Nyírerdő csoport

Záhony-Jéke 5-2 (2-1)

Záhony, 130 néző, v.: Nagy Cs.

Záhony: Mészáros (Mucsicska) – Balogh, Zán, Szabó (Halász), Sárkány, Setét, Gombkötő, Bara, Angyal, Varga (Kiss), Lupcsa. Játékos-edző: Gombkötő Sándor.

Jéke: Csucska (Bálint) – Bunkóczi, Szatmári, Homoki, Németh (Dankó), Végső Á., Borzák, Huszti Cs., Kovács, Végső Sz. (Huszti Sz.), Boda (Radvánszki). Játékos-edző: Dolhai Máté.

Gól: Setét 2, Balogh, Zán, Halász, illetve Kovács, Szatmár. Ifi: 0-5.

Gombkötő Sándor: – Először is jobbulást kívánunk a vendégek kapusának. Sérülése nagyban befolyásolta a mérkőzés végeredményt. Ilyen fegyelmezett és jó játszó csapattal még nem találkoztunk, nem is értem, hogy miért állnak, ott ahol állnak. Gratulálok csapatomnak a győzelemhez, külön gratulálok Halász Tibornak, aki úgy áll be, ahogy az edzője kéri, rúgjál gólt.

Dolhai Máté: – Gratulálok a Záhonynak, mi pedig igyekszünk összekapni magunkat.

Ajak-Kék 1-2 (1-0)

Ajak, 30 néző, v.: Lipták.

Ajak: Leskovics – Magyar, Iski, Markos, Kovács, Balogh Tamás, Balogh Tibor, Szopkó, Harakály, Homoki, Bakó (Czap). Edző: Barati István.

Kék: Rózsa (Varga) – Mátrai, Veress Á., Szikszay, Duan, Szuromi, Bodó, Lakatos, Ferenczi, Dócs (Marsi), Veress M. Edző: Fabók István.

Gól: Balogh Tamás, illetve Lakatos, Szikszay. Kiállítva: Kovács (75. p.), Czap (90. p.). Ifi: 1-1.

Barati István: – Nagyon gyenge, akarat nélküli játékot mutattunk be és egy óriási fegyelmezetlenség miatt megérdemelt vereséget szenvedtünk.

Fabók István: – Az egyszikű és a kétszikű gyomok között az a különbség, hogy az egyik egyszikű, a másik meg nem.

Nyírkarász-Fényeslitke 3-5 (2-1)

Nyírkarász, 100 néző, v.. Papp F.

Nyírkarász: Molnár A. – Kántor, Szegedi (Mocsár), Farkas, Bombera, Kasza, Simon, Rákóczi, Ujj Gy., Liptai, Ujj K. (Kézi) Edző: Molnár István.

Fényeslitke: Janda – Gyüre Gábor, Hleb (Osztolykán), Kovács, Gyüre Gergely, Nagy Z., Miskolczi Á., Nagy M., Toma (Miskolczi G.), Arnóczki (Nagy B.), Rusznák. Játékos-edző: Nagy Zoltán.

Gól: Kántor, Liptai, Farkas, illetve Miskolczi G. 3, Hleb, Osztolykán. Ifi: 1-3.

Molnár István: – Gratulálok ellenfelünknek, megérdemelten vitték el a három pontot.

Nagy Zoltán: – Végre megszereztük első idegenbeli pontjainkat. Nehezen indult be a gólszerzés, minden játékosomnak gratulálok, különösen a második félidei teljesítményéhez. További sok sikert a hazaiaknak.

Szabolcsveresmart-Újdombrád 2-0 (1-0)

Szabolcsveresmart, 150 néző, v.: Tóth L.

Szabolcsveresmart: Bandor F. – Tóth T., Tóth G., Tóth D., Kantár, Bandor J., Rostás, Kovics (Jónás), Balogh (Baksa), Dancs (Horváth), Győri. Edző: Tóth Tibor.

Újdombrád: Nagy – Balla J., Sinka (Lakatos), Balla K., Tóth N., Ponczók, Kocsi, Németh, Tóth Á., Lippai, Ignéczi (Nagy). Edző: Balla János.

Gól: Tóth D., Dancs. Ifi: 4-3.

Tóth Tibor: – A hirtelen esőzés miatt késve kezdett mérkőzésen a nagyon mély talajhoz mi tudtunk jobban alkalmazkodni. Ez eredményben és pontszámban is megmutatkozott. Jobbulást kívánunk Dancs Márió sérültünknek. Isten éltesse ifjabb Tara Sándort, Bognár Zsoltot és Deák Bélát.

Balla János: – Csapatomat megzavarta a meccs előtti esőszünet. Volt egy barátom a pályán, aki nem a két csapatban játszott, róla nem akarok semmi rosszat mondani. Az viszont igaz, hogy helyzet nélkül nem lehet meccset nyerni.

Vaja-Ladányi TC 1-3 (0-3)

Vaja, 100 néző, v.: Oláh.

