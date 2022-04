Két helyszínen, a nyíregyházi Continental Arénában és a kisvárdai Szent László-gimnázium tornacsarnokában (itt hivatalosan a Borsod megyei szövetség volt a rendező) folytatódtak vasárnap a Kezdődobás elnevezésű országos program megyei versenyei. A két városban közel hetven U8-as és U9-es csapat lépett pályára, több mint 300 gyermek foghatott a kezébe szivacskézilabdát és mélyülhetett el a sportág alapjainak megismerésében. A lányok és a fiúk – a remek szervezésnek köszönhetően – rengeteget mozogtak, mosolyogtak, passzoltak, kapura dobtak, no meg élvezték a játék és a mozgás örömét.

A vásárosnaményi Vitka SE öt csapattal vett részt a nyíregyházi versenyen. Mint azt az egyesület utánpótlás szakmai igazgatója lapunknak elmondta, a gyerekek a nap minden percét élvezték, sőt a gyermeküket elkísérő szülők szurkolás közben „vörösre tapsolták” a tenyerüket.

– Sok ügyes gyereket láttam az ellenfelek csapataiban is, biztos vagyok benne, hogy sokukkal még később is találkozni fogunk. A Kezdődobás program célja az örömszerzés, a tanulás és a játék. Hivatalos végeredménye nincs a meccseknek, ebben a korban még sokadlagos az eredmény. A legfontosabb, hogy a gyerek megszeresse a sportágat, és legközelebb is akarjon jönni edzésre, versenyre – summázott Hanufer Sándor.

Megmaradjon a sportágnak!

A nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület huszonhárom játékossal, két lány- és egy fiúcsapattal utazott el a kisvárdai fordulóra, ahol összesen hat meccset játszottak.

– Jó látni a sok-sok tehetséges fiatalt. Azt csak remélni lehet, hogy ők hosszabb távon is a sportágban maradnak – fogalmazott Tarnavölgyi Gergely, a Rejtett Kincsek Down Egyesület edzője.