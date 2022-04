Megyei II. osztály, Pannónia Zrt. csoport, 22. forduló



Tiszalök-Apagy 1-4 (1-1)

Tiszalök, 100 néző, v.: Papp. Tiszalök: Szombati – Majoros, Balogh A., Balogh S., Puncsák, Budai, Tóth (Szalka), Bacskai, Lakatos, Cseh, Aszalós. Edző: Magyar Gergely. Apagy: Polgári – Harsányi, Balogh N., Árpási, Marics T., Hajdu, Rakóczi, Rubóczki (Svelta), Kovács (Korpás), Marics G., Fekete. Játékos-edző: Németh Attila. Gól: Cseh illetve Marics G. 3, Fekete..

Magyar Gergely: - A helyzetek alapján lehetett volna fordított is az eredmény.

Németh Attila: - Az első félidőt átaludva, küszködtünk mindennel. Másodikban működött a szűrő rendszerünk, mert olyanok voltunk mint egy szita. Szerencsére Bika állta a sarat. Jobban használtuk ki helyzeteinket így megérdemelten nyertünk. További sok sikert a Tiszalöknek!

Geszteréd-Nagykálló 3-3 (1-1)

Geszteréd, 100 néző, v.: Lipták. Geszteréd: Papp – Marozsán, Bárány, Nagy, Szilágyi, Balogh, Vass, Dobos (Horváth Sz.), Géczi (Kiss), Horváth L., Serbán (Mikó). Játékos-edző: Horváth László. Nagykálló: Pekk – Balázsi, Bencs, Erdei, Málik, Ruska (Bakó), Sipos, Árki (Balogh), Simon, Puluczkai, Marinka- Edző: Homann Richárd. Gól: Géczi 3, illetve Balázsi, Sipos, Puluczkai.

Horváth László: – Gyenge színvonalú mérkőzésen igazságos eredmény született, még ha fájó is, hogy az utolsó húsz másodpercben énekelték ki a sajtot a szánkból. A csapat gratulál Szilágyi Zoltán harmadik gyermekéhez és jó egészséget kíván az egész családnak.

Homann Richárd: - Nehéz lenne bármit is mondani, ezért nem is szeretnék.

Nyíribrony-Baktalórántháza 0-4 (0-1)

Nyíribrony, 200 néző, v.: Szilágyi. Nyíribrony: Orgován G. – Zsiros, Orgován L. (Kántor), Támba B. (Nagy), Támba G., Imre, Molnár (Varga M.), Juhász, Kiss, Varga Z., Király. Edző: Papp Tamás.

Baktalórántháza: Csordás – Maleskovits K., Balogh (Illés, Juhász), Hatházi, Lakatos, Fábri, Maleskovits M., Pataki, Mócsán, Geda, Zámbori. Játékos-edző: Illés László.

Gól: Maleskovits M., Fábri, Lakatos, Maleskovits K. Kiállítva: Támba G. (56.)

Papp Tamás: - Aki kinn volt látta, felesleges magyarázkodni. Az első félidőben kihagytuk a helyzeteket, szünet után a szokásos hazai kiállítás eldöntötte a meccset.

Illés László: -Toldozva-foltozva de, megérdemelten nyertünk

Nyírerdő csoport , 22. forduló



Nyírkarász–Kék 2–4 (2–1)

Nyírjákó, 100 néző, v.: Király. Nyírkarász: Molnár – Kántor, Szegedi, Bombera (Szabó), Kézi, Simon, Rákóczi, Mocsár (Nádasdi), Ujj Gy., Liptai, Ujj K. (Farkas R.) Edző: Molnár István. Kék: Csorba – Mátrai, Pauliska, Veress Á., Poór (Veress M.), Szikszay (Akai), Bodó, Lakatos (Varga), Ferenczi (Szuromi), Tóth (Duan), Dócs. Edző: Fabók István. Gól: Simon, Kézi, illetve Bodó 3, Varga

Molnár István: – Mi leszünk a Mikulás decemberben…

Fabók István: - Gratulálok Varga Ákos góljához, hat év után sikerült betalálnia. Különben meg szépek a fogaim Laci.