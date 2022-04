Megyénk mindkét NB III.-as csapata pontosan zárta a bajnokság 28. fordulóját: a Sényő hazai pályán játszott 1–1-et az Újpest II.-vel, a Kisvárda II. 4–0-ra nyert a BKV Előre vendégeként.



A várdaiak sikere azért szól nagyot, mert első csapatként sikerült elhozni a három pontot a harmadik helyen álló fővárosiak otthonából.



– Fontos volt a jó kezdés, első pillanattól a mi elképzelésünk szerint alakult a mérkőzés – értékelt Kocsis János, a kisvárdaiak edzője.

– Fölényünk egy idő után nemcsak helyzetekben, hanem gólokban is megmutatkozott. Míg az előző forduló után arról beszélhettünk, hogy nem kaptuk meg a tizenegyest, most jól döntött a játékvezető, mindkét büntetőnk jogos volt. Felszabadultan játszottunk, nem forgott veszélyben a győzelmünk. Külön öröm, hogy a fiatalok is hozzátettek. Betalált a 2005-ös születésű Puporka Dávid – az egész országban ritka az ilyen fiatal gólszerző –, valamint az egy évvel idősebb Bokor Márk, de a többiek is kivették részüket a sikerből. Ez mutatja, hogy jó úton járunk.



A Kisvárda II. megszakította a négy meccse tartó nyeretlenségi szériáját.



– A heti munkával eddig sem volt probléma, csak a pici plusz kellett, ami átlendíti a csapatot a döntetleneken. Abban bízok, hogy ez a mérkőzés önbizalmat ad a folytatáshoz – tette hozzá a tréner.

Igazságos a döntetlen

A Sényő mérkőzésének végeredménye sokféleképpen alakulhatott volna, ezek után igazságosnak mondható az 1–1-es döntetlen.



– Felemás mérkőzés volt – kezdte értékelését Fiumei Viktor, a sényői edzőpáros tagja.

– Harmadik meccs óta nagyon jól kezdünk, rúgtunk egy gólt, ami véleményes volt, les miatt nem adták meg. Ezen kívül is voltak helyzeteink, de húsz perc után jött egy rövidzárlat, az ellenfelet egy góllal „magunk fölé kerekítettük”. Onnantól kezdve az első félidőben kétszer is szerencsénk volt, mert az ellenfél a lécet találta el, tehát az Újpest eldönthette volna a meccset. Ettől függetlenül nem volt olyan nagy probléma, úgy éreztük, hogy a szünet után meg lehet fordítani a mérkőzést. A második félidő alapján rászolgáltunk volna a győzelemre, sajnos egy nullánál kimaradt egy tizenegyes és később is voltak helyzeteink. Az utolsó öt percben tíz emberre fogyatkozva őriztük az eredményt. Az ellentétes félidők alapján reális eredmény született.



Nagy meccset nyert a fehér mezes Kisvárda II.

Fotó: kisvardafc.hu