Vaja: Vakarcs – Pálfi, Zakor, Bálint, Jónás L., Lakatos I., Sándor, Repelik (Kósa), Varga J. (Katona), Lakatos T., Soltész. Edző: Siska Attila.

Ladányi TC: Pécsi – Balogh R., Balogh G. (Lőrincz), Jónás J. (Deskó), Demeter, Jónás M., Jónás D., Cser, Szilágyi, Sajtos N. (Varga G.), Jónás II. Kálmán. Edző: Sajtos András.

Gól: Sándor (11-esből), illetve Balogh G. 2, Jónás D. Ifi: 3-0.

Siska Attila: – Tipikus edzői hiba okozta a vereségünket, ugyanis a pénteki edzésen túlhajtottam a társaságot. Ezért voltunk vasárnap tompák. Gratulálok a Ladánynak.

Sajtos András: – Egy nagyon jó mérkőzésen csapatom mindent megtett a három pont megszerzésének érdekében. Külön gratulálok minden egyes játékosomnak az akarathoz és a hozzáálláshoz. Úgy gondolom, hogy ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk

Pannónia Zrt. csoport

Kótaj-Geszteréd 8-2 (5-1)

Kótaj,100 néző, v.: Kosztyu.

Kótaj: Csikós – Hangácsi, Nagy, Papp, Ferenczi (Tóth), Sárközi (Pápa), Balogh, Bagoly, Szarka, Csörgő, Boros. Edző: Seregi Mihály.

Geszteréd: Papp – Marozsán, Bárány, Birovecz, Szilágyi (Horváth), Balogh, Vass (Görög),Dobos (Mikó), Géczi, Horváth, Serbán. Edző: Horváth László.

Gól: Csörgő 3, Papp 2, Tóth, Pápa, Balogh, illetve Serbán 2. Ifi: 3-1.

Seregi Mihály: - Ezúttal nagyon jól játszottunk, a közönséget kiszolgálva biztosan nyertük meg a mérkőzést. Ezzel az eredménnyel hangolódtunk rá a jövő heti mérkőzésre.

Horváth László: - Osztálykülönbség volt a két csapat között, gratulálok Kótajnak!

Nagykálló-Biri 2-2 (2-2)

Nagykálló, 100 néző, v.: Knobloch.

Nagykálló: Pekkk – Bencs, Erdei, Málik (Tóth), Ruska, Sipos, Árki (Antal), Simon, Balogh, Puluczkai, Marinka. (Bakó). Edző: Homann Richárd.

Biri: Jakocska – Kiss, Rácz, Katona, Zámbó, Nagy T., Nagy M., Makács, Ónadi, Földi (Soltész), Huri (Daróczi). Edző: Dankó Zsolt.

Gól: Sipos, Bencs, illetve Zámbó, Nagy T. Ifi: 1-5.

Homann Richárd: - Úgy gondolom közelebb álltunk a győzelemhez. Amíg ilyen helyzeteket hibázunk el, addig meg kell elégednünk a döntetlennel.

Dankó Zsolt: - Úgy érzem, hogy a második félidő alapján itt hagytunk két pontot. További sok sikert Nagykállónak!

Ófehértó-Kálmánháza 5-2 (1-1)

Ófehértó, 100 néző, v.: Tordai.

Ófehértó: Kócs – Rouessau (Gyarmati Zs.), Győrfi, Fekete, Gyarmati N., Magyar, Ruszinkó, Papp, Iváncsik (Kiss), Novák, Baumgartner. Edző: Papp Attila.

Kálmánháza: Tolnai – Trencsényi, Matejkó (Takács), László, Dávid, Nagy, Kotricz, Csatári (Palcsák), Blága, Fekete (Szabolcsi), Petró. Edző: Kotricz Zoltán.

Gól: Iváncsik (11-esből), Magyar, Kiss, Novák, Papp, illetve Kotricz, Dávid. Ifi: 2-2.

Papp Attila: - Ilyen gólkülönbséggel is megérdemelten győztünk, gratulálok az ifi csapatnak is. További sok sikert a nagyon szimpatikus és sportszerűen játszó Kálmánházának!

Kotricz Zoltán játékos-edző:- Nehezen tértem magamhoz a meccs után. Mi kezdtünk jobban, irányítottuk a játékot, úgy gondoltam ha sikerül megszerezni az első gólt akkor akár több góllal is nyerhetünk. Aztán egyéni hibákat követtünk el, amelyek megpecsételték sorsunkat. A második félidőben fegyelmezetlenül játszottunk, így megérdemelt hazai sikert született. Szégyellhetjük magunkat, hogy öt gólt kaptunk. További sok sikert a hazaiaknak!

Baktalórántháza-Tiszalök 6-2 (3-2)

Baktalórántháza, 100 néző, v.: Lucsik.

Baktalórántháza: Patró – Maleskovits K., Balogh, Hatházi, Lakatos, Molnár (Fábri), Maleskovits M., Pataki, Mócsán, Geda, Zámbori. (Faragó). Edző: Illés László.

