Mint arról korábban beszámoltunk, az idény végén öt játékos távozik a Kisvárda Master Good SE kötelékéből, Dombi Katalin, Dombi Luca, Mészáros-Mihálffy Adrienn, Termány Rita és Darina Sulega máshol folytatja pályafutását. Az újabb tárgyalások eredményeként az is kiderült, hogy Natalija Savcsin sem a Kisvárdát erősíti majd a következő szezonban. Az ukrán válogatott játékos októberben a román Gloria Bistrita-Nasaudtól érkezett és csatlakozott a szabolcsi gárda keretéhez. A 25 éves átlövő október 22-én, a Fehérvár elleni mérkőzésen mutatkozott be új csapatában, majd további három találkozón lépett még pályára, makacs sérülése miatt azonban az idény hátralévő részében már nem számíthatott rá a szakvezetés. Az utóbbi időben a mérkőzések mellett a háttérben folyamatosan zajlottak a tárgyalások, az elmúlt hetekben számos megállapodás született, kiderült, hogy kik azok, akik a jövőben is kisvárdai színekben folytatják a játékot. A szakosztály 11 lejáró szerződésű játékossal hosszabbított szerződést, Bouti Fruzsina, Veronika Habánková, Juhász Gréta, Karnik Szabina, Leskóczi Boglárka, Makkai Kitti, Mátéfi Dalma, Mérai Maja, Radojevics Tamara, Siska Pálma és Udvardi Laura egy szezont még biztos hogy Kisvárdán tölt. A tavaly érkező Alekszandra Sztamenics szintén marad, a klub élt a szerződésben rögzített opciós jogával, így a szerb balszélső továbbra is a Kisvárdát erősíti. Ezzel még nem teljes a keret, a klub a közeljövőben jelenti be új igazolásait, a hírek szerint öt érkező várható.

A Fradi ellen folytatják

Ami a közeljövőt illeti, a csapat a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzést követően pihenőt kapott, a munkát jövő héten kezdik meg az utolsó négy fordulóra. Bakó Botond csapata április 29-én a Ferencvárost fogadja, majd az Érd vendége lesz, május közepén az MTK érkezik Kisvárdára, a szezont pedig Dunaújvárosban zárják.



Borítókép: Siska Pálma (labdával) a következő szezonban is a Kisvárdát erősíti | Fotó: KM-archív