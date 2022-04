Múlt szerdától szombatig Debrecen adott otthont a 124. Úszó Országos Bajnokságnak, melyen a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben 16 sportoló állt rajtkőre. Az esemény rangját mutatja, hogy a teljes magyar élmezőny versenyzett. A nyíregyháziak így is elhoztak három bronzérmet és több döntős helyezést értek el.

Váltóban is kitettek magukért

A három bronzérmet két NYSC-s úszó szerezte meg. A még csak 16 éves, ifjúsági korú Barna Bianka Dorottya 200 mellen állhatott fel a dobogó harmadik fokára, Sztankovics Anna 50 mellen és a számára korántsem főszámnak számító 50 gyorson is harmadik lett. Ami a döntős helyezéseket illeti: Hatházi Dóra 200 pillangón egy tizeddel maradt le a dobogóról és 5. lett a Hosszú Katinkát is felvonultató mezőnyben, 100 pillangón pedig hatodikként végzett. A 4x100 méteres mix gyors­váltó (Czegle Péter, Barkóczi Roland, Sztankovics Anna, Hatházi Dóra) a 6. helyet szerezte meg, míg a 4x100-as nyíregyházi női gyorsváltó (Barna Bianka Dorottya, Fekete Vivien, Molnár Kitti, Hatházi Dóra) 8. lett.

Elégedett a szakágvezető

Meg kell említeni, hogy a debreceni viadalon csak a felnőtt ob-ra megállapított szintet teljesítő versenyzők nevezhettek, ezért is nagy szó, hogy a 11 éves Szabolcsi Alma 50 méter mellúszásban ott lehetett a nagyok között.

– A tavalyihoz képest az érmek és a helyezések számát is növeltük – értékelt a kedd dél­előtti sajtótájékoztatón Urbin Tamás, az NYSC úszó szakágának vezetője.

– A tavalyi ob-n 220 pontot szereztünk, amit most megfejeltünk, ám a jegyzőkönyv még nem jelent meg, ezért nem tudom, pontosan mennyivel. Több váltónk is döntőt úszott, ami mindig a csapat erejét mutatja. Anna szereplését megkoronázta, hogy ötven mellen jogot kapott a vb-indulásra és meglátjuk, hogy esetleg váltóban is úszhat-e. Örültünk, hogy ötven gyorson is érmet úszott, sokakat meglepett ez az eredmény.

– Bianka egyéni csúcsot javítva éremszerzéssel is letette névjegyét a felnőtt mezőnyben – folytatta az edző.

– Meghívták a Gymnasiadéra készülő magyar válogatottba, öt egyéni számban indul és váltóban is számít rá a szövetségi kapitány. Szóban megerősített, hogy az ifjúsági Eb-n is úszhat majd. Hatházi Dóri nagyon nehéz feladatot vett a nyakába, hiszen jövő héttől érettségin is helyt kell állnia. Talán picit nyomasztotta a tét és a megfelelés, de olyan kétszáz pillangón, amin Európa-bajnok, háromszoros olimpiai bajnok és egy ifjúsági Európa-bajnok úszott mellette, nem rossz eredmény az ötödik hely. A két bronzéremmel gazdagodó Sztankovics Anna már a június 17-én kezdődő világbajnokságra készül.

– Kicsit felemás érzéseim vannak az egyéni számaimmal kapcsolatban, hiszen az ötven gyors nagyon jól sikerült, kevesen várták tőlem. Ez az első olyan felnőtt bajnoki érmem, amit nem mellúszásban szereztem meg. A mellúszó számok talán pont emiatt kicsit gyengébben sikerültek. Ötvenen többet vártam, de lesz javítási lehetőségem a budapesti vb-n, amit nagyon várok, hiszen 2017-ben nagy élmény volt. Bízom benne, hogy minimum középdöntőt tudok úszni – mondta el az úszó.

Hétvégén újabb verseny

Anna edzője, Szollár Gergő hozzátette, hogy az ötven gyors az olimpia miatt fókuszban maradhat, mellúszásban pedig a világbajnokságra időzítik a csúcsformát. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőire újabb versenyek várnak: április utolsó napján, 30-án Debrecenben rendezik meg a Hajós Alfréd Kupa második fordulóját és május 6-án a hosszútávúszó országos bajnokságot Hódmezővásárhelyen.