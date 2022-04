Miként arról már beszámoltunk, a Nyírgyulaj élvonalbeli futsalcsapata hétfőn este az alsóházi rájátszásban 5–4-re legyőzte a vendég TFSE együttesét. Ez azt jelentette, hogy az alapszakasz és a rájátszás négy meccséből hármat nyert a gyulaji együttes a fővárosiak ellen, egy pedig döntetlenül zárult.

Nyerjék meg a rájátszást

– Izgalmas meccs volt a hétfő esti, és a srácok alaposan kitettek magukért – kezdte visszapillantását Csoma Alpár, aki nemcsak játékos, hanem az edzéseket is irányítja és meccsel is. – A találkozó előtt arról beszélgettünk, hogy ha eddig nem kaptunk ki a rájátszásban, akkor nyerjük is meg az alsóházat. Ehhez a TFSE elleni három pontra is szükség volt. Korán vezetéshez jutottunk, ami megnyugtatta a csapatot.

– A második félidőben ugyan fordítani tudtak a vendégek, ám a hajrá kezdetén egy perc alatt fordult a kocka, visszavettük a vezetést és egy percre rá már növeltük az előnyt. Az utolsó percben ugyan ismét kaptunk egy gólt, ám a legfontosabb az, hogy megszületett a győzelem – jegyezte meg még Csoma Alpár.

Egyszer szabadnaposak lesznek

A mieink hétfőn a sereghajtó Kistarcsa vendégei leszek. A jövő hét végén Kecskeméten lesz a Magyar Kupa négyes döntője, azt követő fordulóban szabadnaposak a mieink, a zárófordulóban pedig május 23-án a kecskemétieket fogadják a nyírbátori sportcsarnokban.