Eddigi legsikeresebb szezonját zárta az elmúlt esztendőben Fazekas Dennis. A 20 esztendős vaspapucsos a nagyhalászi klub színeiben megnyerte a magyar bajnokságot. Idén sok kihívás vár a halásziak élmotorosára, amelyekhez a feltételeket biztosítja Albók József, a halászi klub vezetője, a pálya tulajdonosa.

Az elmúlt héten néhány fiatal motorossal együtt Dennis is edzett a kiváló állapotú Nagyhalászi Speedway Ringen, hiszen a hét végén már kezdődik számára a szezon. Két versennyel, hiszen szombaton a horvát Goricanban a közelgő Grand Prix-futam tesztversenyét rendezik, vasárnap pedig Nagyhalászban nyit a MACEC Kupa, amelyen hat nemzeti szövetség motorosai indulnak.

Megvédené a bajnoki címét

– Már nagyon várom az első megmérettetést, az idei legnagyobb célom az, hogy megvédjem a bajnoki címet, és minél több versenyen indulhassak – kezdte érdeklődésünkre Fazekas Dennis. – Ehhez a feltételek adottak, Albók József mindent biztosít számomra, nekem csak a motorozásra kell figyelnem.

– Kaptam egy vadonatúj blokkot, és igyekszünk mindent a legoptimálisabbra beállítani – folytatta a magyar bajnokság címvédője. – Szombaton Goricanban teszteljük a GP-verseny előkészületeit, ezért is kezdődik este hétkor a verseny. Nem mostanában volt ott utoljára világbajnoki verseny, a feltételeknek pedig meg kell felelni. Ezért rendezik ezt a találkozót. Igazából nem ismerem a mezőnyt, de többen is jönnek majd a vasárnapi MACEC Kupára. Számomra is jó tesztelési lehetőség lesz, ám a vasárnapi találkozó sokkal fontosabb, hiszen hazai pályán ülhetek motorra.

Fontosabb a hazai verseny

– Egyébként nagy lehetőség lesz majd számomra a nagyhalászi GP-kvalifikáció és az Európa-bajnoki futam. Mindkettőn szeretnék indulni és minél eredményesebben szerepelni – mondta Dennis.

Ami a Grand Prix-sorozatot illeti, jövő vasárnap Dennis is ott lesz a világbajnoki széria idei, goricani nyitányán. Egyelőre még nem biztos indulóként, hanem tartalékként, ám ez is hatalmas sikere és elismerése a nagyhalászi klubnak.

Vasárnap MACEC Kupa

– Nagyon örülök neki, és megköszöntem a lehetőséget. Második számú tartalék leszek, nem sok esély van arra, hogy futamba kerüljek, ám ha úgy lesz, akkor mindent megteszek majd – így Dennis.

A salakmotorozás kedvelői készülhetnek, mert vasárnap Nagyhalászban indul a szezon, jön a MACEC Kupa.



Borítókép: Fazekas Dennis bizakodva várja a szezont | Fotó: Mán László