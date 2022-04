Ha a Nyíregyháza győzelme nem is lett volna akkora meglepetés, mint a címvédő Falco azonnali kiesése, a szakértők többsége úgy gondolta, hogy a Blue Sharkstól bravúr lenne a Kecskemét legyőzése. A Magyar Kupa nyolcas döntőjén először szereplő Cápák emiatt teher nélkül készülhettek a bajnokság alapszakaszában nyolcadik helyen zárt KTE elleni, csütörtök késő esti negyeddöntőre, ám az esélyeket rontotta, hogy a csapat egyik legjobbja, C. J. Bryce sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot.

Jó magyar teljesítmények

Szép számú szurkolótábora biztatása mellett jól kezdett a nyíregyházi gárda, ám a lendület csupán néhány percig tartott. Nigel Johnson vezetésével két kecskeméti kosárra 8–0-s futással válaszolt a Hübner, 8–8-nál viszont beragadt az eredményjelző. A KTE váltott hamarabb, egymást követő támadásokból dobott két triplát, majd időkérés után még tovább növelte az előnyét, mert a kupaújonc sok hibával játszott.



Míg az egyik oldalon olykor lehetetlennek tűnő helyzetből is születtek a kosarak, addig a pálya másik végén semmi sem sikerült. Meglepő módon a légiósok múlták alul magukat, ugyanakkor Mokánszki Mátétól, Bazsó Brúnótól, Kiss Benedektől és Bus Ivántól is érkeztek pontok.



A nagyszünetig látótávolságon belül maradtak a Cápák, ám nem tudták kihasználni, hogy a Kecskemétnek is voltak rossz időszakai. Sőt, megint az ellenfél kapcsolt hamarabb, mindig volt olyan embere, aki az élre álljon. John­son iparkodása ellenére is csak nyolc pontra jött vissza a Blue Sharks, amikor tovább csökkenthette volna a hátrányt, rendre hiba és abból KTE-kosár következett. A „hírös” városiak büntették a hibákat, a negyedik játékrészben tizenhattal is vezettek, ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy a Nyíregyháza ezen az estén nem tudja megszorongatni az ellenfelét. A Hübner ezzel a Falco, a DEAC és a Körmend mellett a negyeddöntőben fejezte be a Magyar Kupa nyolcas döntőjét.



Magyar Kupa, negyeddöntő

Hübner Nyíregyháza BS–Kecskemét



63–77 (20–27, 14–16, 16–18, 13–16)

Debrecen, Főnix Aréna, 300 néző, v.: Praksch, Minár, Kovács.

Nyíregyháza: Johnson 15/9, Kiss 8/6, Pipiras 7/3, Coleman 8, Suárez 5. Csere: Mokánszki 8, Bazsó 5/3, Bus 4, Madár, Anda, Kozák, Szobi 3/3. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Kecskemét: Pollard 12, Klobucar 16/6, Milutinovics 12/6, Dramicsanin 11/3, Kiss D. 2. Csere: Kucsera 2, Karahodzsics 5/3, Wittmann 12/9, Lukács 3/3, Fazekas 2, Tóth. Vezetőedző: Forray Gábor.

Kipontozódott: Kucsera (35.).

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 0–4, 3. p.: 8–4, 7. p.: 8–16, 9. p.: 15–27, 10. p.: 20–27, 14. p.: 20–33, 15. p.: 25–33, 16. p.: 25–40, 20. p.: 34–43, 22. p.: 36–50, 26. p.: 44–52, 28. p.: 46–58, 29. p.: 50–58, 32. p.: 50–66, 38. p.: 56–70.



Mesterszemmel

Forray Gábor: – Köszönöm a játékosaimnak a jó hozzáállásukat! A kulcs a védekezés volt ezen a meccsen, tizenhét eladott labdába kényszerítettük bele riválisunkat, míg nekünk csak hét volt. Kontrolláltuk a találkozót, megérdemelten nyertünk a teljes erőbedobással küzdő Nyíregyháza ellen. Örülök és büszke vagyok a csapatomra, köszönöm a szurkolóink támogatását!

Pethő Ákos: – Küzdöttünk, de nem vagyunk annyira jó csapat, hogy elbírjuk több játékosunk indiszponáltságát. Az is nagy eredmény, hogy itt lehettünk, szoknunk kell még a Magyar Kupa speciális közegét. Sok szurkolónk kísért el minket, sajnálom, hogy nem tudtuk meghálálni nekik. A Kecskemét nagyon jól használta ki a hiányosságainkat, így megérdemelten győzött.