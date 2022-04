A Kisvárda II. több szempontból is emlékezetes győzelmet aratott múlt hétvégén, a labdarúgó NB III. 28. fordulójában. Egyrészt a szabolcsi lett az első csapat a bajnokságban, amely a Keleti csoport harmadik helyén álló BKV Előre otthonából elhozta a három pontot, másodsorban négy nyeretlen bajnoki után újra diadalmaskodott. A legfontosabbat a végére hagytuk: Kocsis János együttesében két ifjú futballista is betalált a 4–0-ra megnyert meccsen.

Máshol sem gyakori

A Várda harmadik gólját a 17 éves Puporka Dávid, a negyediket a 18 esztendős Bokor Márk jegyezte. A fiatalok remeklése apropóján utánanéztünk, a harmadosztályban mennyire gyakori a húsz éven aluli játékosok gólszerzése.



A Keleti csoportban 27 gólszerző 2002-es születésű, közülük azonban néhányan már betöltötték a huszadik életévüket, őket nem számolva összesen 55-en húsz év alattiak. A Kisvárda II.-ben Czene Zalán (2002), Bíró Roland, Honcsar Nyikita, Kirjuhin Ilja, Králik Péter, Czérna Erik (2003), Bokor Márk, Simon Mátyás (2004) és Puporka Dávid (2005), míg az ugyancsak megyénkbeli Sényő-Carnifex FC-ből Páll Zsombor (2003) esik ebbe a kategóriába.



Az utánpótlás-bajnokságban az előző években is parádézó Puporka hétvégén az első találatát szerezte meg a felnőtt bajnokságban. A Keleti csoportban rajta kívül az Újpest II. játékosa, Tóth Ákos büszkélkedhet még azzal, hogy 17 éves létére van már gólja a bajnokságban, ám ő nyolc nappal idősebb, mint a Várda labdarúgója – azaz Puporka Dávid a csoport legfiatalabb gólszerzője. Bokornál tizenegy fiatalabb gólszerző van a bajnokságban, az ugyancsak kisvárdai Simon Mátyásnál heten születtek később.



A Közép-csoportban öt, a Nyugatiban csak egy 2005-ös gólszerzőt találtunk, utóbbiban viszont van egy 2006-os fiatal is, aki eredményes volt: az ETO Akadémia játékosa, Vidnyánszky Mátyás még egy hónapja sem töltötte be a tizenhatodik életévét, amikor betalált az Andráshida ellen. A 17 éves gólszerzők között érdemes kiemelni az ugyancsak ETO-játékos Klausz Milánt, valamint a ferencvárosi Lisztes Krisztiánt, akik 3-3 találatnál járnak már. Érdekesség még, hogy az MTK labdarúgója, Vancsa Zalán (2004-es) két gólnál jár az NB III.-ban, és 12 alkalommal már az élvonalban is lehetőséget kapott, sőt a negyedik fordulóban, az Újpest elleni találkozó 92. percében győztes gólt szerzett.

Múlt hétvégén megelőzték

Ha visszatérünk a Keleti csoporthoz, megállapíthatjuk, hogy Puporka nem csupán a gólszerzők között számít nagyon fiatalnak, hanem a pályára lépőket tekintve is az elsők között van. Vele együtt kilenc, 2005. január 1-je után született labdarúgó játszott ebben a szezonban, köztük van a kisvárdai Szirota Kirilo és Adu Adrián is – utóbbi kettő nappal idősebb, mint a Várda hétvégi gólszerzője. Dávid azért szorult le a legfiatalabb pályára lépők képzeletbeli dobogójáról, mert vasárnap a 86. percben beállt a Tállyánál a 16 éves Varga József, aki ezzel bemutatkozott a harmadosztályban.

Bízunk benne, hogy a megyénkben is további fiatalok debütálnak még ebben a szezonban!

Labdarúgás

2002. január 1. után született gólszerzők a Keleti csoportban

2002-ben született: 27 (ebből 20-an még húsz év alattiak)

2003-ban született: 23

2004-ben született: 10

2005-ben született: 2