Pannónia Zrt. csoport

Tiszalök-Tiszavasvári 1-1 (1-1)

Tiszalök, 200 néző, v.: Major.

Tiszalök: Szombati – Csáki, Balogh S., Balogh A., Cseh, Lakatos, Puncsák, Kiss, Bacskai (Budai), Gál (Szalka), Aszalós. Edző: Magyar Gergely.

Tiszavasvári: Jónás – Szolyka T., Mészáros, Bakos (Makula), Viszokai, Szolyka G., Tóth, Bolega (Száraz), Gyurján (Balogh R.), Lengyel, Bolgár. Edző: Antal József.

Gól: Kiss, illetve Tóth. Kiállítva: Szombati (30.p). Ifi: 1-6

Magyar Gergely: – Ilyen szélben nehéz volt futballozni, de ahhoz képest, hogy 60 percig emberhátrányban játszottunk, úgy érzem jobb eredményt is elérhettünk volna. További sok sikert a Tiszavasvárinak.

Antal József: – Igazságos döntetlen született. Jobb, ha többet nem mondok...

Nyírerdő csoport

Nyírkarász-Újdombrád 2-2 (1-0)

Nyírjákó, 100 néző, v.: Mónus.

Nyírkarász: Molnár A. – Kántor, Szegedi, Farkas (Mocsár), Bombera (Liptai), Kézi (Nagy), Kasza, Simon, Rákóczi, Ujj Gy., Ujj K. Edző: Molnár István.

Újdombrád: Balla D. – Jóni, Németh (Mondok), Balla J., Balla K., Ponczók, Éles, Tóth, Lippai, Bálint (Lakatos). Edző: Balla János.

Gól: Simon, Farkas, illetve Lakatos, Jóni. Ifi: 1-0)

Molnár István: – Kettő null után nem tudtuk megtartani az eredményt, így úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A csapat őszinte részvétét fejezi ki a polgármester úrnak és családjának.

Balla János: – Sajnálom, hogy megszakadt a győzelmi sorozatunk. De az első félidő játéka nem is érdemelt volna pontot, a másodikban azonban már úgy játszottunk, ahogy az elvárható. Egy kihagyott büntető törte meg a lendületünket, de az utolsó percekben egyenlítettünk, amely parádésra sikeredett, közvetlenül szögletből találtunk be. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.

Gémtech csoport

Szatmárcseke-Csengersima 2-4 (1-2)

Szatmárcseke, 60 néző, v.: Oláh.

Szatmárcseke: Juhász – Sztáraszta, Mándi Z. (Kóczé J.), Kóczé G., Mursa L. (Bozsányi I.), Bozsányi M., Banga, Mándi Zs., Algács, Kóczé A. (Mursa S.), Császár. Edző: Szűcs István.

Csengersima: Domokos – Orosz, Volkán (Varga), Horváth (Gere), Ilbán (Belbe), Mona, Asztalos (Szabó), Szabó D. II., Dávid (Bozsányi L.), Halász. Játékos-edző: Volkán Roland.

Gól: Banga (11-esből), Császár (11-esből), illetve Volkán, Orosz, Ilbán, Dávid. Kiállítva: Mina (17. p.) Ifi: 7-1.

Szűcs István: – Kellemesebb ünnepeket is el tudtam volna képzelni, de a szegény embert még az ág is húzza. Hiába van játékvezető ellenőr, olyan hibákat vétenek, amely a végeredményt is befolyásolja. Gratulálok a z ifik győzelméhez.

Volkán Roland: – Kötelezőnek tekintett, de gyakorlatilag nehéz és küzdelmes mérkőzésen értékes három pontot szereztünk. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a Szatmárcsekének. A csapat nevében mindenkinek kellemes húsvétot kívánok.