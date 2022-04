Sokáig emlékezetes meccset játszott szombaton Székesfehérváron a Kisvárda Master Good együttese. A mieink négy perc alatt háromszor vették be Vidi kapuját, és tizenkét perc után igen megnyugtató volt az előnyük. Aztán három minutumot követően négy percen belül kaptak kettőt, ezzel ismét nyílt lett a mérkőzés. A második félidőben aztán Nemanja Nikolicsék még háromszor is eredményesek voltak, és végül 5–3-ra nyertek.

Meglepték a hazaiakat

– Nemcsak a tévé előtt ülők, mi, a kispadon lévők is csak néztünk az álomszerű kezdésen, amiből sajnos rémálom lett – kezdte visszapillantását a szombati élvonalbeli bajnokira Erős Gábor, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – Szenzációsan kezdtünk, szerettük volna meglepni a fehérváriakat, ami sikerült is. Sajnos amilyen gyorsan felépítettük az előnyünket, olyan gyorsan visszahoztuk a meccsbe a hazaiakat. És ezzel máris a fehérváriak kerültek lélektani előnybe. Hiába sikerült megőrizni az előnyünket a szünetig, ez benne maradt a csapatban.



– Ami gondot jelentett az az, hogy a hazai gólok előtt kimondottan nagy egyéni hibákat követtünk el – folytatta Erős Gábor.

– A harmadik találatuk szinte a semmiből jött, ezt is hatalmas hiba előzte meg, miként a negyediket. Az utolsó előtt az én olvasatomban nem volt tizenegyes, az ugyanúgy lehetett volna kifelé szabadrúgás, mint büntető. Ami duplán fájó, Anton Kravcsenkó piros lapot is kapott, ezzel újra elveszítettünk egy belső védőt. Ez persze fejfájást fog okozni a héten, de van lehetőségünk megoldani, és meg is fogjuk oldani. Nem örülünk, hogy ennyire fogyunk, hiszen az utolsó hét meccsen szükség lenne mindenkire. Ezekből a találkozókból ki kell hoznunk a maximumot és megtartani a harmadik helyet.

A hét végén már javíthatnak

– Amiatt szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint például más sportágbeliek, hogy nekünk nem kell hónapokat, vagy éveket várni a javításra, mi már szombaton megtehetjük ezt a Mezőkövesd ellen. A meccs után az öltözőben látszott a játékosokon, hogy lényegesen több volt a csapatban azon a meccsen. Most tudjuk majd megmutatni, hogy milyen sportemberek vagyunk. Kaptunk egy nagy pofont és ebből fel kell állnunk – így Erős Gábor.