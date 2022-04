A múlt héten némi meglepetésre sima vereséget szenvedett a Szpari kettő az éledező Csenger otthonában. Az együttes edzője, Huszák Géza elmondása szerint amióta együtt dolgoznak, ez volt a leggyengébb mérkőzésük. Kisiklásukat a forduló nyitómérkőzésén pénteken korrigálhatják a vendég Gyulaháza ellen. A sereghajtónak alaposan fel kell kötnie az alsóneműjét, ha szeretné megnehezíteni a listavezető dolgát.



Ibrányi veresége ellenére továbbra is tartja második helyét a Vásárosnamény. Harbula Balázs csapata hullámzó teljesítményt nyújt a tavasszal, szombati ellenfelük, a Balkány viszont egyenletesen teljesít, a két gárda pedig eltérő célokért küzd.

Villanyoltás után a Mándok jön

A hazaiak az ezüstéremre hajtanak, míg a vendégek a biztos bennmaradásért lépnek pályára hétről hétre. A tavasszal jól meginduló Tarpa kisebb gödörbe került, legutóbbi három mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett, igaz, hogy a listavezetővel és a második helyezettel is játszottak. Ezúttal a hektikusan teljesítő Nyírgyulaj vendégei lesznek, a hazaiak a Mándok elleni győzelembe kapaszkodva gyarapíthatják tovább pontjaik számát.

A téli edzőváltás és az igazolások új lendületet adtak a Nagyhalásznak, Nagy Lajos vezetésével fordulás után a legstabilabb teljesítményt nyújtják az osztályban. Mindezek tükrében nem lenne meglepő, ha a szalkai „villanyoltás” után a Mándok ellen is ők örülhetnének jobban a lefújás után. A vendégek fordulás után négy vereségük mellett kétszer végeztek döntetlenre, és mindössze egyszer hagyták el győztesen a játékteret. Alsóházi tabellaszomszédok találkoznak Nyírmeggyesen, a hazaiak 21 pontot gyűjtve, a 14. helyről várják az őket két ponttal megelőző Kemecse elleni találkozót. A vendégek négymeccses nyeretlenségi sorozatot törtek meg gyulaházi sikerükkel, amellyel kis levegőhöz jutottak, hátra azonban nem dőlhetnek, mert ádáz csata folyik a bennmaradásért.

Megrázta magát a Csenger, legutóbbi három mérkőzését megnyerve ismét beszállt az érmekért folyó csatába. Barcsay István gárdája a szerencsével sem állt hadilábon, hiszen Kemecsén az utolsó utáni pillanatban szerezte meg a győztes találatot, legutóbb viszont magabiztosan győzte le a Nyíregyháza II. alakulatát. Nyírbátorban talán könnyebb dolga lesz, mint a bajnokaspiráns ellen, de ha nem figyelnek, Erdei Zoltánék borsot törhetnek az orruk alá.

Tégláson az Ibrány

Szomszédvári derbit rendeznek Nagyecseden, Kósa József csapata a Mátészalkát fogadja. A vendégek a dobogóért küzdenek, míg a hazaiak szeretnék megerősíteni pozíciójukat a középmezőnyben. Egyaránt három három nyeretlen meccs után győzött múlt hétvégén az Újfehértó és az Ibrány, ráadásul mindketten náluk előkelőbb helyezést elfoglaló csapat ellen tették ezt. Az őszi egymás elleni mérkőzésüket Ibrányban a hazaiak nyerték, Piskóti Zsolték Tégláson vágnának vissza a vereségért.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 23. forduló, edzői várakozások (kezdés: 16, ifi: 14)

Péntek

Nyíregyháza II. (1.)–Gyulaháza (16.)

Huszák Géza, a Nyíregyháza II. edzője: – Biztos vagyok benne, hogy a múlt hetihez hasonló erőtlen és gyenge játékot többet nem fogunk mutatni. Remélem, újra a régi arcunkat mutatjuk pénteken.

Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője: – Előre nem tudok sok okosságot mondani.

