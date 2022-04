Az alsóházi középszakasz a Hübner Nyíregyháza BS tervei szerint alakult, mivel az újonc együttes nem csupán bennmaradt, hanem a play-out elkerülésével érte el célját, mindezt ráadásul már két fordulóval a bajnokság vége előtt biztosította. Az utolsó két mérkőzésnek így már nincs valós tétje, felszabadult örömkosárlabdát játszhatnak a Cápák.

Szerdán az utolsó idegenbeli fellépésre utazik a Blue Sharks. A házigazda Paksnak már biztosan párharcot kell játszani a Péccsel a kiesés elkerüléséért, ugyanakkor a tolnaiak sem foghatják fel csupán gyakorlásként az összecsapást, hiszen a play-outban szinte biztosan pályaelőnyben játszhatnak, ha nyernek szerdán.

A két gárda nyíregyházi középszakaszmeccsét az Atomerőmű nyerte meg hat ponttal. A körülmények miatt szerdán az ASE számít esélyesnek, de a nyíregyháziak sem veszik félvállról a találkozót.

Nem akarnak kockáztatni

– Már csak a házigazda számára van tétje a meccsnek, hiszen a play-out pályaelőnyéért játszik – mondta el Pethő Ákos vezetőedző. – Ennek ellenére maximális koncentrációval megyünk oda, hiszen nem ért még véget a bajnokság, nem engedhetjük meg az ellenfelekkel és magunkkal szemben sem, hogy ne figyeljünk oda. Vannak kisebb megbetegedések a csapatban, ők nem fognak játszani, nem akarunk kockáztatni. Aki pályára lép, attól maximális teljesítményt várhatok el.

Mivel nem biztos, hogy az utolsó két forduló valós képet mutat, érdemes a középszakasz egyéni statisztikáiról már most mérleget vonni.

A Cápák amerikai játékosa, C. J. Bryce abszolút kiemelkedett a mezőnyből, 23.5-ös átlaggal az alsóház legponterősebb játékosa, VAL-mutatóban is toronymagasan első (31.75), lepattanóban a második (9.5). Teljesítményéről sokat elmond, hogy a szezon talán legfontosabb meccsén, múlt pénteken Pécsen szerepelt a legeredményesebben (30 pont, 12 lepattanó, 43 VAL). A bennmaradás kiharcolásában kulcsszereplő volt Al’Lonzo Coleman (21.75 VAL, 6.5 lepattanó), aki labdaszerzésben első (2.25), míg Nigel Johnson pontban hatodik (17.25), gólpasszban harmadik (4). Bízunk benne, hogy a bajnokság végén a magyar játékosok is kiemelkedő számokat érnek el!