A negyeddöntős kiesés után sem ért véget a szezon, ugyanis a női röplabda Extraligában az 5-8. helyért is párharcokat rendeznek. Alighanem a teljes röplabda-társadalmat meglepte, hogy a címvédő Fatum-Nyíregyháza a négy közé sem jutott be, ezzel a várt Békéscsaba elleni elődöntő helyett a kiesés elől menekülő DVTK-val küzdve folytatja a bajnokságot.



A miskolciak csupán négy szettet nyerve, egy ponttal fejezték be az alapszakaszt, a Békéscsaba elleni negyeddöntőben pedig elhoztak egy játszmát, ám három meccsen kikaptak. – A negyeddöntő után bennünk volt a csalódottság, de két hetünk volt rá, hogy kitisztítsuk a fejeket – mondta el Szasa Nedeljkovics, a Fatum vezetőedzője. – Most már nem lehet bennünk az a párharc. Próbáltuk felfrissíteni az energiákat és felkészültünk a DVTK elleni meccsekre. Hiszem, hogy jó lendületet szerezhetünk a folytatásra. Igyekeztünk alakítani a játékon is, és rutinszerűvé tenni a taktikát. Határozott védekezést, pontos nyitásokat és kemény blokkokat várok a csapattól. Lépésről lépésre haladtunk, de először a mentális tényezőkön kellett dolgoznunk.

Három győzelemig tart

A két csapat ebben az idényben négyszer találkozott egymással, a két bajnokit és a két Magyar Kupa-meccset is 3:0-ra nyerték meg a nyíregyháziak.

Az utolsó meccshez képest változás a Diósgyőrnél, hogy centerposzton két légiósuk megsérült, ezért visszatért a klub korábbi játékosa, az utánpótlásnál edzősködő Szajkó Tímea.



Az első találkozót kedd 18 órakor a Continental Arénában rendezik, a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A párviadal győztese az UTE–MTK továbbjutójával küzdhet meg az ötödik helyért.

Program

04.12.: Fatum–DVTK

04.15.: DVTK–Fatum

04.19.: Fatum–DVTK

04.22.: DVTK–Fatum (ha szükséges)

04.25.: Fatum–DVTK (ha szükséges)