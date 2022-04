Szombaton a Szolnok kilencedik sikerével ért véget a férfi kosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntője. A finálét a Kecskemét győzelmével véget ért bronzmeccs vezette fel.



A KTE a Hübner Nyíregyháza BS ellen kezdte meg a menetelést. A Cápák a sorsolás pillanatában még örülhettek, hiszen a bajnokságban mindkétszer nagyon szoros meccset játszottak kupaellenfelükkel, ám csütörtök este gyorsan kiderült, hogy a Blue Sharks ezúttal nem tudja megszorongatni a Bács-Kiskun megyeieket.

Formajavulásra van szükség



C. J. Bryce sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, a bevethető légiósok többsége pedig nem hozta a tőlük megszokott szintet. Érdekes, hogy épp a magyarok nőttek fel leginkább a feladathoz, ám olyan extra teljesítmény nem volt a csapatban, ami elég lett volna az összeszedettebb kecskemétiek elleni sikerhez.



– Mindenki többet akart hozzá tenni, ez átment görcsösségbe, olyan alapmegoldások sem jöttek be, amik egyébként bejönnek, ezzel szenvedtünk végig – értékelte Pethő Ákos vezetőedző a 77–63-as negyeddöntőbeli vereséget.

– Húzóemberektől ennyi indiszponált teljesítményt nem bírtunk el. Érdekes lehetett volna, ha kicsit élesebbek vagyunk, és a Kecskemét ellen szokásos szoros végjátékba megyünk bele, ott már a pillanatnyi dolgok döntöttek volna. Erre nem volt esélyünk, mert az elején fordított a Kecskemét és végig kontrollálta a mérkőzést.



A vereséget gyorsan el kell felejteni, mert szombaton maximális önbizalommal kell belemenni az alsóházi rájátszásba. A túl sok hiba könnyen kiesést eredményezhet.



– Ez egy bónusz szereplés volt, szezon előtt és közben is csak álmodtunk róla. Sok csapatnak kimondott célja volt, hogy itt legyen a kupában, de nem sikerült bejutniuk. Nekünk most kicsit rosszul sült el. A görcsösséget le kell dobni magunkról, most jönnek a fontos feladatok, kevés a javítási lehetőség. Az akarás rendben lesz, a játék minőségét kell javítani. Már bizonyítottuk a szezonban, hogy tudunk jól játszani, ehhez vissza kell találni. Mostantól javuló formát kell mutatnunk – tette hozzá a tréner.