A ralikrossz szezon már számtalanszor indult a húsvéti máriapócsi versennyel, ám most háromnapos lesz a program. Szombaton és vasárnap a Matador Ralikrossz Fesztivál mezőnye rója majd a köröket. Az országos bajnokság és a Közép-Európai Zóna Bajnokság (CEZ) első fordulója nagy versengést ígér. Hétfőn a hagyományteremtő szándékkal kiírt Legendák Tornáján a magyar autó-motor sport tizenhat kiválósága – világbajnokok, Európa-bajnokok – szinkronpályán verseng majd egymással. Raliautóval és gokarttal az idő lesz az ellenfelük, míg driftautóval a pontozás fog dönteni.



Ifjabb Kiss László mindkét megmérettetésen érintett. A ralikrosszban két kategóriában is bajnoki címet szerző pilóta tíz év ralizás után két esztendeje tért vissza a szak­ághoz.



– Ami a ralikrosszt és az idei terveket illeti, két versenyen mindenképpen szeretnék indulni – kezdte érdeklődésünkre a szimpatikus pilóta.

Számára ez hazai pálya

– Az első a húsvéti máriapócsi bajnoki nyitány, a másik a nyirádi Európa-bajnoki futam. Utóbbin csak akkor állhatok rajthoz, ha a létszámkorlát miatt elfogadják a nevezésemet. A teljes országos bajnoki sorozaton biztosan nem megyünk, arra nincs idő. Azokon állunk rajthoz, amelyek tetszenek.

– A húsvéti versenyek számomra mindig kedvesek, egyrészt nekem a RabócsiRing hazai pályának számít, szeretem az itteni nézőket, ők is ismernek engem. Ami a közelgő versenyt illeti, természetesen szeretnék az első háromban végezni, ám sokan leszünk és erős a mezőny.



– Az utóbbi időben ritkábban ülök az autóba, ám ez nem azt jelenti, hogy feltartott kézzel mennénk a RabócsiRingre.



– Az autó teljes felújításon esett át. Amennyiben minden jól megy, akkor hétfőn délután már párszor tudok vele menni egy rövid tesztre. Sikerült fejleszteni is, az autó elvileg elkészül – így ifj. Kiss László.



Ami a hétfői, Legendák Tornáját illeti, itt is láthatjuk majd ifjabb Kiss Lászlót, sőt testvérét, Kiss Pál Tamást is.

A drifteléssel ellentétes

– Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés és köszönöm a bizalmat, hogy én is meghívást kaptam – tért rá a hétfői Legendák Tornájára.

– Annak is örülök, hogy az öcsém is indul, így ismét mindketten a pályán leszünk. Remek ötlet, remélem a nézőknek is tetszeni fog. A gokartozással nem lesz gond, hiszen sok éven át mentem a bajnokságban. Driftautóval még sohasem mentem, és a driftelés szöges ellentéte annak, amit gyerekkoromtól az autósportról tanultam. Majd meglátjuk… – tudatta ifjabb Kiss László.



Ralikrossz

A Matador RX Fesztivál menetrendje

Szombat

8.30: 1. edzés RNOB+CEZ

10.30: 2. edzés RNOB+CEZ

12.30: 1. kvalifikációs futam RNOB+CEZ

15.30: 2. kvalifikációs futam RNOB+CEZ

Vasárnap

8.30: 3. kvalifikációs futamRNOB+CEZ

11.30: 4. kvalifikációs futamCEZ

13.30: ElődöntőkRNOB+CEZ

15.30: Döntő RNOB+CEZ

16.30: Díjkiosztó