Tiszalök: Aszalós – Balogh S., Balogh A., Budai (Tóth), Cseh, Lakatos, Kiss, Majoros, Szalka, Bacskai, Gál. (Fábián). Edző: Magyar Gergely.

Gól: Lakatos 3, Maleskovits K. 2, Molnár, illetve Kiss, Balogh S. Ifi: 11-2.

Illés László: - Az első félidő kicsit kesze, kusza volt. Szünetben rendeztük a sorokat és magabiztos győzelmet arattunk. Gratulálok Petró Csabinak, hogy felnőtt meccsen is kapuba állhatott.

Magyar Gergely: - Ennyi hiányzóval most ennyire voltunk képesek. Megyünk tovább.

Apagy-Rakamaz 4-1 (1-1)

Apagy, 100 néző, v.: Ésik.

Apagy: Polgári (Molnár) – Balogh, Kovács (Harsányi), Árpási, Marics T. (Korpás), Fekete (Svelta), Hegedűs, Marics G., Rakóczi, Hajdu, Németh (Rubóczki). Edző: Németh Attila.

Rakamaz: Miski – Bíró, Kantár, Karacs, Neuzer, Huncsik, Paczári, Chrabák, Szabó, Dudás, Ludas. Edző: Madalina György.

Gól: Marics G. 4, illetve Dudás.

Németh Attila játékos-edző: - Halványabb első félidő után sebességet váltottunk, sikerült szép gólokat szerezni. Gratulálok a fiúknak, külön Marics Gabi négyeséhez. További sok sikert Rakamaznak!

Madalina György: - Nem volt ennyi különbség a két csapat között mint amit az eredmény mutat. Sajnos egy Marics Gabival jobb volt az ellenfél és ez döntött.

Nyírlugos-Kállósemjén 0-7 (0-3)

Nyírlugos, 100 néző, v.: Hadházi.

Nyírlugos: Sinka – Kavalecz, Pénzes, Illés, Samad, Sveda, Muhammad (Egauagie), Odunuga, Kereki, Csákányos, Holló. (Balogh). Edző: Kavalecz Béla.

Kállósemjén: Ovszijenko – Docsa (Petruska), Marozsán Zs., Hamza (Marozsán M.),Szabó, Danó, Fodor, Lakatos (Bodnár), Pekk, Nagy (Páll), Kiss. (Mészáros). Játékos-edző: Ovszijenko Volodimir. Gól: Nagy, Docsa 2-2, Szabó, Fodor, Marozsán. Ifi: 1-2.

Kavalecz Béla elnök: - Gratulálok a bajnokcsapatnak.

Ovszijenko Volodimir: - Nagyon szép játékkal, és sok góllal nyertünk, megyünk tovább!

Gémtech csoport

Nyírcsaholy–Nábrád 1–2 (0–1)

Nyírcsaholy, 80 néző, v.: Dienes.

Nyírcsaholy: Gáspár – Iván (Jóni), Botos, Szabó, Baráth, Székely, Tanka, Tóth, Bozsányi S., Ilku, Baráth. Edző: Makszim Gábor.

Nábrád: Horváth – Pásztor N., Balogh (Mercz Gy.), Kónya, Mercz Z., Kovács, Kis R., Korponai, Kis Z., Pásztor A., Pásztor L. Edző: Kónya Zoltán.

Gól: Baráth, illetve Kis, Kónya. Kiállítva: Szabó (72.) Ifi: 21–0.

Makszim Gábor: – Sajnálom, hogy egy ilyen jó sorozatot szakítottunk meg. A jobban akaró és küzdő csapat nyert. Jókor jött ez a pofon. Gratulálunk a nábrádi csapatnak!

Kónya Zoltán: – Én türelmes ember vagyok… Sokat kellett rá várni, végül csak sikerült nyerni. Gratulálok a csapatnak, nagyon jól futballoztunk! További sok sikert kívánok az ellenfélnek!

Milota–Nagydobos 1–2 (0–1)

Milota, 50 néző, v.: Bodolai.

Milota: Szidor – Lizák, Delényi (Tóth), Fejes P., Móricz, Nagy, Bunna, Fejes M. (Makula), Rétfalvi, Rácz, Szaniszló. Edző: Elek László.

Nagydobos: Pindzsula – Kovács, Budaházi, Bégány, Paragh M., Rácz Zs., Szabó, Molnár, Virág (Pál), Molnár (Darcsi), Rácz P. Edző: Czine Máté.

Gól: Rétfalvi, illetve Rácz Zs., Virág. Ifi: 9–3.

Elek László: – A második félidei teljesítményünk alapján rászolgáltunk volna az egy pontra, de sajnos a hosszabbításban kapott tizenegyesgól ezt is elvette tőlünk.

Czine Máté: – Akaratban az előző forduló óta nagyon gyengék vagyunk, óriási hibákat vétünk. Megköszönhetjük, hogy az utolsó percben sikerült nyerni. Ez vígan eső után köpönyeg volt?