Megyei női bajnokság:

Csenger VKC – Tiszavasvári SE 32-36 (17-18)

A csapatok inkább a gólszerzéssel voltak elfoglalva, mint a védekezéssel, ennek is "köszönhető" a hatvan perc alatt esett hatvannyolc találat. A hazai csapat a 40. percig derekasan tartotta magát, ezután a bajnokság első helyén tanyázó Tiszavasvári csapata felőrölte őket és érvényesítette a papírformát.

Legjobb góllövők: Szeremi Cintia és Gyapai Abigél 8-8; illetve Szögi Mercédesz 15 gól

Motorcorp Fehérgyarmati VSE – Balkányi ISE 29-30 (16-15)

Izgalmas, jó iramú mérkőzés volt, kevés hibával. Mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet, melyet végül a balkányiak szereztek meg egy izgalmas hajrában, egy góllal – adott helyzetjelentést a találkozó lefújása után Veress Ferenc versenybíró, a megyei szövetség versenyigazgatója.

Legjobb góllövők: Szabó Fanni 8, Kromák Nikolett 6; illetve Gyuró Ágnes 11, Mogyorósi Alexandra 5 gól

Utánpótlás:

Újfehértó LU-15-Felsőház

A nehézkesen kezdődő játéknap remek mérkőzéseket hozott, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alakulatok jó teljesítményt nyújtottak. Egy-két csapat eredményességre erősen rányomta bélyegét a létszámuk, a sok hiányzó miatt hamar elfáradtak, így a végjátékra már nem maradt erejük – adta tudtunkra a forduló versenybírója, Hostisóczki Tamás.

Kisvárda-Szatmár USE 25:26

Nyíregyházi SN-Füzesabonyi SC 22:35

Eszterházy SC-Kisvárda 31:20

Füzesabonyi SC-Szatmár USE 33:38

Eszterházy SC-Nyíregyházi SN 35:19

Mátészalka LU-13

A mátészalkai forduló az előzetes erőviszonyokat tükrözte, a kisvárdai csapat kiemelkedő teljesítménye igazolta a várakozásokat – summázott szűkszavúan Kocsmáros András versenybíró.

Csenger LU-11

Remek mérkőzések, jókedv és gördülékenység jellemezte a fordulót, melyet a Rákóczi SE Nagyecsed egyesülete rendezett szombaton Csengerben. A csapatok jó úton haladnak, a gyermekek igyekezetét és játékukat öröm volt nézni – tájékoztatott Hostisóczki Tamás versenybíró, akitől megtudtuk, a versenynapon a Rákóczi SE Nagyecsed, a Nyíradonyi VVTK, a Hajdúnánás SK, a Dombrádi Mobil DSE, a KK Hajdúszoboszló és a Vitka-SE Cigánd csapatai léptek parkettára.

Nyíregyháza FU-11

Négy izgalmas és fordulatos kézilabda mérkőzést tekinthetett meg a nyíregyházi Tiszavasvári úton található tornacsarnokba kilátogató közönség, mégpedig az alábbi csapatok részvételével: Filo SE, Nyíregyházi Sportcentrum, Kisvárda KC, Enjoy Robotics Fehérgyarmati VSE, Debreceni Sportcentrum-Kazinczy. Ebben a korosztályban minden mérkőzés végeredménye 0:0, a tornán kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Kisvárda KC csapata – fogalmazott portálunknak Márkus Gizella versenybíró.

Nyíregyháza Kezdődobás Program U8-U9

A Kezdődobás Program (a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezésben) a második fordulójának is a nyíregyházi Continental Aréna küzdőtere adott otthont. A csapatok párhuzamosan három pályán játszottak, a szép számmal kilátogató nézők összesen 36 mérkőzést szurkolhattak végig. Ez a nap is hozzájárult ahhoz, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg ezzel a gyönyörű sportággal, valamint az aktív életmód népszerűsítésére is kiváló alkalom nyílt. A játékosoknak, egy negyedik pályán, lehetőségük nyílt különféle ügyességi játékokat is kipróbálniuk - tudtuk meg Müller-Bereczki Andrea versenybírótól.

Kisvárda Kezdődobás Program U8-U9

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szövetség ezúttal Kisvárdán, a Szent László Gimnáziumban rendezte meg a Kezdődobás Program második fordulóját, tekinetttel a nagy számú Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei csapatra. Rengeteg gyerek, rengeteg gól, rengeteg mosolygós, fiatal kézilabdázó palánta – röviden így lehet jellemezni a kisvárdai fordulót, mely zökkenőmentesen zajlott le.

Csapataink a megyehatáron túl

A Vitka-SE Cigánd lány U-13-as csapata Hajdúnánáson vendégeskedett, ahol mindkét mérkőzésüket "behúzták".

Vitka-SE Cigánd – Sárospatak USI 9-5

Balkányi ISE – Vitka-SE Cigánd 1:26