Labdarúgás: NB III., Kelet csoport, 28. forduló

Sényő-Carnifex-Újpest II. 1-1 (0-1)



Sényő, 150 néző, v.: Tóth-. Sényő-Carnifex: Gagyi - Bodó, Klepács, Fenyőfalvi, Kapacina K. (Toldi), Phrakonkham (Fabu, a szünetben), Farkas, Schmidt, Tóth, Kapacina V. (Páll), Orosz. Edzők: Fiumei Viktor és Imrő László.



Újpest II: Tomori - Horváth, Benyó, Szűcs, Kenyeres (Tóth), Kálnoki-Kis, Place (Hajdi), Fehér (Lima), Radosevics, Gabris (Simon), Eckl. Edző: Mundi Viktor.



Gól: Toldi (79.) illetve Kenyeres (20.). Kiállítva. Fabu (91.)



Imrő László: - Hajtós, busztolós meccsen nem túl jó játékkal ikszeltünk. A csapat tartását bizonyítja, hogy vesztes állásból, kihagyott büntető után sikerült itthon tartani az egyik pontot.

BKV Előre-Kisvárda II. 0-4 (0-1)



BKV Előre Stadion, 70 néző, v.: Horváth. BKV: Horváth – Forgács, Kubó (Kiss, 75.), Szabó N., Girán, Mile (Gyurkó, 70.), Nagy (Dömök, 80.), Szabó Á. (Jáger, 80.), Ferkó, Csanálosi, Busai. Edző: Albert Flórián.



Kisvárda Master Good II: Perehanec – Peteleu, Rubus, Bíró R. (Perevuznik, 88.), Sikorszki – Kirjuhin (Szirota, 88.), Avetiszjan – Hricu (Puporka, 68.), Gosztonyi (Bokor, 85.), Nagy – Heles (Kotroczó, 85.). Edző: Kocsis János



Gól: Nagy (11-esből, 30.), Gosztonyi (63.), Puporka (83.), Bokor (92.). Kiállítva: Girán (62.), Albert Flórián (72.)

Kocsis János: – Nagyon büszke vagyok a srácokra, mert olyan csapat otthonában nyertünk, amely hetekig vezette a tabellát, hazai mutatója pedig eddig tizenhárom mérkőzésen tizenegy győzelem és két döntetlen volt. Úgy sikerült magabiztosan győznünk idegenben, hogy bár túl sokat nem beszéltünk róla, de az utóbbi időben rengeteg problémával küzdöttünk, nagyon sok játékosunk hiányzik sérülés és betegség miatt.

Azok, akik a helyükre léptek, most is bizonyították, alkalmasak arra, hogy a klubunk komolyan számoljon velük. Ha nem is volt ilyen különbségű győzelmünk mostanában, de minden meccsen tudtunk irányítani és sok minden úgy alakult, ahogy terveztük. A mostani jó játék mellett meg kell említenem, hogy az első csapatból visszajátszó mind a négy futballista, Andrei Peteleu, Rubus Tamás, Gosztonyi András és Nagy Mihály Krisztián is remek teljesítményt nyújtottak, nélkülük aligha jött volna össze ez a magabiztos siker. Segítették a fiataljainkat, akik ezt a támogatást remekül kihasználták. A 2005-ös születésű Puporka Dávid gólt szerzett, a nála csak egy évvel fiatalabb Bokor Márk már harmadszor talált be a tavasszal és a szintén tizenhét éves Kirilo Szirota is bemutatkozott a bajnokságban. Mindenkinek jár a gratuláció!