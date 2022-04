Megyei női bajnokság:

A Tiszavasvári SE - Motocorp Fehérgyarmati VSE 31 - 28 (17 - 13)

Legjobb góllövők: Szögi Mercédesz, Mackó Melina 7-7, ill. Kónya Petra 10 gól, Kromák Nikolett 8 gól.

A Tiszavasvári csapatnak újra Hajdúnánás volt a "hazai pálya", hiszen a városi sportcsarnokuk továbbra sem alkalmas mérkőzések megrendezésére... A szombati mérkőzésen két hasonló tudású gárda találkozott, a mérkőzés 55. percéig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A végjátékban azonban a fehérgyarmati lányok sokat hibáztak, ez pedig eldöntötte a két pont sorsát. Az utolsó öt percben a tiszavasvári lányok 3 gólt tudtak szerezni, míg a vendégek egyszer sem tudtak a kapuba találni – tájékoztatott Veress Ferenc versenybíró.

Utánpótlás:

FU-10 Nyíregyháza

Nagy lelkesedéssel és energiával, sportszerűen küzdöttek a fiúk a nyíregyházi fordulóban. A csapatok jókedvvel, szorgalommal dolgoztak – tudtuk meg Hostisóczki Tamás versenybírótól. Ebben a korosztályban még nem állapítanak meg hivatalos végeredményt.

Résztvevő csapatok: Debrecen I. és II., Balkány I. és II., Szivacs KC, Sárospatak SRKG Alapítvány, Filo-SE Nyírtura, Arany Sárkány Nyírbátor, Sárospataki TC

LU-10 Nyíregyháza

Remek mérkőzések, jókedv és vidámság jellemezte a nyíregyházi napot, ahol remekül érezhette magát minden résztvevő. A csapatok szorgalmasan dolgoznak, a munka eredménye egyre inkább látszik – értékelte a fordulót Hostisóczki Tamás versenybíró. Ebben a korosztályban még nem állapítanak meg hivatalos végeredményt.

Résztvevő csapatok: Szivacs KC, SZIKE, SRGK Alapítvány, Kisvárda II-Mándok, Filo SE Tiszatelek, SZUSI, Nagyecsedi Rákóczi SE, Kisvárda I

LU-10 Csenger

Csengerben sok ügyes, tehetséges gyerek mutatta meg tudását! Gratulálok az edzőknek a felkészítéshez – mondta Kocsmáros András versenybíró. Ebben a korosztályban még nem állapítanak meg hivatalos végeredményt.

FU-12 Mátészalka

Az Országos Gyermekbajnokság fiú U-12-es korosztály 8. fordulóját Mátészalkán játszották le a csapatok. Szoros, végig izgalmas meccseket láthattunk kiváló egyéni és csapat teljesítményekkel – tájékoztatta portálunkat Müller-Bereczki Andrea versenybíró.

Eredmények:

Mátészalkai MTK - NYBSC-TVP 15 – 16

Balkányi ISE - Kisvárdai KC 11 – 21

SRKG Alapítvány- NYBSC-TVP 18 – 17

Kisvárdai KC - Dombrádi Mobil DSE 17 – 11

SRKG Alapítvány - Balkányi ISE 30 – 26

Mátészalkai MTK - Dombrádi Mobil DSE 18 – 12

LU-12 Levelek

Remekül szervezett fordulón vehettek részt a csapatok, ahol egyedül a Szatmár USE tudta mindkét mérkőzését megnyerni. Jó volt látni a rendező SZIKE lányainak lelkesedését, főként a második mérkőzésen, ahol felcsillant előttük a győzelem reménye, ami a kilátogató szülőknek is nagyon tetszett – mondta a forduló versenybírója, aki megemlítette még a versenybírói asztalnál kapott segítséget is. – A Türk család 12 éves tagja, Feca az órakezelésben segédkezett, méghozzá profi módon – emelte ki Tarnavölgyi Gergely.

Eredmények:

Vitka SE - Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda SE 20 – 9

Dombrádi Mobil DSE - Szatmár USE 11 – 15

Vitka SE - Rákóczi SE Nagyecsed 6 – 14

Szatmár USE - Buji DSE 16 – 4

Dombrádi Mobil DSE - Rákóczi SE Nagyecsed 19 – 11

Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda SE - Buji DSE 15 – 17

LU-14 Mátészalka

A mátészalkai fordulóban jó színvonalú, kiegyenlített mérkőzéseket lehetett látni. A hazaiak és a Hajdúnánás magabiztosan nyerték mindkét mérkőzésüket. A többieknek sem volt oka szomorkodásra, hiszen szoros mérkőzéseken mutathatták meg tudásukat – summázott Medve Róbert versenybíró.

Eredmények:

Mátészalka – Tiszavasvári 13 – 12

Sárospatak – Hajdúböszörmény 12 – 14

Tiszavasvári – Hajdúnánás 8 – 18

Hajdúböszörmény – Mátészalka 13 – 17

Hajdúnánás – Sárospatak 11 – 8

LU-14 Kisvárda

A csapatok létszáma, felkészültsége változó volt, de mindenki példamutató odaadással, lelkesedéssel játszotta le a saját mérkőzéseit. Minden csapatban volt egy-két tehetséges gyerek, aki a mérkőzéseken kimagasló teljesítményt nyújtott. A Kisvárda csapata volt a legkiegyensúlyozottabb. Jó hangulatban telt el a nap, nagyon sportszerű hozzáállás jellemezte a játékosokat, edzőket egyaránt – tudtuk meg a kisvárdai forduló versenybírójától, Nagy Lászlótól.

Eredmények:

Kisvárda – Buj 34 – 13

Szerencs – Tiszalök 21 – 24

Buj – Vitka SE-Nyírbátor 12 – 28

Szerencs – Kisvárda 2 – 33

Vitka SE- Nyírbátor – Tiszalök 35 – 21

Hírek a megyehatáron túlról:

A Vitka SE lány U-12-es csapata nem tudta megismételni a múltkori jó teljesítményét, Debrecenben ezúttal mindkét mérkőzésükön vereséget szenvedtek. Az egyesület U-12-es fiúcsapata szintén a cívisvárosban vizitált, és játszott két jó hangulatú mérkőzést a Berettyóújfaluval és a Dombráddal. Ebben a korosztályban nincs hivatalos végeredmény – tudtuk meg Hanufer Sándor utánpótlás szakmai igazgatótól.