár a gratuláció a srácoknak.

Dancs Attila: – Ezúttal ennyire voltunk képesek...