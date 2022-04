A Mosonmagyar­óvár ebben a kiírásban különösen hazai pályán képes maradandót alkotni. Az előző szezon bronzérmese 10 alkalommal lépett pályára az UFM Arénában és ebből hetet megnyert, csupán az első három helyezett, a Győr, a Fradi és a Debrecen tudott innen két ponttal távozni. Ebben az oroszlánbarlangban próbált csütörtökön helytállni a Kisvárda Master Good SE a bajnokság 22. fordulójában.



Néhány hibától eltekintve nem is kezdtek rosszul a vendégek, nyoma sem volt a Vác elleni hazai pályán mutatott tanácstalan támadójátéknak. Ugyan a Mosonmagyaróvár szerezte meg a vezetést, előnyét azonban nem tudta növelni, mert a Kisvárdának mindig volt válasza. Különösen Karnik Szabina és Juhász Gréta volt elemében, a két játékos negyedóra alatt három három találatig jutott, sőt előbbi góljával fordítottak is a szabolcsiak. A hazaiak mestere, Gyurka János ki is kérte első idejét.



A rövid pauzát követően Tóth Gabriella vezetésével újra a hazaiaknál volt az előny, és az időközben beálló Szemerey Zsófiában is elakadt pár lövés. A huszadik perc környékén porszem került a Kisvárda addig olajozottan működő támadógépezetébe, amelyet a hazaiak ki is használtak és négygólos előnyt építettek fel a szünetig.



Tovább növelték előnyüket



Fordulás után frissebben kezdték a játékot a hazaiak, percek alatt hárommal megfejelték félidei előnyüket. Bakó Botond nem is várt tovább, harmadszor is letette a zsűriasztalra az időkérést jelző kártyáját. A játék képe azonban ezután sem változott, az első vendégtalálatra hét percet kellett várni. Két perc múlva Hajtai Vanessza alakította ki az addigi legnagyobb különbséget, tíz góllal vezetett a Mosonmagyaróvár.



A játékrész közepén egy súlyos sérülés borzolta a kedélyeket, egy rossz mozdulatot követően Tóth Gabriella a térdéhez kapott, társai ölben vitték le, később mentővel a kórházba szállították. Az eset láthatóan megfogta a hazaiakat, ezt kihasználva zárkózott a Kisvárda. Hatnál közelebb azonban nem tudott férkőzni, mert Mistina Kitty rendre kifogott rajtuk.



A hajrá ismét a Mosonmagyaróváré volt, az utolsó percben egy labdaszerzést követően Ana Kojics visszaállította a tízgólos különbséget, amit már nem hagyott szó nélkül a lelkes mosonmagyar­óvári közönség és kiszámolta a Kisvárdát.

Kézilabda: NB I., női



Motherson-Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE 36–26 (17–13)



Mosonmagyaróvár, 800 néző. V: Horváth, Marton.

Mosonmagyaróvár: Mistina – Kojics 2, Asanin 6, Pásztor 4, Kovács. 4, Tóth G. 8/1, Hajtai 5. Csere: Szemerey, Soltész (kapusok), Tóth E., Lancz 6/1, Mihály, Milics, Csekő 1. Edző: Gyurka János.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 2, Karnik 3, Bouti, Dombi L. 1, Juhász 5, Mérai 1. Csere: Leskóczi (kapus), Radojevics 5/4, Siska 2, Dombi K. 1, Mészáros-Mihálffy 3, Sztamenics 3. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2, 7. p.: 5–3. 12, p.: 7–7, 15. p.: 8–9, 20. p.: 12–10, 24. p.: 14-12, 35. p.: 20–13, 41. p.: 25–15, 45. p.: 26–16, 55. p.: 32–24. Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 4/4.

Mesterszemmel

Gyurka János: – Csapatom hatvan percig hittel, alázattal, keményen dolgozva kézilabdázott, aminek ez a szép győzelem lett az eredménye. A kiegyensúlyozott első félidő után, a szünetben megbeszéltünk néhány taktikai dolgot, amit a lányok maradéktalanul be is tartottak. Tettünk egy lépést a céljaink elérése felé, és annak is örülök, hogy megháláltuk a szurkolótáborunk kitartását, biztatását.

Bakó Botond: – Húsz-huszonöt percig elfogadhatóan kézilabdáztunk, de az első félidő hajrájában elengedtük a mosonmagyaróvári csapatot. A fordulás után pedig sajnos azt a gyenge teljesítményt nyújtottuk, ami egy ideje már jellemző ránk. Ekkor olyan előnybe került az MKC, ami gyakorlatilag el is döntötte a találkozót. Ez a játék nem elég, sokkal többet kell tennünk, sokkal jobban kell teljesítenünk a hátralévő mérkőzéseken.