Szombat

Nyírmeggyes (14.)–Kemecse (13.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Hetek óta szinte semmit nem tudok az összeállításban változtatni, mivel jelen helyzetben sajnos ennyien vagyunk. Így nagyon nehéz eredményt elérni…

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – A tavaszi kezdés alapján a Meggyesnek áll a zászló, de megteszünk mindent azért, hogy „pontosan” térhessünk haza.

Nyírbátor (10.)–Csenger (4.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Az elmúlt meccsen látottak nem tetszettek. Ahhoz, hogy a Csengerrel partiban tudjunk lenni, sokkal többet kell nyújtanunk, játékban és akaratban egyaránt.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Akkor lesz értéke az elmúlt hetek jó szereplésének, ha ezúttal is kedvező eredményt tudunk elérni. Tudjuk, hogy ez nem lesz egyszerű az otthon mindenkire veszélyes Bátor ellen.

Vásárosnamény (2.)–Balkány (8.)

Harbula Balázs, a Vásárosnamény edzője: – Egyszer igazán kinyílhatna a gólzsák, bár Mirgai mester csapatai ellen nem könnyű játszani. A hétvégi botlás után hazai pályán szeretnénk győzni.

Mirgai László, a Balkány edzője: – A Nyírbátor elleni meccshez képest tovább fogyatkoztunk. Ennek ellenére mindent megteszünk azért, hogy az ezüstre hajtó Namény otthonában pontot szerezzünk.

Nagyecsed (7.)–Mátészalka (3.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Egy nagy múltú csapat látogat hozzánk, amelyben valamikor régen én is játszottam, több jó játékossal együtt. Erre azonban már a legöregebb hinduk sem emlékeznek. Ami a jelent illeti, nagyon nehéz és küzdelmes mérkőzésre számítok, amelyen szeretnénk megszerezni a három pontot.

Kiss Gábor, a Mátészalka edzője: – Ha eredményesen szeretnénk szerepelni Ecseden, akkor koncentráció terén óriásit kell előre lépnünk mind a két kapu előtt.

Nyírgyulaj (11.)–Tarpa (15.)

Lukács Tibor, a Nyírgyulaj edzője: – Ismét egy „hatpontos” mérkőzés vár ránk. Remélem, át tudjuk menteni az előző heti formánkat és hazai pályán győzni tudunk.

Varga Gyula, a Tarpa edzője: – Továbbra is nagy szükségünk van minden pontra, ennek reményében lépünk ezúttal is pályára.

Vasárnap

Újfehértó (9.)–Ibrány (5.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Az elmúlt három egymás elleni meccs alapján már-már mumus csapatnak számít nekünk az Ibrány. Szeretnénk ezen hazai pályán mindenképp javítani, de ez egyáltalán nem lesz egyszerű, mindenkitől maximális hozzáállásra és teljesítményre lesz szükség.

Kiss Tamás, az Ibrány edzője: – Ismét egy komoly feladat előtt állunk, hiszen egy nagyon jó erőkből álló csapat vendégei leszünk. Mi is bizonyítottuk azonban az elmúlt héten, hogy óriási tartás és küzdeni akarás van minden egyes játékosomban. Erre az Újfehértó ellen is szükségünk lesz, ha jó eredményt szeretnénk elérni.

Nagyhalász (12.)–Mándok (6.)

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – A futball nagyszerűségét az egyszerűsége adja, és ettől is oly’ csodálatos ez a játék. A Mándok dobogóért hajt, mindössze 3 ponttal lemaradva arról, mi a kiesés elől menekülünk. Ellenfelünk minőségi játékosok sokaságát vetheti be, nekünk más jellegű gondokkal kell szembenéznünk, de mindenki viszi a maga keresztjét, így egyet ígérhetek: nagyot fogunk küzdeni, mint Győzike az Észbontókban, mást nem is nagyon tehetünk.

Dancs Attila, a Mándok technikai vezetője: – Vissza kell térnünk a helyes útra. A recept: nagyobb létszámú, minőségi edzések és tudatos játék. Tavasszal nem lesz könnyű meccsünk, így teljesen mindegy, kivel játszunk. Csak magunkra figyelünk és igyekszünk eredményesek lenni.