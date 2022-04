Az alapszakasz első mérkőzésén vasárnap szintén a cívisvárosiakat fogadta Kovács tibor együttese. Abban bízott mindenki, hogy a Debrecen nem heverte még ki az akkori 27 pontos vereséget, és újra nagy különbségű győzelmet arat a csapat. Így is indult a mérkőzés, Földesi triplája indította, majd szépen sorban az első öt percben minden pályára lépő betalált. Az agresszív védekezés a rutinos, képzett ellenfél ellen is meghozta az eredményt, gyors kontrákból látványos kosarakat szereztek a hazaiak. Három vendég triplával indult a második negyed, látszott, hogy a Debrecen nem akarja magát könnyen adni, erre csak Zajácznak volt tripla válasza. Utána azonban néhány jó kontra és máris helyre állt a különbség, 14 pont. A hazaiak kezdő ötöséből többen pihentek így a félidő előtt kicsit kiegyenlítettebb volt a játék. Újabb két debreceni tripla, ráadásul egy utolsó másodperces dupla is összejön a vendégeknek, így a negyedet ők nyerték, de még így is tíz pont volt Asztalosék előnye. Szünetben Brane Savic kapitánynak és Kovács Tibor edzőnek volt is mondanivalója. A harmadik negyedet ugyanúgy kezdték a hazaiak, mint a nyitó nrgyedet elsőt, úgy tűnt nem lesz gond. Ekkor azonban először Savic kapott faultot majd beszédért technikait, a következő hazai támadásból pedig Gáspár reklamált, amiért azonnal technikait, majd egy újabbat, így el kellett hagyni a termet az addig vezéregyéniségként dolgozó játékosnak. Sőt ennek a percnek még nem volt vége, mert a kicsit túlzó játékvezetői ítéletet miatt reklamáló kispad is kapott egy technikait. Így 1 perc alatt négy technikai hibával sújtották a NYÍKSE-t. Ez nem jött jól. Feszült lett a hangulat és míg az “ütés” benne volt a csapatban kaptak két újabb debreceni triplát. Ekkor már csak 4 pont volt a különbség és úgy tűnt bajban lehet a nyírségi csapat. Ekkor azonban a nyíregyházi fiúk igazi csapat módjára összefogva küzdöttek, jött kész válasz hárompontos a hazaiak vezérétől Savictól. Ezután Tóth és Asztalos percei következtek és a szorgos kettesek mellett néha jött egy válasz tripla, a negyed végére már majdnem megint 20 pont volt a hazai előny (81-52). Az utolsó negyedben fej-fej mellett dobáltak a csapatok és az utolsó 5 perc előtt is 20 pontos hazai vezetést mutattott az eredményjelző, de ekkor az egyébként fáradó ellenfél is betalált háromszor egymás után a tripla vonalon kívülről. A negyed utolsó 5 percében már inkább a cseréké volt a főszerep, és igaz az utolsó etapot elvesztette a NYÍKSE, de a mérkőzést megnyerte és így jól indult a rájátszás.



Sunshine NYÍKSE - DEACII 95-81 (25-13, 25-27, 31-22, 14-19)

NYÍKSE: Savic 13/9, Gáspár 9, Tóth 18/3, Földesi 19/9, Asztalos 21. Csere: Bíró 2, Vida 4/3, Zajácz 9/3, Skorcov, Bolden. Vezetőedző: Kovács Tibor.