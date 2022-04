Ismét tévés meccset játszott a Szpari. A másodosztályú focibajnokság hétközi fordulóján a mezőny meglepetéscsapata, a Kecskemét volt. A hirös városbeliek vasárnap 3-2-re legyőzték a Győrt, ennek tükrében kissé furcsa volt, hogy Szabó István vezetőedző nagy rotátorként az akkori kezdőn hét helyen változtatott. A mieink Siófokon egygólos meccsen maradtak alul, akkor gyengén muzsikáltak a mieink. A vendéglátóknál két változás volt a legutóbbihoz képest .



Kellemes , tavaszias időben kezdtek a csapatok, a Szpari piros-kékben, a vendégek fehér szerelésben. Egy gyors hazai akció végén hiába örültek a mieink a labda ugyan a vendégek hálójában kötött ki, ám a játékvezető – talán egy egyedüliként a meccsen lévők közül - szabálytalanságot látott és nem adott gólt. Aztán úgy tűnt, hogy ismét bakizott Szilágyi Sándor játékvezető, mert Katona a hazai tizenhatos közelében elesett, amiért szabadrúgást kaptak a vendégek. Maradt náluk a labda, és kihasználva a hazai védelem tétovázását előnybe kerültek. Ezt követően elsősorban kiegyenlített mezőnyjátékot láthatta a szurkolók, majd Feczkó Tamás reklamált a játékvezetőnél és sárgát kapott. Való igaz, két egyértelmű lökést ( a második a vendég tizenhatosán belül történt) a spori minden bizonnyal test test elleninek minősítette. A Szpari sokat tett az egyenlítésért, bő félóra elteltével ennek meg is lett az eredménye, Kovács révén sikerült gólt szerezni.



Szünetben ismét váratlant húzott a vendégek mestere, mert négy helyen is változtatott, kapust is cserélt. Nem jött be, mert a cerberus első labdaérintése az volt, amikor kiszedte a hálóból a lasztit miután Vass Patrik megszerezte a vezetést. Nem sokkal később tetézte addigi hibáit a játékvezető mert ajándék tizenegyeset adott a vendégeknek. Lukács Dániel Nekifutott Gengeliczki Gergőnek majd feldobta magát. Mivel Feczkó Tamás ezt sem hagyta szó nélkül megkapta a második sárgáját, majd a pirosat. Az sors igazságot szolgáltatott, mert a kapufára vágta a büntetőt. Jól játszottak a hazaiak, majd egy szabálytalanságot követően egyenlítettek a vendégek.



A nyíregyháziak cserékkel frissítettek és mindenképpen szerették volna megszerezni a három pontot érő találatot. Ugyanígy voltak a vendégek is és a Szaprit is megjárt Tóth Barna közei lövését Fejér a kapufa segítségével mentette. A hajrá a vendégeké volt, meccslabda előbb Lukács előtt adódott ám közeli lövését Fejér védte,majd Tóth hat méterről az egekbe lőtte a ziccert. Négy perc volt a hosszabbítás, ezelatt már nem rezdültek a hálók, így maradt az iksz. Egy eseményekben gazdag találkozón.

Labdarúgás: NB II., 31. forduló



Nyíregyháza-Kecskemét 2–2 (1–1)

Balmazújváros, Városi Stadion, 500 néző, v.: Szilágyi (Sinkovicz, Tőkés)

Nyíregyháza Spartacus: Fejér – Szabó B., Papucsek (Sztankó, 84.), Gengeliczki, Jánvári (Nemes, 56.) – Márkus, Sigér – Vass (Gresó, 62.) Zamostny, Kovács (Pócsik, 62.)– Banyoi (Novák, 62.) Vezetőedző: Feczkó Tamás

Kecskemét: Kersák (Varga, a szünetben) – Tóth D.(Buna, 81.), Gál (Szabó A., a szünetben), Rjasko, Szalai, Grünwald – Katona, Vágó, Szabó L. (Szuhodovszki, a szünetben) – Tóth B., Paudits (Lukács, a szünetben). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Kovács (35.), Vass (48). ill. Szalai (10.), Lukács (60.)

5. perc: Vass Patrik jobb szélről centerezett, Kovács Ádám estében 4 méterről a kapuba sodorta a labdát, ám a játékvezető kezezés miatt kifelé ítélt szabadrúgást,

11. perc: Tóth Dávid bal oldali beadását Tóth Barna tovább sarkazta, Szalai Gábor három lépésről passzolta a labdát a kapuba, 0-1.

35. perc: Szabó Bálint jobbról ívelt középre, Kovács Ádám egy védőtől szorongat az öt és feles vonaláról fejelt a hálóba, 1-1.

52-54: perc: Lukács Dániel nekiszaladt Gengeliczkinek, majd elesett. A produkciót tizenegyessel jutalmazta a játékvezető, ám Vágó Levente a jobb kapufára vágta a büntetőt.

60. perc: Lukács hátracsapott és eltalált Papucseket majd kapura tört és 14 méterről a hálóba emelt, 2-2.